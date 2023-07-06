الرياض: رحبت تداول السعودية اليوم بانضمام الراجحي المالية كأول صانع سوق للأسهم في السوق الرئيسية، حيث ستتولى مهام صناعة السوق لأسهم كل من شركة «سينومي سنترز»، أكبر مالك ومطور ومشغل للمجمعات التجارية ذات المعايير العالمية في المملكة العربية السعودية، وشركة «المعمر لأنظمة المعلومات»، إحدى أكبر شركات تقنية المعلومات والاتصالات التي توفر حلولاً متكاملة لنظم المعلومات في المملكة. وحضر حفل الإعلان عن تسجيل الشركة كصانع للسوق كل من نوال الجعويني، مدير عام الإدارة العامة للتداول النقدي في تداول السعودية؛ والأستاذ وليد الراشد الحميد، الرئيس التنفيذي للراجحي المالية.

وكصانع للسوق في تداول السعودية، ستعمل الراجحي المالية على توفير أوامر الشراء والبيع لأسهم كل من شركتي «سينومي سنترز» و«المعمر لأنظمة المعلومات» المتداولة في السوق المالية السعودية، لضمان توفر السيولة بما يتماشى مع التزامات صانع السوق في تداول السعودية.

وبهذه المناسبة، قالت نوال الجعويني، مدير عام الإدارة العامة للتداول النقدي في تداول السعودية: " نرحب بانضمام الراجحي المالية كصانع للسوق في سوق الأسهم لدى تداول السعودية. أطلقت تداول السعودية إطار عمل صانع السوق بهدف ضمان توفر السيولة في كافة الأوقات وتحسين كفاءة عملية تحديد أسعار الأسهم بما يتماشى مع أعلى المعايير والممارسات العالمية. وتعتبر إضافة الراجحي المالية إلى قائمة صنّاع السوق خطوة مهمة تؤكد على التزامها بتطوير السوق المالية السعودية بحيث تواكب أهم الأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي".

ومن جانبه قال وليد الراشد الحميد، الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية: " نفخر في الراجحي المالية بكوننا أول صانع السوق في تداول السعودية وهي علامة فارقة تضاف إلى إنجازاتنا كوجهة أولى للخدمات الاستثمارية في السوق السعودية. وباعتبارنا صانع السوق لكل من أسهم شركة "سينومي سنترز" وشركة "المعمر لأنظمة المعلومات" نتطلع قدماً إلى تعزيز السيولة، والمساهمة في زيادة أحجام التداول لأسهمها. "

تجدر الإشارة إلى أن الراجحي المالية هي شركة خدمات مالية رائدة توفر لعملائها مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعمل الشركة بموجب ترخيص هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، حيث تعدّ شركة رائدة في السوق في مجال تقديم الحلول المالية والاستثمارية المخصصة التي تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائها من الأفراد وكذلك الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمستثمرين من المؤسسات والشركات.

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