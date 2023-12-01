عشية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ كوب 28 واستثمار مشترك تفوق قيمته 2.5 مليون درهم إماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تتراباك، عن انطلاق المرحلة التالية من شراكتها مع مصنع الاتحاد للصناعات الورقية، مع توقيعهما على اتفاقية إعادة التدوير بقيمة 2,500,000 مليون درهم إماراتي، والتي تهدف إلى إنشاء سلسلة القيمة لتجميع وإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المستخدمة(UBC)، قابلة للتطبيق تجارياً في الإمارات العربية المتحدة. وكان الطرفان قد وقعا على مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر العام الماضي، والتي ساهمت في تمهيد الطريق لتحقيق تقدم كبير في تحديد الاحتياجات الفنية والاستثمارية اللازمة لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ تاريخ التوقيع على هذه الإتفاقية، انطلقت مسيرة التعاون والشراكة بين تتراباك ومصنع الاتحاد للصناعات الورقية على نطاقٍ واسع، وشملت مجالات التعاون التقييمات الفنية، وتنظيم زيارات وجولات لخبراء إعادة التدوير من الخارج، وعقد العديد من الاجتماعات، والقيام بالتجارب الصناعية على عبوات الكرتون التي تم جمعها من منتجي الألبان المحليين.

وساهم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة الأولى من نوعها، في تحديد استثمارات تتراباك في النفقات الرأسمالية (CAPEX) لتجهيز المعدات الجديدة التي سيتم تركيبها في مصنع الاتحاد للصناعات الورقية UPM. كما جرى تحديد والاتفاق على أهداف إعادة التدوير، ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، بالإضافة إلى تحديد مجالات التعاون بهدف تطوير عمليات جمع وإعادة تدوير عبوات الكرتون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر، بموجب هذه الإتفاقية أن يتم طلب معدات إعادة التدوير الجديدة في ديسمبر، على أن يتم تسليمها وتركيبها في النصف الثاني من عام 2024. وستبدأ عمليات التجميع بشكل فوري، حتى قبل إتمام تجهيز خط إعادة التدوير وبدأ العمل بكامل طاقته، وذلك بهدف تجهيز المواد الخوام لبدء التشغيل والاستلام.

وأكد نيلز هوغارد، مدير عام تتراباك في المنطقة العربية، على أهمية التعاون والشراكات المتينة في مجالات سلسلة القيمة لإعادة التدوير قائلاً:" يعكس هذا المشروع رؤيتنا ونهجنا العملي لإظهار التزامنا بالاستدامة والابتكار التعاوني في المنطقة. نحن ندرك بشكلٍ راسخ، بأنه يتوجب علينا جميعاً القيام بدورٍ بارز وأساسي في معركتنا وكفاحنا لمواجهة مشكلة تغيّر المناخ. تتمحور استراتيجية تتراباك، حول إشراك شركات إدارة النفايات وجمعها، للوصول إلى الشركاء المحتملين في المنطقة، والتعاون مع عملائنا والمدارس، لتعزيز مستوى الوعي حول فصل النفايات وإعادة تدويرها. ونهدف من خلال إشراك وتفاعل مختلف أصحاب المصلحة، إلى إنشاء منظومة بيئية شاملة وفعالة لقطاع إعادة التدوير".

وقال صلاح الدين شرفي، رئيس مجلس مجموعة ماهي خوري، التي تضم مصنع الاتحاد للصناعات الورقية UPM:"انطلاقاً من موقعنا الرائد وبصفتنا المصنع الأكبر في مجال إعادة تدوير الورق في دولة الإمارات العربية المتحدة، تندرج الاستدامة في صلب أعمالنا وأنشطتنا. وستساهم هذه الشراكة الجديدة والتعاون مع تتراباك، في دعم خططنا لتحقيق النمو المستدام، وتعزيز قدراتنا في مجالات إعادة التدوير لمعالجة عبوات المشروبات الكرتونية المستخدمة UBC والحصول على مواد خام عالية الجودة لعملياتنا، وفي الوقت نفسه مواصلة جهودنا الداعمة لطموحات دولة الإمارات المتمثلة في زيادة عمليات إعادة التدوير".

عملت تتراباك ومصنع الاتحاد للصناعات الورقية معاً، على تطوير حل محلي لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المستخدمة. وتتضمن عملية إعادة التدوير التي يعتمدها مصنع الاتحاد للصناعات الورقية، استخراج ألياف الورق البكر عالية الجودة من عبوات المشروبات الكرتونية المستخدمة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في إنتاج خطوط اختبار عالية الجودة لصناديق الكرتون المموجة/المضلعة. وسيتم إرسال البولي إيثيلين والألمنيوم المستخرج من الكرتون إلى شركة قمة السعودية للبلاستيك (STP)، وهي شريك تتراباك في عمليات إعادة التدوير في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف القيام بإعادة تدويرها للحصول على منتجات مختلفة مثل منصات وألواح التحميل والصناديق.

وأضاف نيلز:" يقدر الشريكان التعاون مع الكيانات الحكومية، ويتماشى المشروع مع طموحات حكومة الإمارات لتحويل النفايات من مكبات النفايات وتعزيز قدرات إعادة التدوير المحلية. نحن فخورون بالمشاركة في رئاسة ركيزة التصنيع المستدام داخل مجلس سياسة الإقتصاد الدائري والتعاون مع جمعية التغليف الدائري، بهدف دفع وإحداث التغيير الإيجابي على المستوى النظامي والمنهجي".

تُشكل هذه الاتفاقية البارزة، خطوة هامة نحو تطوير الاقتصادات الدائرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تؤكد على التزام تتراباك ومصنع الاتحاد للصناعات الورقية، بتحقيق الاستدامة البيئية واعتماد الممارسات التجارية المسؤولة.

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نبذة عن تتراباك

تتراباك هي شركة رائدة عالمياً في مجال حلول تصنيع وتغليف المواد الغذائية. ومن خلال العمل عن كثب مع زبائننا وموردينا، نقدم منتجات آمنة ومبتكرة وسليمة بيئيًا تلبي احتياجات مئات الملايين من الأشخاص يومياً في أكثر من 160 دولة. بهمة أكثر من 25000 موظف حول العالم، نؤمن بالريادة المسؤولة في الصناعة ونهج مستدام في العمل. ما يعكس شعارنا، "حماية ما هو جيد" (PROTECTS WHAT'S GOOD)، المستوحى من رؤيتنا بجعل الطعام آمنًا ومتاحًا في كل مكان.

نبذة عن مصنع الاتحاد للصناعات الورقية

تتوافق تطلعات وأهداف مصنع الاتحاد للصناعات الورقية مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للاستدامة البيئية. وفي إطار التزامنا بالحد من آثار البصمة الكربونية والمساهمة في التخفيف من حدة الاحتباس الحراري، فإننا نعتبر ذلك واجباً مجتمعياً. ولقد نجحت الشركة التي تأسست عام 1987، في تحقيق مكانة رائدة في مجال إعادة التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نقوم بتصنيع المنتجات من نفايات الورق المعاد تدويرها بنسبة 100% باستخدام تقنيات متقدمة وملائمة للبيئة. وانطلاقاً من جهودنا لتحقيق فلسفتنا للنمو، عملنا على إنشاء شركة الظفرة لصناعة الورق في أبوظبي، والمجهزة بأحدث التقنيات لإنتاج ألواح الحاويات المعاد تدويرها والتي تلبي المعايير الدولية.