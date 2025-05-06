الدوحة، قطر: في الوقت الذي تسعى فيه قطر إلى إعادة تعريف مفهوم النمو في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، جمعت بي دبليو سي الشرق الأوسط الرؤساء التنفيذيين المحليين مع قيادات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستكشاف فرص جديدة في الابتكار وتحقيق المرونة وترك بصمة على المدى الطويل. وأكدت الجلسة على الدور المحوري الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وأهمية وجود شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص بما يسمح بالنهوض بالشركات المحلية.

وشكّل هذا الاجتماع الحصري الذي انعقد في مكتب بي دبليو سي الشرق الأوسط في الدوحة منصة للتوفيق بين طموحات القطاع الخاص وبين الأولويات الوطنية بما يعزز الدور المحوري الذي تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التحول الاقتصادي، وذلك في إطار مرحلة أخرى من مراحل استراتيجية بي دبليو سي الشرق الأوسط طويلة المدى التي تهدف إلى تحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتحفيز خلق القيمة في مختلف القطاعات الرئيسية.

وقدمت قيادات بي دبليو سي الشرق الأوسط مجموعة من الرؤى الاستشرافية بدءاً بديناميكيات السوق وصولاً إلى إعادة الابتكار في العالم الرقمي مؤكدين على الدور المحوري للبيانات والذكاء الاصطناعي والتمويل الاستراتيجي في إطلاق الطاقات الكامنة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسلطت المناقشة الضوء على دور مرونة نماذج العمل وجرأة التحولات الرقمية في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التكيف وتحقيق الريادة في مشهد اقتصادي سريع التطور.

وفي هذا السياق، صرح بسام حاج حمد، الشريك المسؤول ر ورئيس قسم الخدمات الاستشارية لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر، قائلاً: "تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً محورياً من عملية التحول في دولة قطر، وقد عقدنا هذا الاجتماع لتعزيز هذا الزخم من خلال جمع القادة لطرح أفكار جريئة وتبادل الرؤى العملية وتسريع وتيرة التقدم، حيث تسعى شركتنا من خلال توفير مساحات للحوار والتعاون الجاد إلى مساعدة قيادات الأعمال على تحويل طموحاتهم إلى أثر ملموس على أرض الواقع بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة".

وقد ترأس رامي الناظر، الشريك المسؤول عن القطاع الحكومي والعام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط، حلقة نقاشية عالية التأثير تناولت العوامل المحورية التي تعزز من النمو بما في ذلك التمكين التنظيمي، والقدرة على الحصول على التمويل، والبيانات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتنافسية، وجميع الركائز الأساسية لإطار عمل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وشارك في المناقشة قادة مؤثرين من شركات خاصة محلية، وصناديق الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمية وممثلي القطاع العام. وقدم كل واحد منهم تصوراته حول المتطلبات التي تحتاج إليها الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر حتى تتمكن من قيادة الموجة القادمة من النمو الاقتصادي.

وتلتزم بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر، كشريك استراتيجي للقطاعين العام والخاص، بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التكيف والريادة. ومن خلال تعاوننا القوي وخبراتنا العميقة، نهدف الى تسريع عجلة التقدم كي تتمكن الشركات من مواصلة رسم ملامح المستقبل بأقدام ثابتة وواثقة.

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