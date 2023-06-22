أبوظبي- أعلن اليوم مجلس الهيدروجين و"شبكة الكوكب الواحد لصناديق الثروة السيادية" عن إنشاء منبر مشترك بهدف تعزيز جهود إزالة الكربون من خلال تطوير الهيدروجين النظيف ومشتقاته.

تهدف هذه المبادرة لتشجيع الحوار بين الشركات الصناعية الرائدة في مجال الهيدروجين وكبرى شركات الاستثمار في العالم من أجل دفع عجلة تطوير اقتصاد الهيدروجين النظيف والمساهمة في خفض انبعاثات غاز الدفيئة والتخفيف من آثار التغير المناخي وفقاً لاتفاقية باريس. وسيعمل المنبر المشترك أيضاً على إطلاق إمكانات اقتصاد الهيدروجين في الأسواق الناشئة والنامية من أجل تسريع عملية التحول الصناعي الأخضر والنمو الاقتصادي المستدام.

تضم شبكة الكوكب الواحد لصناديق الثروة السيادية 47 من المؤسسة الاستثمارية التي تمتلك وتدير أصولاً استثمارية تتجاوز قيمتها 37 ترليون دولار أمريكي. أما مجلس الهيدروجين فهو تحالف دولي يضم في عضويته 150 من أكبر الشركات الصناعية في العالم التي تقدر قيمتها السوقية الإجمالية بحوالي 8.2 ترليون دولار أمريكي، ويبلغ مجموع العاملين بها 6.8 مليون شخصاً، وتصل عائداتها الإجمالية إلى نحو 5.2 ترليون دولار أمريكي. ويشكل الرؤساء التنفيذيون الممثلون في مجلس الهيدروجين وشبكة الكوكب الواحد شراكة قوية تنطلق من رؤية مشتركة تتمثل في دفع عملية التحول نحو مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة.

سيركز التعاون المشترك على تحقيق المواءمة بينهما فيما يتعلق بمعايير الاستدامة وشهادات الاعتماد للهيدروجين النظيف ومشتقاته، باعتبارها ضرورة حيوية لتسهيل تدفق التجارة الدولية عبر الحدود، بالإضافة إلى تسريع عملية تنفيذ المشاريع والتمويل بكل أشكاله.

ومن الأهداف الرئيسية للمنبر المشترك المساعدة في تطوير هذا القطاع الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة والنامية، لدعم عملية التحول إلى الحياد الكربوني والتصنيع الأخضر بطريقة عادلة ومنصفة.

وسيعتمد المنبر المشترك خارطة طريق يتم تنفيذها خلال 18 شهراً، تركز على ثلاث أولويات هي:

دعم الاعتراف المشترك بشهادات اعتماد الهيدروجين النظيف ومشتقاته، من أجل تشجيع التجارة الدولية في الهيدروجين ومشتقاته، وتحقيق أكبر فوائد ممكنة من النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة توسيع استخدام الهيدروجين النظيف على نطاق عالمي. ويعد ذلك ضرورة لازمة من أجل الانتقال بالمشاريع العابرة للحدود من مرحلة المقترحات إلى مرحلة اتخاذ القرار النهائية الخاصة بالاستثمار.

تسريع اعتماد المعايير الصناعية العالمية ذات الموثوقية العلمية والقابلة للتطبيق من الناحية الفنية. ستلعب المعايير العالمية التي طورتها المنظمات العالمية دوراً رئيسياً في إعداد الأطر العامة التي تحكم تقديم التقارير عن الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة التي سيلتزم بها المستثمرون في هذا القطاع الجديد.

تمكين الدول الناشئة والنامية من الاستفادة من المزايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية لاقتصاد الهيدروجين. سيعمل المنبر المشترك على تعزيز بناء القدرات وتبادل المعرفة وتوفير حلول التمويل من أجل دفع عملية التحول نحو التصنيع الأخضر في الأسواق الناشئة والنامية.

وفي هذا الصدد، قال سانجيف لامبا، الرئيس التنفيذي لشركة ليندي بي إل سي والرئيس المشارك لمجلس الهيدروجين: "إن تعزيز سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين النظيف يتطلب بالضرورة وجود معايير معتمدة وتوافق في الرؤية بين قادة القطاع والمستثمرين العالميين. ومجلس الهيدروجين، بالتعاون مع شبكة الكوكب الواحد، مؤهل لتولي دور قيادي في تسريع عملية بناء المنظومة الحيوية لاقتصاد الهيدروجين النظيف، من أجل دعم التخلص من الكربون في القطاع الصناعي وتسهيل التجارة عبر الحدود في الهيدروجين ومشتقاته."

ومن جانبه، قال يوشيناري كانيهانا، رئيس مجلس إدارة كاواساكي للصناعات الثقيلة المحدودة، والرئيس المشارك لمجلس الهيدروجين: "لا شك أن إطلاق إمكانات الهيدروجين النظيف ومشتقاته للاستفادة من منافعه الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير معايير ونظم اعتماد عالمية متينة، تعد من أهم الأولويات للقطاع الصناعي. ومن هنا فإن تضافر جهودنا للتصدي لهذه الأولويات من خلال المنبر المشترك وشركائه أمر ضروري لتسريع عجلة تنفيذ مشاريع الهيدروجين لكي تساهم في تحقيق أهدافنا الخاصة بالحياد الكربوني."

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مجلس الهيدروجين

مجلس الهيدروجين هو مبادرة عالمية تضم 150 من كبريات الشركات تمثل مختلف مكونات سلسلة القيمة في قطاع الهيدروجين، تربط بينها رؤية مشتركة وأهداف بعيدة المدى بشأن تعزيز مساهمة الهيدروجين في تحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة.

يدرك المجلس بأن للهيدروجين دوراً أساسياً في تحقيق أهداف إزالة الكربون على مستوى العالم من خلال المساعدة في تنويع مصادر الطاقة، وتشجيع الاستثمارات والابتكارات التكنولوجية باعتبارها ممكّنات للنمو الاقتصادي على المدى البعيد، والتخلص من الكربون خاصة في القطاعات التي تستخدمه بكثافة.

لمعرفة المزيد عن المجلس يرجى التفضل بزيارة الموقع www.hydrogencouncil.com ومتابعتنا على تويتر @HydrogenCouncil و LinkedIn

نبذة عن مبادرة الكوكب الواحد لصناديق الثروة السيادية

عقب إبرام اتفاقية باريس في عام 2015 التي هدفت إلى تضافر الجهود للحد من آثار التغير المناخي، تم عقد قمة الكوكب الواحد بتاريخ 12 ديسمبر 2017.

تملك صناديق الثروة السيادية قدرة كبيرة على التأثير إلى جانب تركيزها على الاستثمار على المدى الطويل ، مما يؤهلها لتعزيز القيمة على المدى البعيد وتحقيق نتائج مستدامة في الأسواق. ومن هذا المنطلق فقد تم خلال القمة إنشاء "مجموعة عمل لصناديق الثروة السيادية " بهدف تسريع الجهود لإدراج المخاطر والفرص المالية ذات الصلة بالمناخ كجزء لا يتجزأ من عملية إدارة الأصول الاستثمارية الضخمة طويلة الأجل.