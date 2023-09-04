الإمارات العربية المتحدة، دبي، كشفت شركة "بي اتش ام كابيتال"، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن استحواذها على 31.22% من إجمالي الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي خلال شهر أغسطس الماضي، لتتصدّر بذلك المركز الأول بين شركات الوساطة المرخصة، بواقع 1341 حساباً من إجمالي 4295 حساباً جديداً، لتتيح بذلك لعدد أكبر من المستثمرين المشاركة الفاعلة في عروض الإدراج العامة وتداول أسهم الشركات المدرجة.

ووفقاً لبيانات سوق دبي المالي الشهرية، واصلت "بي اتش ام كابيتال" تصدّرها لترتيب شركات الوساطة العاملة في السوق من حيث الحصة السوقية، للشهر الرابع على التوالي، وبقيمة تداولات بلغت 3.9 مليار درهم خلال شهر أغسطس، وهو ما يمثل 19.3% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بسوق دبي في نفس الشهر، لتعزز بذلك من حضورها في أسواق المال الرائدة بدولة الإمارات، وتسهم في دعم أنشطة التداول، وتقديم الخدمات التي تلبي توقعات المستثمرين.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي اتش ام كابيتال": "نحن سعداء بهذه الإنجازات الجديدة التي تعكس مكانة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وريادة أسواقها المالية التي تمكنت من تجاوز كثير من التحديات الإقليمية والعالمية، ويُمثل تصدّرنا لقائمة وسطاء سوق دبي المالي، تأكيداً على تفانينا والتزامنا بتقديم جميع التسهيلات والخدمات المبتكرة للعملاء الذين يشاركوننا شغفنا وثقتنا بنمو وازدهار القطاع المالي في الدولة".

وأشار السعدي إلى أن الإقبال المتزايد من المستثمرين للاستثمار في اسواق الدولة في الأشهر الأخيرة من 2023 جاء بفعل الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في الحصول على خدمات السوق، وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد، ويشجع مزيداً من الأفراد والمؤسسات على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق، خصوصاً في ظل الحلول المالية المبتكرة والمتقدّمة التي تقدّمها شركة "بي اتش ام كابيتال" وشركائها.

وكانت شركة "بي اتش ام كابيتال" قد أعلنت مطلع الشهر الماضي عن اكتمال اندماجها الناجح في المنصة الإلكترونية والتطبيق الإلكتروني لسوق دبي المالي، بما يتيح لها إمكانية الدخول السريع والسهل لفتح حسابات تداول المتعاملين من خلال التطبيق، كما وقعت في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2023، شراكة استراتيجية مع تطبيق "تواصل سوبر آب"، الرائد في مجال الاتصالات وأسلوب الحياة، لتتيح لمستخدمي التطبيق وصولًا سريعاً وسهلاً وآمناً إلى الأسواق المالية المحلية والدولية عبر منصتها المالية.

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نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

ذكر أن "بي اتش ام كابيتال" هي مؤسسة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة من الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية.

تعد الشركة واحدة من أعلى الشركات تصنيفاً في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.bhmuae.ae