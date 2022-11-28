دبي، الإمارات العربية المتحدة - قامت شركة/ تاتا كميونيكيشنز إنترناشونال بي تي إي ليمتد، وهي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة/ تاتا كميونيكيشنز ليمتد، وهي شركة عالمية مختصة بتمكين النظام الإيكولوجي الرقمي، بتوسيع شراكتها مع شركة/ انترتيك سيستمز، وهي شركة رائدة في تكامل الأنظمة في الإمارات العربية المتحدة، لتقديم خدمات مُدارة في المنطقة. وكجزء من تلك الشراكة، تقدم شركة/ تاتا كميونيكيشنز مركز عمليات الأمن السيبراني (SOC)وخدمات الأمن المدارة الخاصة بها لتعزيز الدفاع السيبراني للمؤسسات في المنطقة.

ويوفِّر مركز عمليات الأمن خدمات أمنية مُدارة مجمعة مع معلومات حول التهديدات السيبرانية الذكية لتأمين المعلومات الحساسة لمهام المؤسسات، ما يوفر رؤى عالمية المستوى للمساعدة في حماية وتأمين أعمالها. هذا وتتيح الخدمات للمؤسسات التركيز بشكل أكبر على أعمالها الأساسية واستخدام مواردها الرئيسية للمشاريع الهامة والحيوية لنموها. و ستوفر الشراكة حلولاً أمنية مبتكرة ، والاتصالات الموحدة والتعاون (UCC) ، السحابة (Cloud)، وإنترنت الأشياء (IoT) إلى جانب دعم خدمة شركة/ انترتيك سيستمز والمعرفة في سوق المؤسسات في المنطقة.

وبذلك تستجيب منشأة شركة/ انترتيك سيستمز الحديثة للغاية لطلبات العملاء بالحصول على مركز عمليات أمني محلي ، بأسعار معقولة ومتطوِّر فنياً تم إنشاؤه من قبل شركة/ تاتا كميونيكيشنز، والذي يعمل على تحسين الكشف عن الحوادث الأمنية ويخفف من العواقب الكبيرة للهجمات الإلكترونية مثل الخسائر المالية والإضرار لتي تلحق بالسمعة. وكجزء من خدمات مركز العمليات الأمني المُدار تقدِّم شركة/ تاتا كميونيكيشنز تحليلات آنيَّة مع استخبارات متقدمة، وتتيح الاستفادة من الأتمتة وإثراء المعلومات ومراقبة على مدار الساعة.

يعتمد ذلك على حل الأمن السيبراني الديناميكي لشركة/ تاتا كميونيكيشنز، الأمر الذي يسمح بالاندماج السلس بين الأشخاص والعمليات، فضلاً عن الاندماج الشامل في الأساس الأمني. وتمتلك شركة/ تاتا كميونيكيشنز محترفين معتمدين لمواجهة المخاطر والعواقب المتزايدة لانتهاكات الأمن السيبراني بغض النظر عن مصدر الهجوم أو وقته أو نوعه.

قال ناريش كوثاري، المدير الإداري ورئيس شركة انترتيك سيستمز "أدت الوتيرة المتزايدة لاعتماد التكنولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك أدوات العمل عن بُعد والترحيل السحابي إلى جعل العديد من المؤسسات تعمل بكفاءة أكبر، ما فتح مجالات أعمال جديدة. لكن الجانب السلبي هو أن ذلك قد جعل الشركات أيضاً أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية". وأضاف قائلاً: "تساعدنا الشراكات القوية على دفع عجلة التحول الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي. وبإنشاء عرض متكامل مع شركة/ تاتا كميونيكيشنز، فإننا نضيف قيمة لعملائنا من خلال توفير الخبرات المحلية والعالمية لهم. إذ أننا نتمتع بالقدرة معاً على معالجة مختلف مخاطر الأمن السيبراني".

وقال فانييت ميهتا، المدير الإقليمي لشركة/ تاتا كميونيكيشنز في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا: "يسعدنا توسيع شراكتنا مع شركة/ انترتيك سيستمز لتمكين المؤسسات في الإمارات العربية المتحدة من تحقيق الريادة في عالم اليوم الذي باتت الرقمية تحتل الصدارة فيه". وأضاف قائلاً: "بإتحاد قوتنا وإمكاناتنا تتضافر الخبرة العالمية مع الخبرة المحلية لمساعدة العملاء على إحداث التحول الرقمي بمرونة وسلاسة. ويساعد الجيل التالي من مركز العمليات

الأمني المحلي، مقترناً بخدمات مركز العمليات الأمني المُدارة الخاص بنا على تمكين العملاء من اعتماد نهج استباقي وتنبؤي لحماية عملياتهم الرقمية، من السحابة إلى حوسبة الحافة إلى نقاط النهاية".

وقد اعتبرت شركة التحليلات العالمية الرائدة نيلسون هول،أن شركة/ تاتا كميونيكيشنز كشركة رائدة في خدمات المرونة الإلكترونية، وذلك في تقرير أداة نيلسون هول لتقييم وتقدير البائعين(NESA) لعام 2022. ويرجع اعتبار الشركة شركة رائدة في خدمات المرونة السيبرانية نظراً لقدراتها السيبرانية الشاملة، مدعومة بتشكيلة خدمات شبكة واسعة النطاق؛ بالإضافة إلى استثماراتها في الكشف والاستجابة المفتوحة الموسعة (XDR) وفي منصتها الإلكترونية لأتمتة تنسيق الأمان والاستجابة (SOAR) التي تحقق كشفاً أسرع عن التهديدات واستجابة تلقائية لها.

المسؤول الإعلامي أراتي موكرجي شركة تاتا كميونيكيشنز 919958895759+ arati.mukerji@tatacommunications.com المسؤول الإعلامي نيها أجاروال انترتيك سيستمز ذ.م.م 971525028642+ neha.agarwal@intertecsys.com

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نبذة عن انترتيك سيستمز

تأسست انترتيك سيستمز عام 1991، وهي شركة متخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات الإقليمية في التطبيقات الرقمية وتطبيقات الأعمال والخدمات المدارة والسحابة والأمن والبنية التحتية. ونحن نعمل على خدمة الحكومات والخدمات المصرفية والمالية والتأمين والرعاية الصحية والمؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط والهند مع إمكانية على تنفيذ أكثر من 10 مليون دولار من التعاقدات. ونمتلك مكاتب محلية في 5 دول، ونحظى بدعم نظامنا الإيكولوجي

المكون من أكثر من 50 تحالفاً تكنولوجياً، ونتمتع بإمكانيات التسليم وتنفيذ عمليات الشبكة ومراكز تسليم البرامج. تعرف على المزيد عنا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.intertecsystems.com.

نبذة عن تاتا كميونيكيشنز

تاتا كميونيكيشنز هي جزء من مجموعة تاتا، (رمز إدراجها في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية: TATACOMM، ورمز إدراجها في سوق بومباي للأوراق المالية: 500483)، وهي شركة مختصة على مستوى العالم في تمكين نظام إيكولوجي رقمي يدعم الاقتصاد الرقمي سريع النمو في عالم اليوم في أكثر من 190 دولة ومنطقة. ومن خلال قيادتها الواثقة فإنها تعمل على تمكين التحول الرقمي للمؤسسات على مستوى العالم عبر التعاون والحلول المتصلة والاتصال الأساسي واتصال الجيل التالي والاستضافة السحابية والحلول الآمنة وخدمات الوسائط. وتشمل قائمة عملائها 300 من الشركات المدرجة في قائمة شركات فورتشن 500، وتقوم الشركة بربط الأعمال التجارية بـ 80% من عمالقة السحابة في العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.tatacommunications.com.

بيانات تطلعية وتحذيرية

تتعلَّق بعض الكلمات والبيانات الواردة في هذا البيان بشركة تاتا كميونيكيشنز وعملائها المحتملين، وثمة بيانات أخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بالوضع المالي المتوقع لشركة تاتا كميونيكيشنز، واستراتيجية أعمالها، والتطوير المستقبلي لعمليات تاتا كميونيكيشنز، والاقتصاد العام في الهند، هي عبارة عن بيانات تطلعية. وتتضمن هذه البيانات مخاطر معروفة وغير معروفة ومواطن ريبة وعوامل أخرى، بما في ذلك البيانات المالية والتنظيمية والبيئية، وكذلك تلك المتعلقة بنمو الصناعة وتوقعات التوجُّهات، والتي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ، و الأداء أو إنجازات شركة تاتا كميونيكيشنز أو نتائج الصناعة، بشكل جوهري عن تلك التي تم التعبير عنها صراحة أو ضمنيًا من خلال هذه البيانات التطلعية. وتشمل العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات جوهرياً عن مثل هذه البيانات التطلعية، من بين أمور أخرى، الإخفاق في زيادة حجم تدفق البيانات على شبكة تاتا كميونيكيشنز؛ والإخفاق في تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي متطلبات العملاء وتولد هوامش ربح مقبولة؛ والإخفاق في إتمام الاختبارات التجارية للتكنولوجيا وأنظمة المعلومات الجديدة بنجاح لدعم المنتجات والخدمات الجديدة، بما في ذلك خدمات الإرسال الصوتي؛ وعدم استقرار أو تقليل معدل ضغط الأسعار على بعض خدمات اتصالات الشركة؛ والإخفاق في دمج عمليات الاستحواذ والتغييرات الإستراتيجية في السياسات أو اللوائح الحكومية في الهند، وعلى وجه الخصوص، التغييرات المتعلقة بإدارة صناعة تاتا كميونيكيشنز؛ وبشكل عام، الظروف الاقتصادية والتجارية والائتمانية في الهند. وتشمل العوامل الإضافية التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات اختلافًا جوهريًا عن مثل هذه البيانات التنبؤية أو التطلعية ، والتي لا يخضع الكثير منها لسيطرة شركة تاتا كميونيكيشنز، على سبيل المثال لا الحصر، عوامل الخطر تلك التي تمت مناقشتها في تقارير شركة تاتا كميونيكيشنز ليميتد السنوية.

تتوفر التقارير السنوية لشركة تاتا كميونيكيشنز ليمتد على الموقع الإلكتروني www.tatacommunications.com ولا تتحمل شركة تاتا كميونيكيشنز أي التزام عن بياناتها التنبؤية، وتتنصل صراحةً من أي التزام بتحديثها أو تغييرها.

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