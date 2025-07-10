الشراكة الاستراتيجية تعزز التزام الأطراف بالتنقل المستدام ورؤية الإمارات للحياد المناخي 2050

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "بي واي دي"، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع مركبات الطاقة الجديدة، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة سيف لاين، الرائدة في قطاع التوزيع الكهربائي والميكانيكي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تمت هذه الاتفاقية برعاية شركة الفطيم للتنقل الكهربائي، إحدى شركات الفطيم والرائدة في تعزيز حلول التنقل المستدام، حيث تشمل توريد 12 مركبة كهربائية بالكامل من "بي واي دي" لمجموعة سيف لاين، في خطوة محورية ضمن خطتها الشاملة لتحويل أسطولها بالكامل من مركبات محركات الاحتراق الداخلي (ICE) إلى مركبات كهربائية. كما تُعزز هذه الشراكة ريادة الفطيم للتنقل الكهربائي في تسريع التحول نحو الاعتماد على المركبات الكهربائية ضمن قطاعات اللوجستيات والأساطيل التجارية، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لدولة الإمارات في مجال الاستدامة.

تمثل هذه الشراكة التاريخية منعطفاً مهماً لكل من "بي واي دي" ومجموعة سيف لاين في دعم طموحات الاستدامة والتنقل النظيف في الدولة، حيث تُشكل المرحلة الأولى المتمثلة في توريد 12 مركبة كهربائية أساساً لخطة سيف لاين الثلاثية لتحويل أسطولها بالكامل إلى مركبات كهربائية، مما يعكس التزاماً واضحاً بمستقبل أخضر لقطاع خدمات التوزيع واللوجستيات في المنطقة.

يعكس اختيار سيف لاين لعلامة "بي واي دي" ثقة الشركة في التكنولوجيا المتطورة للمركبات الكهربائية والدعم الإقليمي القوي الذي توفره العلامة، ما يؤكد مكانة "بي واي دي" كرائدة في قطاع السيارات الكهربائية في دولة الإمارات. وتعكس هذه الخطوة استمرار التزام سيف لاين بالتنقل الكهربائي، مع اعتمادها على رافعات كهربائية تعمل بالبطاريات في مستودعاتها، وخططها المستقبلية لتقييم خيارات المركبات التجارية الكهربائية بهدف تحقيق تحول شامل نحو التنقل الأخضر عبر كافة عملياتها التشغيلية، مما يعزز موقعها الريادي في هذا قطاع التجارة والتوزيع.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أبو بكر كوتيكول، المدير العام لمجموعة سيف لاين: "تتجاوز هذه الشراكة مع الفطيم كونها مجرد تحديث لأسطولنا لتغدو تجسيداً لالتزامنا الراسخ بالاستدامة والابتكار. فقد بادرنا بالفعل إلى دمج حلول التنقل الكهربائي في عملياتنا اللوجستية عبر الاعتماد على الرافعات الكهربائية. وتمثل هذه الخطوة الجديدة امتداداً لهذا التحول نحو الاعتماد على أسطول متكامل من المركبات الكهربائية مستقبلاً. ومع تطور تكنولوجيا المركبات الكهربائية، فإننا نعمل على تقييم خياراتنا التجارية لضمان انتقال كامل نحو حلول التنقل الأخضر."

من جهته، علّق محمد قاسم، المدير العام للتجزئة في "بي واي دي الفطيم"، قائلاً: "تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة سيف لاين التزام شركة الفطيم للتنقل الكهربائي بتأسيس بنية تحتية رائدة للنقل المستدام في دولة الإمارات. من خلال تمكين قطاع الأعمال بحلول تنقل كهربائي ذكية تلبي احتياجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تواصل هذه الشراكة بين "بي واي دي" ومجموعة سيف لاين دفع التحول النوعي في قطاع الخدمات اللوجستية، مسرعة بذلك خطوات التحول نحو مشهد نقل أكثر استدامة وكفاءة."

يُذكر أن المذكرة – التي وُقعت في 2 يوليو – تتماشى استراتيجياً مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مبادرة الحياد المناخي 2050 وخطة النقل الأخضر. كما ترمز إلى سعي مجموعة "سيف لاين" في التحول من الاعتماد على مركبات محركات الاحتراق التقليدية نحو المركبات الكهربائية، والمساهمة في بيئة أنظف وأكثر استدامة.

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