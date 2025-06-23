وقّعت شركة تاليس، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا في أسواق الدفاع والفضاء والأمن السيبراني والحلول الرقمية، والخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الحائزة على جوائز متعددة والتي حازت مؤخرًا على لقب "أفضل شركة طيران في العالم" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2025، مذكرة تفاهم لدعم خطة نمو أسطول الخطوط الجوية القطرية الاستراتيجية التي أُعلن عنها الشهر الماضي. تُمهّد هذه الاتفاقية الطريق لابتكارات الترفيه على متن الطائرة (IFE) المستقبلية لدعم رحلة التحول الرقمي للخطوط الجوية القطرية، ما يتيح لها الوصول إلى أحدث التقنيات.

بالإضافة إلى ذلك، تغطي مذكرة التفاهم فرص تطوير مركز خدمة وصيانة متخصص للترفيه على متن الطائرة في العاصمة القطرية الدوحة. وتتمثل مهمة منشأة تاليس المحلية في الوصول السريع إلى خدمات مثل الإصلاح وتوزيع قطع الغيار والمساعدة الفنية والصيانة الشاملة لمجموعة كاملة من منتجات تاليس للترفيه على متن الأسطول الجديد الآخذ في النمو. سيتم تصميم المنشأة الحديثة على أساس ضمان أعلى معايير الكفاءة التشغيلية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى دعم نمو الخطوط الجوية القطرية وتوسيع نطاق أسطولها الجديد. يأتي هذا التعاون تتويجًا لعلاقة متينة وطويلة الأمد بين الشركتين. فعلى مر السنين، كانت تاليس المزود الموثوق لخدمات الترفيه على متن الطائرات لدى الخطوط الجوية القطرية، وذلك على متن العديد من طائراتها، بما في ذلك طائرات بوينغ 787-8 دريملاينر، وإيرباص A350 وA380. وقد تم توسيع نطاق هذه الشراكة مؤخرًا لتشمل أسطول الخطوط الجوية القطرية الجديد من طائرات A321 NX، والذي سيتم تزويده بنظام الترفيه على متن الطائرات السحابي FlytEDGE الحائز على جوائز من تاليس.

وتماشيًا مع رؤية قطر 2030، ستساهم هذه الشراكة في دفع عجلة الابتكارات الرائدة في هذا القطاع، وستساهم في نمو منظومة قطاع الطيران المحلي وخدمات الصيانة والإصلاح والعمليات من خلال توفير وظائف عالية المهارة في الدولة.

قال المهندس علي السعدي، الرئيس التنفيذي لخدمات الصيانة والإصلاح والعمليات في الخطوط الجوية القطرية: "يسرنا أن نشهد التطور المستمر لتعاوننا مع تاليس. وفي سعينا الحثيث للحفاظ على أعلى معايير تكنولوجيا الطيران والتميز التشغيلي، من الضروري أن نبقى في طليعة الابتكار. وتعزز شراكتنا مع تاليس هذا الطموح وتدعم التزامنا المستمر بتقديم حلول رائدة في هذا المجال."

وقالت يانيك أسود، نائب الرئيس التنفيذي لإلكترونيات الطيران في تاليس: "يسعدنا تعزيز شراكتنا مع الخطوط الجوية القطرية. وتؤكد هذه الاتفاقية، مرة أخرى، التزامنا المشترك بالتقنيات المبتكرة وأعلى معايير التميز التشغيلي. كما أنها تمهد الطريق لإنشاء مركز خدمة محلي وخبرة متنامية في الدوحة، ما يدعم طموحات النمو المستقبلية للخطوط الجوية القطرية."

حول تاليس

تعد تاليس (Euronext Paris: HO) شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتعمل في المجالات الرئيسية: الدفاع والأمن، والملاحة الجوية والفضاء، والهوية الرقمية والأمن.

تقوم تاليس بتطوير المنتجات والحلول التي تساعد على جعل العالم أكثر استدامة.

تستثمر المجموعة ما يقرب من 4 مليارات يورو سنوياً في البحث والتطوير، لا سيما في المجالات الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكم والتقنيات السحابية والجيل السادس.

يعمل لدى تاليس 83 ألف موظف في 68 دولة. وفي عام 2024، حققت المجموعة مبيعات بقيمة 20,6 مليار يورو.

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