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دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "بي إتش رايدز"، الشركة الرائدة في النقل التنفيذي الفاخر، عن دخولها سوق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال شراكة استراتيجية مع "جلف ريبس"، المتخصصة في تمثيل المبيعات والتسويق في قطاع السفر والضيافة. تمثل هذه الخطوة محطة رئيسية في استراتيجية الشركة لتعزيز تواجدها الإقليمي وتقديم خدمات النقل الفاخرة بسائق للعملاء رفيعي المستوى في المنطقة.
منذ تأسيسها عام 2008، رسّخت "بي إتش رايدز" مكانتها كواحدة من أبرز مزودي خدمات النقل الفاخر، مقدمةً تجربة سفر استثنائية تلبي أعلى معايير الفخامة والراحة. بفضل أسطولها من المركبات الفاخرة وسائقيها المدربين على أعلى المستويات، تقدم الشركة حلول نقل راقية وآمنة للمديرين التنفيذيين وكبار الشخصيات والمسافرين الباحثين عن تجربة تنقل استثنائية.
شراكة استراتيجية لتعزيز النمو في الخليج
ستتولى "جلف ريبس"، التي تتمتع بخبرة واسعة وشبكة علاقات قوية في قطاع السفر والضيافة في دول الخليج، مسؤولية الترويج لخدمات "بي إتش رايدز" في المنطقة. وستسهم هذه الشراكة في تسريع النمو التجاري، وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية، وتوسيع نطاق الخدمات في المدن الخليجية الرئيسية، بما في ذلك دبي، أبوظبي، الرياض، الدوحة، ومدينة الكويت.
وفي هذا الصدد، قال جيك ميغريكيان، الشريك الإداري في "بي إتش رايدز": "تمثل شراكتنا مع ’جلف ريبس‘ خطوة استراتيجية تتيح لنا توسيع حضورنا العالمي، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والاحترافية. سوق الخليج يشكل فرصة كبيرة لنا لخدمة رجال الأعمال والسياح الذين يبحثون عن خدمات نقل بسائق على مستوى عالمي. ومن خلال الاستفادة من خبرة ’جلف ريبس‘ العميقة بالسوق المحلي، نحن على ثقة من قدرتنا على تقديم تجربة نقل مصممة خصيصاً لتلبية تطلعات عملائنا في المنطقة."
ومن جانبه، قال سهيل بيداري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلف ريبس": "يسعدنا تمثيل ’بي إتش رايدز‘ في دول الخليج، حيث يتماشى التزامهم بتقديم تجربة نقل فائقة الجودة مع متطلبات كبار الشخصيات والمسافرين من رجال الأعمال في المنطقة. نتطلع إلى توظيف خبراتنا لتعزيز حضور ’بي إتش رايدز‘ وتقديم خدماتها المتميزة لشريحة أوسع من العملاء."
تواصل "بي إتش رايدز" تعزيز ريادتها في قطاع النقل الفاخر عبر تبني أحدث الابتكارات في مجال الاستدامة. يشمل أسطولها الحديث "كاديلاك إسكاليد 2025" و"كاديلاك ليريك" الكهربائي بالكامل، مما يعكس التزام الشركة بتوفير حلول نقل فاخرة وصديقة للبيئة. باعتبارها واحدة من أوائل شركات النقل بسائق في لوس أنجلوس التي تقدم هذه الطرازات المتطورة، تواصل "بي إتش رايدز" إعادة تعريف تجربة النقل الراقي من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والخدمة الرفيعة المستوى.
لمعرفة المزيد عن خدمات "بي إتش رايدز"، يرجى زيارة: www.bhrides.com
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