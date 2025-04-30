شهد الحفل الخاص الذي أُقيم في نيودلهي إطلاق TCS SovereignSecure CloudTM أول سحابة من نوعها محلية وآمنة للمؤسسات الحكومية والقطاع العام، تهدف إلى تعزيز استقلالية البيانات في الهند وتسريع قدرات الذكاء الاصطناعي في البلاد

أول سحابة من نوعها محلية وآمنة للمؤسسات الحكومية والقطاع العام، تهدف إلى تعزيز استقلالية البيانات في الهند وتسريع قدرات الذكاء الاصطناعي في البلاد أطلقت تاتا للخدمات الاستشارية أيضًا TCS DigiBOLTTM ، وهي منصة لاتشفيرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومجموعة TCS Cyber ​​Defense Suite الموثوقة عالميًا في الهند، ما يمكّن الشركات من تسريع ابتكاراتها الرقمية ومرونتها السيبرانية

دبي الإمارات العربية المتحدة: في إطار جهودها لتعزيز التزامها بالنمو الرقمي في الهند، أعلنت شركة تاتا للخدمات الإستشارية، (المدرجة في بورصة بومباي للأوراق الماليةBSE: تحت الرمز 532540، وفي السوق الوطنية للأوراق المالية NSE تحت الرمزTCS)، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وحلول الأعمال، عن إطلاق ثلاثة عروض تستهدف السوق الهندي، والتي تتميز بتصميمها المستقل، والأمان الافتراضي ومستدامة من أجل المستقبل. وقامت تاتا للخدمات الاستشارية بإطلاق حلول TCS SovereignSecure™ Cloud، وTCS DigiBOLT™، وTCS Cyber ​​Defense Suite، المصممة بطريقة مبتكرة للإسهام في تسريع مسيرة التحول الرقمي في الهند. ويجسد هذا الإطلاق، بداية مرحلة استخدام العروض المماثلة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الهند الفريدة، حيث تتواصل شركة تاتا للخدمات الاستشارية، في التزامها بدعم مهمة البلاد المتمثلة في بناء حلول رقمية قوية صنعت في الهند، ومن أجل الهند - وجاهزة للانتشار العالمي.

وجاء إطلاق هذه الخدمة، على هامش فعالية Accelerating India التي نظمتها شركة تاتا للخدمات الاستشارية في نيودلهي، بحضور نخبة من العملاء من القطاعين العام والخاص، إلى جانب المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة تاتا للخدمات الاستشارية ك. كريثيفاسان، و رئيس أسواق النمو جريش راماشاندران، إلى جانب مجموعة من كبار القادة في شركة تاتا للخدمات الاستشارية.

وقال رئيس أسواق النمو جريش راماشاندران،: "تشهد الهند مرحلة تحولية، حيث تلتقي البيانات والذكاء الاصطناعي المستقلة والتسارع الرقمي، لتوفير فرص غير مسبوقة. وتؤكد هذه العروض الجديدة، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الهند الفريدة، على التزامنا ببناء البنية الأساسية الرقمية الآمنة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي للهند، بهدف حماية الأصول الوطنية وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي والقدرة التنافسية العالمية. مع توجه الهند نحو عصر جديد من الابتكار الرقمي، ستواصل تاتا للخدمات الاستشارية في دورها الريادي بحلول محلية تُمكّن الحكومات والشركات والمواطنين على حد سواء، ما يساعدهم على التكيف باستمرار في عصر الذكاء الاصطناعي".

تستند العروض الجديدة على إرث شركة تاتا للخدمات الاستشارية، باعتباره ركيزة أساسية للقطاع الرقمي في الهند، حيث ساهمت في دعم العديد من مبادرات البنية التحتية العامة الرقمية. فعلى امتداد أكثر من خمسة عقود، لعبت تاتا للخدمات الاستشارية دوراً فعالاً في مسيرة التحول الرقمي في الهند، حيث تعاونت مع الحكومة لتقديم برامج حيوية وبناء بنية تحتية عامة رقمية متينة. ومن خلال تطوير خدمات المواطنين والتأثير إيجابًا على حياة ملايين الهنود، أصبحت تاتا للخدمات الاستشارية، شريكًا موثوقًا به للوزارات الحكومية. ويستفيد حالياً ما يقرب من 7 من كل 10 هنود من الخدمات التي تقدمها شركة تاتا للخدمات الاستشارية يوميًا، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. بدءًا من إحداث ثورة في بورصات الأوراق المالية الرائدة في الهند (BSE وNSE) والتعاون مع المؤسسات المالية الكبرى (مثل بنك الدولة الهندي)، وصولًا إلى تحسين أنظمة إصدار جوازات السفر، والتأمين الصحي (Ayushman Bharat)، ورواتب العسكريين (SPARSH)، وغيرها، تضمن شركة تاتا للخدمات الاستشارية، تقديم خدمات عامة عالية الجودة حتى الخطوات الأخيرة.

سحابة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز استقلالية الهند الرقمية

أعلنت شركة تاتا للخدمات الاستشارية عن إطلاق TCS SovereignSecure Cloud™، وهي عبارة عن سحابة مبتكرة وآمنة تم تطويرها بالكامل من قبل الشركة، لتكون الأولى من نوعها في الهند. تهدف هذه السحابة إلى دعم المؤسسات الحكومية، والشركات العامة، والصناعات المنظمة، من خلال تكاملها مع إمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وتأتي TCS SovereignSecure Cloud™ لتؤكد التزام الهند باستقلاليتها الرقمية وعلى مستوى البيانات، وتدعم ريادتها في مجال ابتكار الذكاء الاصطناعي. حيث تضمن هذه السحابة الحفاظ على البيانات الحساسة داخل حدود الهند، من خلال الاستفادة من مراكز بيانات تاتا للخدمات الاستشارية في مدينتي مومباي وحيدر آباد.

لقد تم تصميم هذه السحابة لتلبية متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية لعام 2023، مع التركيز على مبادئ السيادة، والأمان والاستدامة. كما تعتمد على بنية Zero Trust الذي هو نموذج أمني يعتمد على مبدأ أنه لا ينبغي الوثوق بأي شخص، سواء كان داخل أو خارج الشبكة، بشكل افتراضي وذلك لتحقيق أقصى درجات الأمان، كما تهدف الى تحقيق أهداف انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2030.

توفر TCS SovereignSecure Cloud™ وصولًا سريعًا وموثوقًا إلى التطبيقات الحيوية ذات التأثير الكبير على العمليات الحكومية، كما تدعم التكامل الآمن مع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحالية، ما يتيح الفرصة للاستفادة من الأتمتة الذكية وقوة الذكاء الاصطناعي. أيضا تقدم السحابة تحليلات متقدمة ورؤى مدفوعة بالبيانات، ما يساهم في اتخاذ قرارات أسرع وتحسين خدمات المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة الذكية المعتمدة على البيانات.

كما توفر TCS SovereignSecure Cloud™ إمكانية الابتكار في بيئة آمنة وقابلة للتوسع، مع تحكم كامل في البيانات والتطبيقات من خلال ضمان أمان مستمر وتوفير وصول محدود وفقًا لأدنى مستوى من الحقوق.

: TCS DigiBOLTTMالمسار السريع لتحول الهند الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي

تعتبر TCS DigiBOLTTM، منصة شاملة لا تشفيرية/ أو ذي ترميز منخفض ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي إضافة قيمة إلى TCS SovereignSecure Cloud™، حيث تتيح للمؤسسات تسريع وتوسيع رحلات الابتكار الرقمي الشاملة. وتوفر المنصة كافة الأدوات اللازمة لتصميم العمليات الرقمية، وأتمتتها، وتحسينها على نطاق واسع، ما يسهم في تسريع تنفيذ التطبيقات، واعتماد الذكاء الاصطناعي، وزيادة مرونة الشركات، وتمكينها من قيادة التحول الرقمي.

من خلال توحيد العمليات، ومصادر البيانات، والأنظمة القديمة المجزأة في نظام بيئي واحد، تساعد TCS DigiBOLTTM في تبسيط العمليات وتسريع دمج البيئة التكنولوجية ودوائر الابتكار. كما تتيح المنصة للمؤسسات توسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة وذلك من خلال الاعتماد على تقنيات المصدر المفتوح، ما يمنحها ميزة تنافسية في السوق العالمية.

TCS Cyber Defense Suite :حماية متطورة وخبرة عالمية لمواجهة التهديدات السيبرانية

في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمان الرقمي، أطلقت شركة تاتا للخدمات الاستشارية منصة TCS Cyber Defense Suite في الهند، وهي عبارة عن منصة أمان مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه التحول الرقمي في الهند تسارعًا كبيرًا، ما يؤدي الى فتح آفاقًا واسعة ولكن أيضًا يزيد من مخاطر التهديدات السيبرانية المعقدة.

توفر TCS Cyber Defense Suite رؤية شاملة للمخاطر السيبرانية، مع التركيز على الامتثال، والمرونة الأمنية، والقدرة على التخفيف من المخاطر بشكل استباقي. تتضمن المنصة تقنيات متقدمة لاكتشاف التهديدات من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استجابة آلية للتهديدات السيبرانية، مع تحكمات وقائية واسعة تشمل الهوية، والبنية التحتية، والشبكات، والتطبيقات، والبيانات، عبر البيئات السحابية المتعددة والمزدوجة.

كما تستفيد تاتا للخدمات الاستشارية، من خبرتها الممتدة لأكثر من 20 عامًا في مجال الأمن السيبراني، وامتلاكها فريق يضم أكثر من 16,000 خبيرا عالميًا، إلى جانب شبكة مراكز تقديم خدمات الأمن السيبراني على مستوى العالم، وذلك بهدف تقديم مجموعة من خدمات الاستشارات، والخدمات المهنية، والخدمات المدارة للعملاء في الهند وحول العالم، ما يساهم في تعزيز قدراتهم على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.

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