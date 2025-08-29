\دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "بيوند للتطوير العقاري" عن إطلاق أول غابة بجانب البحر في الشرق الأوسط، وذلك ضمن مشروعها الاستثنائي في مدينة دبي الملاحية. وبالتزامن مع ذلك كشفت الشركة عن "تاليا"، أول برج سكني ضمن هذه الوجهة الجديدة، ليكون انطلاقة نحو أسلوب حياة حضري مستدام يعزز التواصل الإنساني ويرتقي بجودة الحياة.

ويقدم المشروع رؤية عمرانية مبتكرة في المنطقة، ترتكز على أولوية تعزيز العلاقة بين الإنسان والطبيعة في كل من التخطيط والتصميم. ويمتد على مساحة واسعة تتجاوز 65,000 متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء، حيث تغطي الأشجار والنباتات الكثيفة ما يصل إلى 75% من إجمالي المساحة.

ومن خلال دمج هذا الغطاء الطبيعي الغني ضمن النسيج الحضري، تؤكد "بيوند" التزامها بتقديم مجمّعات سكنية مستدامة، تحتضن أنظمة بيئية مصغّرة صُممت لتوفير هواء أنقى وبيئة صحية متكاملة تدعم رفاهية الإنسان الجسدية والنفسية.

وبهذه المناسبة، قال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة بيوند للتطوير العقاري: " عملنا من خلال هذا المشروع المبتكر على إعادة تعريف العلاقة بين البيئة والعمران، من خلال تقديم نموذج جديد للحياة الحضرية المستدامة، التي تتطلع إلى المستقبل... ذلك المستقبل المنسجم مع الرؤية الملهمة لدبي، التي تستثمر في البيئة والطبيعة وتوظفهما بشكل مستدام من أجل راحة ورفاه أفراد المجتمع".

وتسهم "بيوند"، من خلال هذا التوجه الذي يضع الطبيعة في صميم التخطيط العمراني، في دعم مسيرة دبي نحو التحوّل إلى مدينة عالمية أكثر استدامة ومرونة وتكاملاً، وذلك تماشياً مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وأجندة دبي الاقتصادية D33.

يستمد برج "تاليا"، تصميمه من الطبيعة بخطوط انسيابية وواجهات خضراء وزجاج ممتد يندمج مع الغابة. ويضم المشروع 354 وحدة سكنية، تتراوح بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم، إلى جانب وحدات بنتهاوس حصرية بإطلالات بانورامية على البحر والغابة، وتصاميم داخلية بألوان دافئة.

وأضاف تقي: "ستُبنى مدن المستقبل على أساس احترام الإنسان، والطبيعة، وتوفير تجربة معيشية تعزز جودة الحياة. هذه هي الفلسفة التي تشكّل جوهر عملنا في دبي. ويُعد ’ تاليا ‘نقطة الانطلاق نحو بيئة عمرانية تتكامل فيها الطبيعة مع التصميم والحياة اليومية بانسجام تام."

ولا تنفصل مرافق "تاليا" عن الطبيعة المحيطة، بل تشكّل امتداداً لها، من المسابح المظلّلة وصالات الرياضة وسط الأشجار، إلى الممرات ومناطق لعب الأطفال، لتمنح السكان تجربة معيشية متكاملة تعزز الانسجام مع البيئة.

