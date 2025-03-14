دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "بي إتش رايدز"، الشركة الرائدة في النقل التنفيذي الفاخر، عن دخولها سوق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال شراكة استراتيجية مع "جلف ريبس"، المتخصصة في تمثيل المبيعات والتسويق في قطاع السفر والضيافة. تمثل هذه الخطوة محطة رئيسية في استراتيجية الشركة لتعزيز تواجدها الإقليمي وتقديم خدمات النقل الفاخرة بسائق للعملاء رفيعي المستوى في المنطقة.

منذ تأسيسها عام 2008، رسّخت "بي إتش رايدز" مكانتها كواحدة من أبرز مزودي خدمات النقل الفاخر، مقدمةً تجربة سفر استثنائية تلبي أعلى معايير الفخامة والراحة. بفضل أسطولها من المركبات الفاخرة وسائقيها المدربين على أعلى المستويات، تقدم الشركة حلول نقل راقية وآمنة للمديرين التنفيذيين وكبار الشخصيات والمسافرين الباحثين عن تجربة تنقل استثنائية.

شراكة استراتيجية لتعزيز النمو في الخليج

ستتولى "جلف ريبس"، التي تتمتع بخبرة واسعة وشبكة علاقات قوية في قطاع السفر والضيافة في دول الخليج، مسؤولية الترويج لخدمات "بي إتش رايدز" في المنطقة. وستسهم هذه الشراكة في تسريع النمو التجاري، وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية، وتوسيع نطاق الخدمات في المدن الخليجية الرئيسية، بما في ذلك دبي، أبوظبي، الرياض، الدوحة، ومدينة الكويت.

وفي هذا الصدد، قال جيك ميغريكيان، الشريك الإداري في "بي إتش رايدز": "تمثل شراكتنا مع ’جلف ريبس‘ خطوة استراتيجية تتيح لنا توسيع حضورنا العالمي، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والاحترافية. سوق الخليج يشكل فرصة كبيرة لنا لخدمة رجال الأعمال والسياح الذين يبحثون عن خدمات نقل بسائق على مستوى عالمي. ومن خلال الاستفادة من خبرة ’جلف ريبس‘ العميقة بالسوق المحلي، نحن على ثقة من قدرتنا على تقديم تجربة نقل مصممة خصيصاً لتلبية تطلعات عملائنا في المنطقة."

ومن جانبه، قال سهيل بيداري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلف ريبس": "يسعدنا تمثيل ’بي إتش رايدز‘ في دول الخليج، حيث يتماشى التزامهم بتقديم تجربة نقل فائقة الجودة مع متطلبات كبار الشخصيات والمسافرين من رجال الأعمال في المنطقة. نتطلع إلى توظيف خبراتنا لتعزيز حضور ’بي إتش رايدز‘ وتقديم خدماتها المتميزة لشريحة أوسع من العملاء."

تواصل "بي إتش رايدز" تعزيز ريادتها في قطاع النقل الفاخر عبر تبني أحدث الابتكارات في مجال الاستدامة. يشمل أسطولها الحديث "كاديلاك إسكاليد 2025" و"كاديلاك ليريك" الكهربائي بالكامل، مما يعكس التزام الشركة بتوفير حلول نقل فاخرة وصديقة للبيئة. باعتبارها واحدة من أوائل شركات النقل بسائق في لوس أنجلوس التي تقدم هذه الطرازات المتطورة، تواصل "بي إتش رايدز" إعادة تعريف تجربة النقل الراقي من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والخدمة الرفيعة المستوى.

لمعرفة المزيد عن خدمات "بي إتش رايدز"، يرجى زيارة: www.bhrides.com

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