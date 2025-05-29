الدوحة، قطر: وقّع تحالف قوي يضم أربع شركات قطرية رائدة اتفاقية استراتيجية مع شركة شيري للسيارات المحدودة، إحدى أكبر وأكثر الشركات ابتكاراً في صناعة السيارات في الصين، بهدف توسيع حضور شيري في السوق العالمية من خلال منصة جديدة بقيادة قطرية.

ويضم التحالف :

باور إنترناشونال القابضة

ديشلي القابضة

إليت موتورز ليمتد

إيلاف موتورز

وقد مثّل شركة شيري في مراسم التوقيع السيد تيم زانغ، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور كبار المسؤولين من كلا الجانبين،

وقال السيد محمد الخياط، ممثل التحالف القطري:"يمثل هذا التحالف واحدة من أهم الشراكات في قطاع السيارات على مستوى المنطقة. ومن خلال تعاوننا مع شيري، نؤسس نموذج أعمال متقدماً قائمًا على الثقة والشراكة الفعالة.

وعلّق السيد تيم زانغ، المدير العام لشركة شيري – منطقة الشرق الأوسط:"نحن فخورون بانضمامنا إلى هذا التحالف القطري القوي. فهذه الاتفاقية ليست مجرد بوابة إلى سوق واعدة، بل تمثل منصة لدفع الابتكار وتقديم حلول تنقل عالية الجودة في المنطقة. نرى في قطر شريكاً مثالياً للمرحلة التالية من نمو شيري عالمياً."

وأضاف السيد عبد الغني عبد الله عبد الغني، رئيس شركة إليت موتورز:"ننظر إلى هذه الشراكة كفرصة استراتيجية لإحداث تأثير حقيقي في قطاع السيارات. من خلال توحيد الخبرات المحلية مع علامة عالمية مثل شيري،

السيد عصام البشير، المدير العام لشركة إيلاف أوتو، أكد قائلاً:"يمثل هذا الاتفاق خطوة محورية لتحالفنا ولمستقبل قطاع السيارات في المنطقة. من خلال شراكتنا مع شيري، نحن نجمع بين الابتكار العالمي والقوة المحلية لتقديم معيار جديد في عالم التنقل. هذا التعاون يمهد الطريق لتأثير طويل الأمد، وتحول في الصناعة، وتميز مستدام."

وأكد ممثلو التحالف القطري أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة انطلاق لمشروع استراتيجي من شأنه أن يُحدث تحولاً نوعياً في قطاع السيارات على مستوى المنطقة.

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