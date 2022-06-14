علامة المجوهرات الشهيرة تؤكد التزامها تجاه الموظفين ومكان العمل والاستدامة البيئية

دبي، دولة الامارات العربية المتحدة: أكدت تانيشك علامة المجوهرات الأكثر موثوقية حرصها على اتخاذ خطوات استباقية للارتقاء برفاهية الحرفيين، والتزامها بالإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة الموظفين في ورشات العمل وفي المتاجر، مع الحرص على إعادة تدوير المشغولات الذهبية، والتعاون وتضافر الجهود عبر سلسلة التوريد للحفاظ على بيئة سليمة ومستدامة، فضلاً عن اتباع أفضل الممارسات الأخلاقية في التعامل مع المستهلكين والتي تلقى صدى إيجابياً واسعاً.

وأرست تانيشك بذلك معياراً من الذهب في الاستدامة، مع تأكيد التزامها بالاستدامة البيئية، لتعزز مكانتها في صدارة قطاع المجوهرات مع التصاميم المميزة وخدمة العملاء المثالية إضافة إلى الدقة الحرفية الرائعة التي تشتهر بها.

ويعد مركز "كاريجار" الحرفي التابع لـ تانيشك والذي يوجد مدينة هوسور في الهند، نموذجاً مستداماً وجرى تصميمه بهدف تغيير الطريقة السائدة في تصنيع المجوهرات مع التركيز على تحقيق النمو الشامل. ويوفر المركز أحدث معدات العمل وأكثرها تقدماً، والمواد ذات الجودة العالية، والدورات التدريبية، إلى جانب المجمعات السكنية المخصصة للحرفيين، والتي تتيح لهم الإقامة داخل المجمع الخاص بالشركة لضمان جودة الحياة والصحة والعافية لفريق العمل.

وتلتزم علامة تانيشك أيضاً ببناء مستقبل أكثر استدامة، مع الالتزام بالممارسات والسياسات الرسمية المعمول بها فيما يتعلق بشراء المجوهرات الذهبية، حيث يتم الحصول على نسبة كبيرة من الذهب المستهلك من الذهب المعاد تدويره الذي يُستلم من العملاء الحاليين بفضل برنامج تبادل الذهب سهل الاستخدام من تانيشك، والذي يتسم بالمصداقية والشفافية والمتوفر كذلك في دولة الإمارات.

وقال كوروفيلا ماركوس، الرئيس التنفيذي لقسم الأعمال الدولية، شركة تيتان المحدودة: "تعتبر الاستدامة سمة مميزة لـ تانيشك، إضافة إلى المنتجات الفريدة التي تقدمها للعملاء، وخدمة العملاء الاستثنائية، ويتجه المستهلكون اليوم إلى تفضيل الخيارات الصديقة للبيئة وكذلك التي تراعي المحافظة على صحة ورفاهية الأفراد، لذا توجب علينا الإعلان عن الخطوات التي قطعناها في هذا الصدد، فيما نمضي بثبات في توسيع نطاق حضورنا في المنطقة."

وأضاف: "نفخر في تانيشك بالتركيز على صحة ورفاهية الحرفيين، وتوفير البيئة المثالية التي تحفزهم على التقدم والنجاح في حياتهم العملية والشخصية. وعند شرائك قطعة مجوهرات من تانيشك، كن مطمئناً ومرتاح البال أنها مقدمة لك بكل شغف واهتمام من حرفي يلقى كل الدعم والرعاية".

الموقع الإلكتروني: www.tanishq.ae

انستجرام: tanishquae

عنوان معرض تانيشك

الكرامة سنتر، دبي

• السوق الكبير، مينا بازار، دبي.

• لا ميزون دو لوكس، دبي مول، لوكجري أفينيو، دبي

• لولو هايبر ماركت، الطابق الأرضي، البرشاء، دبي

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن تانيشك:

تانيشك هي العلامة الأكثر شهرة للمجوهرات في الهند من مجموعة "تاتا"، وتعتبر مرادفاً للدقة الفائقة في الحرفية الماهرة، والتصاميم الحصرية، وخدمة العملاء التي لا تُضاهى، وجودة المنتج المضمونة لأكثر من عقدين.

بالنسبة لعلامة "تانيشك"، المجوهرات ليست مجرد منتج، بل هي واحدة من أشكال الفنون، وتعد تشكيلتنا الرائعة من المجوهرات المصنعة من الذهب والماس، توازناً مثالياً بين المهارة الحرفية التقليدية والتصاميم المعاصرة الجذابة. ومع أشكال تجسد الجمال وتحتفي بالمناسبات الخاصة، تسعى "تانيشك" أن تكون جزءاً لا يتجزأ من طريق الأناقة لكل امرأة. وتأكيداً على هذا الالتزام نحو التميز، تم في عام 2019 منح "تانيشك" لقب العلامة التجارية الأكثر موثوقية للمجوهرات في الهند من قبل الهيئة الاستشارية للأبحاث الموثوقة.

تمتلك "تانيشك" حالياً ما يزيد على 340 متجر اً وهي علامة المجوهرات الأكثر موثوقية في الهند والأكثر شهرة لدى العملاء.

للاستفسارات الإعلامية- يرجى التواصل مع نانديني فوهرا - 7 8233+97150 45 nandini@theguildpr.com