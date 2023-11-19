عمان: وقع سلاح الجو الملكي ومجموعة طلال أبوغزاله العالمية اتفاقية لتجديد التعاون بين الجانبين، وتوسيع نطاقه القائم في مجال الخدمات التدريبية والاستشارية، ليشمل بناء القدرات الخاصة بمنتسبي سلاح الجو، والتدريب الرقمي وتطوير المواقع الإلكترونية والتحول الرقمي وجودة التعليم، والمنتجات الرقمية.

وقد جرى توقيع الاتفاقية في قيادة سلاح الجو الملكي الأردني من قبل قائد سلاج الجو الملكي العميد الركن السيد محمد فتحي حياصات وسعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس المجموعة.

وعبر الدكتور أبوغزاله عن شكره وامتنانه لقائد سلاح الجو الملكي واعتزازه بهذه القوات الجوية وما وصلت إليه من الاحترافية والتميز، مشيرا إلى أهمية هذا التعاون الهادف إلى خدمة أكبر شريحة ممكنة من منتسبي سلاح الجو الملكي لرفع الكفاءة المهنية لديهم.

من جهته وجه قائد سلاح الجو الملكي الشكر للدكتور أبوغزاله على ما قدمه من خلال مجموعته العالمية من مساهمة متميزة لسلاح الجو، مؤكداً أهمية العمل المشترك في مختلف البرامج في ظل تقديم المجموعة خدمات متعددة في المجالات المهنية والتعليمية المختلفة والتدريب المتخصص.

وحضر حفل التوقيع عدد من كبار ضباط سلاح الجو الملكي، وعدد من مدراء الأقسام والدوائر في مجموعة طلال أبوغزاله العالمية.

يشار إلى أن الجانبان يتعاونان منذ العام 2018 في مجالات الخدمات التدريبية والاستشارية وتقديم الدورات المتخصصة واستخدام مراكز المعرفة لأغراض الحصول على برامج التعليم الرقمية والشهادات المهنية والأكاديمية.

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