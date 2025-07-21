تفتح هذه الزيارة آفاقاً لشراكات مستقبلية في مجال الحلول الدائرية وكفاءة الطاقة في قطاع المياه

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في ظلّ تسارع جهود منطقة الشرق الأوسط لمعالجة تحديات ندرة المياه المتزايدة، وتعزيز مرونة البنية التحتية، وتحقيق أهداف الاستدامة، اختتم تحالف كفاءة المياه في الشرق الأوسط (WEMA) بنجاح زيارة تقنية رفيعة المستوى إلى الدنمارك، بالتعاون مع طاقة لحلول المياه وبدعم من المجلس التجاري الدنماركي.

شهدت الزيارة، مشاركة وفد من كبار المسؤولين التنفيذيين من طاقة لحلول المياه ونخبة من قادة قطاع المياه الدنماركي، بهدف تبادل الحلول العملية القابلة للتطبيق في مجالات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، ونماذج الاقتصاد الدائري، والبنية التحتية الموفرة للطاقة.

تأتي هذه الزيارة في توقيت مفصلي، حيث تكثّف دول مجلس التعاون الخليجي ضخ استثمارات استراتيجية في مشروعات المياه المستدامة، بما يتماشى مع الخطط الوطنية مثل "استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036"، و"مبادرة الحياد المناخي 2050"، و"رؤية السعودية 2030".

هذا وتُعد الدنمارك من الدول الرائدة عالمياً في الممارسات المستدامة والابتكار في قطاع المياه، حيث تمتلك خبرات عملية واسعة في مجالات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتعزيز مرونة أنظمة مياه الأمطار، وتحسين كفاءة المرافق العامة، وهي مجالات تزداد أهميتها بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، ومع تزايد الضغوط على مرافق المياه لتحقيق المزيد باستخدام موارد أقل، يُجسّد هذا التبادل المعرفي العابر للحدود التزاماً بترسيخ مفاهيم الابتكار، والكفاءة، والمرونة في تصميم شبكات المياه الإقليمية.

وقالت أستريد إس. سي. نيلسن من المجلس التجاري الدنماركي بدبي:"لم تكن هذه الزيارة مجرد وفد رسمي، بل كانت تبادلاً استراتيجياً للأفكار والتقنيات والطموحات المشتركة، إن التزام طاقة لحلول المياه بالابتكار، إلى جانب خبرة الدنمارك الممتدة لعقود في قطاع المياه، يرسيان أسس تعاون مثمر ومستدام.

أبرز محطات الزيارة

قام الوفد بزيارات ميدانية لعدد من شركات مرافق المياه الدنماركية، وشركات التكنولوجيا المتخصصة، والمؤسسات البحثية، وشارك في جلسات حوارية نظّمها أعضاء تحالف كفاءة المياه في الشرق الأوسط، مثل: AguaGreen، Alfa Laval، Aquaterra، Grundfos، AVK، Danfoss، DHI، NIRAS، Sulfilogger، Watopi، وAarhus Vand. وقد شملت المناقشات مجموعة من المحاور الأساسية، منها تقنيات متقدمة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي ومعالجة المياه ذات الرواسب العالقة، وتقنيات الضخ والمعالجة الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى بنية تحتية ذكية للمياه قائمة على البيانات لتحسين الكفاءة التشغيلية، ومقاربات مبتكرة لاسترداد الموارد وتطبيق نماذج الاقتصاد الدائري.

تضمّن البرنامج أيضاً جلسة مخصصة لدى شركة بيوفوس، أكبر مرفق لمعالجة مياه الصرف الصحي في الدنمارك، وكذلك لدى شركة مياه آرهوس، ثاني أكبر مرفق مياه في البلاد، حيث جرى خلالها استعراض دراسات حالة تطبيقية للعمليات المستدامة والخدمات المائية التي تركز على العملاء.

النتائج والفرص

أظهرت الزيارة الإمكانات الواعدة للتعاون الفني المستقبلي وتطوير المشاريع بين طاقة لحلول المياه وأعضاء تحالف كفاءة المياه في الشرق الأوسط، وقد تم تحديد عدد من المجالات الأساسية لمواصلة التعاون، كان أبرزها، إجراء دراسات جدوى لتطبيق التقنيات الدنماركية في سوق المنطقة والعمل المشترك على استكشاف مشاريع محتملة لعرض الأثر وقابلية التوسع.

وخلال الزيارة، سلّطت طاقة لحلول المياه الضوء على مجموعة من النقاط التشغيلية الرئيسية، مثل: الابتكار لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز إدارة المياه ذات الرواسب، وتلبية احتياجات الضخ على نطاق واسع، ، وقد شكّلت هذه التحديات فرصاً واضحة للتعاون المستهدف والابتكار المشترك مع أعضاء تحالف كفاءة المياه في الشرق الأوسط.

قال المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لطاقة لحلول المياه: "في طاقة لحلول المياه، اختبرنا بشكل مباشر كيف يقود الابتكار مسيرة الاستدامة الشاملة، متجاوزاً حدود تأمين أنظمة المياه والطاقة فحسب، ليصبح المحرّك الأساسي للاقتصاد الدائري المرن. فمن خلال رؤيتنا المرتكزة على الابتكار، نضمن جمع كلّ قطرة مياه ومعالجتها وإعادة استخدامها، مجسدين بذلك التزامنا ببناء مستقبل مائي آمن ومزدهر للأجيال القادمة."

وأضاف: "وكجزء من التزام مجموعة طاقة بتوفير الطاقة والمياه للمجتمعات حول العالم، تدفع طاقة لحلول المياه عجلة التنمية المستدامة وتؤمّن الموارد المائية عالمياً من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات التعاونية في أسواق النمو. لتُسهم في تعميق التزامنا المشترك لدفع حلول المياه المستدامة عالمياً. كما نتقدّم بخالص الشكر لفرصة تبادل المعرفة وللاطلاع على مجتمعٍ جعل الاستدامة جزءاً أساسياً في ممارساته اليومية، مؤكدين أن الابتكار يزدهر عبر التعاون المتبادل."

رؤية مشتركة لتعزيز مرونة منظومة المياه

يلعب تحالف كفاءة المياه في الشرق الأوسط دوراً محورياً في ربط الخبرات الدنماركية بالأولويات الإقليمية، بما يضمن تكييف الحلول المثبتة لدعم الأطر السياسية المحلية، والاحتياجات التشغيلية، والأهداف الاستراتيجية للاستدامة للإمارات.

وشكّلت هذه الزيارة محطة بارزة في تعزيز سبل التعاون بين طاقة لحلول المياه وتحالف كفاءة المياه في الشرق الأوسط، وذلك عقب الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في أبوظبي في وقت سابق من هذا العام، حيث تم تحديد مجالات واعدة للتعاون بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في سياق العلاقة المستمرة بين الطرفين، والتي شهدت منذ عام 2021 تنظيم ورش عمل مشتركة، وإجراء دراسات جدوى، وتنفيذ أنشطة لتبادل المعرفة. ومع تزايد الطلب على المياه في منطقة الشرق الأوسط، تكتسب مثل هذه المبادرات التعاونية أهمية متزايدة في بناء بنية تحتية مائية مستدامة ومواكبة للمستقبل.

نبذة عن تحالف كفاءة المياه في الشرق الأوسط (WEMA)



يُعد تحالف كفاءة المياه في الشرق الأوسط (WEMA) منصة رائدة تجمع بين الخبرات الدنماركية وصنّاع القرار في المنطقة، بهدف دعم حلول مستدامة ومبتكرة في مجالي المياه ومياه الصرف الصحي في الشرق الأوسط.

تأسّس التحالف بمبادرة من المجلس التجاري الدنماركي، ويهدف للعمل بانسجام مع المبادرات الحكومية الاستراتيجية، بما في ذلك "رؤية السعودية 2030" و"استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036"، لمعالجة تحديات المياه الحرجة في المنطقة، ومن خلال بناء الشراكات، وتعزيز الابتكار، وتبادل المعرفة، يسهم التحالف في تطوير أنظمة مائية مرنة، وفعالة، ومستعدة لمتطلبات المستقبل، بما يدعم الاستدامة طويلة الأمد وأمن المياه الإقليمي.

يضم تحالف كفاءة المياه في الشرق الأوسط نخبة من قادة الصناعة مثل Grundfos، و Alfa Laval، و AVK، و AquaTerra، و Danfoss، و AquaGreen، و NIRAS، و Watopi، و DHI Group، بالإضافة إلى مرفق Aarhus Water Utility وشركاء المعرفة مثل Ferskvandscentret و Water Valley الذين يعملون معاً لمعالجة التحديات الهيكلية والبيئية التي تواجه قطاع المياه في المنطقة، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم 6 (المياه النظيفة والصرف الصحي)، و11 (المدن والمجتمعات المستدامة)، و13 (العمل المناخي).

لمحة سريعة عن مسيرة تحالف كفاءة المياه في الشرق الأوسط (WEMA)

تأسس تحالف كفاءة المياه في الشرق الأوسط (WEMA) في عام 2018، كمبادرة لتعزيز التعاون بين الدنمارك ودول الشرق الأوسط في قطاعي المياه والطاقة، عبر منصة تسهّل تبادل الحلول التقنية وبناء القدرات، بدأ التحالف مشاريعه بدراسة جدوى رائدة مع "هيئة كهرباء ومياه الشارقة" (SEWA)، أعقبها زيارات فنية وورش عمل مع بلدية دبي، مما مهّد الطريق لشراكات مؤثرة.

في عام 2021، شارك التحالف مع شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي (ADSSC)، (والتي تُعرف الآن باسم طاقة لحلول المياه) خلال إكسبو 2020 لاستضافة ورشة عمل تعاونية، وفي عام 2022، أدت دراسات الجدوى لكل من طاقة لحلول المياه و"هيئة رأس الخيمة للصرف الصحي" (RAKWA) إلى تعميق التفاعلات، بينما جمعت ورشة عمل IFAT الأولى في ميونيخ مرافق المياه السعودية، مثل "إنوا" والشركة الوطنية للمياه، لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات. وعززت زيارة الوفود إلى الدنمارك الروابط الإقليمية، وأتاح مناقشات حول ابتكارات المياه الذكية والاستدامة.

كما أبرم تحالف كفاءة المياه في الشرق الأوسط (WEMA) مؤخراً شراكة رسمية مع بلدية دبي قبيل مؤتمر 28COP، وأطلقت الأكاديمية الدنماركية للمياه في الشرق الأوسط التي تهدف للتركيز على التعليم وبناء القدرات، ويسلط هذا التعاون المستمر مع طاقة لحلول المياه و"هيئة رأس الخيمة للصرف الصحي" الضوء على التزام تحالف كفاءة المياه في الشرق الأوسط (WEMA) بدعم رؤية المنطقة لتنمية مستدامة للمياه والطاقة من خلال نتائج قابلة للتطبيق وشراكات دائمة.

وعزز تحالف كفاءة المياه في الشرق الأوسط (WEMA) وشركة الطاقة والمياه "إنوا" في المملكة العربية السعودية، تعاونهما من خلال مذكرة تفاهم، تركز على الجهود المشتركة في تحسين إدارة مياه الصرف الصحي.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع أستريد إس. سي. نيلسن، asthan@um.dk

نبذة عن طاقة لحلول المياه

تعد طاقة لحلول المياه (TAQA Water Solutions)، المعروفة سابقاً باسم "إس دبليو إس القابضة (SWS Holding)"، ومقرها إمارة أبوظبي، شركة رائدة متخصصة في توفير حلول المياه المستدامة بهدف تحويل أحد أثمن مواردنا الطبيعية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين جودة الحياة. وبصفتها جزءاً من مجموعة طاقة (TAQA group) تركز طاقة لحلول المياه على تقديم حلول مبتكرة لإدارة الموارد المائية، وتلتزم بتقديم حلول عالمية المستوى تلبي احتياجات الصناعات والمجتمعات.

تماشياً مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالمبادرة الاستراتيجية "الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050" وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تعمل "طاقة لحلول المياه" كمحفز لتعزيز النمو الذكي والمستدام من خلال قوة التعاون، لا سيما الشراكات بين الشركات (B2B) وبين الحكومات (G2G).

تعد طاقة لحلول المياه الكيان الوحيد المسؤول عن جميع عمليات جمع ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الإمارة. ومع جمع أكثر من 1,334 مليون متر مكعب يومياً عبر شبكة واسعة تمتد لحوالي 13,600 كيلومتر، مدعومة بأكثر من 260 محطة ضخ و41 محطة معالجة، تعمل الشركة على تخفيف الضغط على الموارد المائية الطبيعية وتعزيز الاستدامة وخلق القيمة.

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