الرياض, المملكة العربية السعودية: في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الأعمال المتنامي في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة "تاسك"، الرائدة في توفير حلول الأعمال وإدارة الموارد البشرية في منطقة الخليج، عن افتتاح مساحة عمل مشتركة جديدة في العاصمة الرياض. تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تولي اهتماماً خاصاً بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني.

يُذكر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُساهم حالياً بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتسعى رؤية 2030 إلى رفع هذه النسبة إلى 35%، مما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتشجيع ريادة الأعمال والابتكار. وقد أدت مبادرات حكومية مثل برامج هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والدعم المُقدّم من صندوق الاستثمارات العامة للشركات الناشئة، إلى زيادة الطلب على حلول مكتبية مرنة، ما يجعل مبادرة "تاسك" إضافة نوعية وهامة للمشهد الريادي في الرياض.

وفي معرض تعليقه على افتتاح مساحة العمل المشتركة الجديدة قال ماهيش شهادادبوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "تاسك": " يُجسّد افتتاح مساحة العمل المشتركة في الرياض التزام "تاسك" بدعم ازدهار الأعمال في السوق السعودي. نسعى، من خلال هذه المبادرة، إلى توفير حلول مكتبية مبتكرة ومرنة وعالية الجودة تُساهم في نمو الشركات وتمكينها من تحقيق النجاح في هذا الاقتصاد الديناميكي، وذلك بالتوازي مع مسيرة المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030."

تقع مساحة العمل المشتركة الجديدة في قلب الحي التجاري بالرياض، ما يُوفر سهولة الوصول إليها، حيث تبعد نحو 650 متراً عن محطة مترو نادي الضباط، وبالقرب من معالم رئيسية مثل شارع العليا وحديقة الملك سلمان وذا فيو مول. تُوفر المساحة مكاتب جاهزة مزودة بأحدث التقنيات، وأثاث مريح، وخدمات متكاملة، تشمل خدمة إنترنت فائقة السرعة، وقاعة اجتماعات مُزوّدة بشاشات عرض LED، وخدمات استقبال، ومنطقة استراحة. كما تُتيح المساحة خيارات مرنة من المكاتب الخاصة والمشتركة، مع توفير برامج مُخصّصة وخصومات على المدى الطويل، ما يجعلها خياراً مثالياً للشركات التي تتطلع إلى تأسيس أو توسيع أعمالها في المملكة.

من جانبه، أوضح أنيل كومار، مدير "تاسك" في المملكة العربية السعودية، أن "توفير حلول مكتبية متميزة وقابلة للتكيف يُساهم في دعم نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي للمملكة. لقد تم تصميم هذه المساحات لتلبية احتياجات عملائنا المتغيرة، وتزويدهم بالبنية التحتية والموارد الضرورية لتحقيق النجاح في أحد أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة."

يُعزّز من أهمية هذه المبادرة أيضاً النمو المطرد في استثمارات رأس المال الجريء في المملكة. فبحسب بيانات "ماغنيت"، جذبت المملكة 1.5 مليار ريال سعودي (412 مليون دولار أمريكي) من استثمارات رأس المال الجريء خلال النصف الأول من عام 2024، ما يُشكّل 54% من إجمالي هذه الاستثمارات في المنطقة، بزيادة ملحوظة عن نسبة 38% في العام السابق. تُؤكّد هذه الأرقام نجاح جهود المملكة في بناء بيئة حاضنة للشركات الناشئة، والطلب المتزايد على حلول مبتكرة لمساحات العمل لدعم هذا التوسع.

من خلال توفير بيئة عمل مُحفّزة ومرنة، تُساهم "تاسك" في تمكين الشركات من تأسيس وتوسيع حضورها في السوق السعودي بسلاسة، ما يُعزّز من تطور المشهد الاقتصادي في الرياض.

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