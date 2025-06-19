باريس، فرنسا: وقّع تجمع مطارات الثاني مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص العالمية، وذلك خلال فعاليات معرض باريس للطيران 2025، بهدف تقديم حلول رقمية متقدمة تسهم في رفع كفاءة العمليات وتعزيز الأمن والتكامل التشغيلي في جميع مطارات تجمع مطارات الثاني.

رعى توقيع المذكرة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج، وووتر فان ويرش، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص العالمية ومثل توقيع الجانبين الأستاذ سعد بن عبدالعزيز العجلان مدير عام التشغيل التجاري وتطوير الأعمال بتجمع مطارات الثاني والأستاذ غابرييل سيميلس، رئيس شركة إيرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتضمن الشراكة إطلاق تقنيات ذكية، في مقدمتها منصة Agnet Turnaround من إيرباص، وهي منصة متطورة تتيح تنسيق العمليات الميدانية في المطارات بشكل فوري وفي الزمن الحقيقي، مما يمكّن تجمع مطارات الثاني من تحسين سير العمل، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتعزيز تجربة المسافرين عبر شبكتها التي تضم 22 مطارًا دوليًا ومحليًا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى رفع معايير التشغيل، وتعزيز الوعي اللحظي بالمواقف التشغيلية، وتمكين التعاون السلس بين فرق العمل الأرضية، والجهات الأمنية وغرف التحكم.

وفي هذا السياق، صرّح أنتون فرّا، المدير العام لشركة إيرباص في السعودية: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بدفع عجلة الابتكار الرقمي في قطاع الطيران. من خلال Agnet Turnaround، نعمل على تمكين مطارات أكثر ذكاءً وأمانًا وترابطًا، بما يتماشى مع رؤية المملكة لمستقبل قطاع النقل."

من جانبه، قال المهندس علي بن محمد مسرحي، الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني: "المطارات هي بوابات المملكة إلى العالم، والتحول الرقمي يشكّل جوهر استراتيجيتنا. ومن خلال الشراكة مع إيرباص، نستهدف رفع مستويات السلامة، وتقليص أزمنة الاستجابة وبناء منظومة تشغيلية موحدة تشمل جميع مطاراتنا."

وتتميّز منصة Agnet Turnaround بقدراتها المتقدمة في الاتصال والأتمتة، ما يجعلها حلاً ذكياً وآمناً لمواجهة التحديات التشغيلية اليومية في قطاع الطيران، وتعزيز الالتزام بمواعيد الإقلاع والهبوط (OTP).

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