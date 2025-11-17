الرياض - المملكة العربية السعودية- أعلنت "بيمنتولوجي"، الشركة العالمية الرائدة في مجال إصدار ومعالجة البطاقات، عن إطلاق منصة "باي كريدت" PayCredit المتقدمة لإدارة الدفتر الائتماني. وتم تطوير الحل الجديد لمساعدة البنوك الرقمية والمؤسسات المالية على تقديم منتجات ائتمانية مُفصّلة وغنية بالميزات بسرعة وكفاءة أعلى.

وبالتزامن مع النمو المتسارع للخدمات المصرفية الرقمية في دول مجلس التعاون والسعودية، يأتي هذا الإطلاق مدفوعاً ببرنامج تطوير القطاع المالي ضمن "رؤية السعودية 2030"، وارتفاع الطلب على الحلول الائتمانية التي تعمل بمروة عالية.

ولا تزال البطاقات الائتمانية أداة أساسية للمستهلكين في إدارة الإنفاق والتدفقات النقدية وبرامج الولاء، غير أن العديد من الأنظمة التقليدية تفتقر إلى المرونة اللازمة لمواكبة تطلعات العملاء المتغيرة. وجرى تصميم وتطوير منصة "باي كريدت" من الأساس لتلبية احتياجات السوق الحديثة، لا سيّما وأنها توفّر خيارات سداد مرنة، تشمل الائتمان الدوّار والتقسيط، بما في ذلك: (اشترِ الآن وادفع لاحقاً)، على نحو يتوافق مع سلوكيات التمويل الواقعية.

وقال روب ماكميلان، مدير المنتجات للمجموعة في "بيمنتولوجي": "لقد لاحظنا أن العديد من البنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية ترغب في تقديم منتجات ائتمانية، لكن الأنظمة القائمة تكون في الغالب جامدة جداَ أو أنها تعتمد على بنى تحتية قديمة للغاية. ومن خلال "باي كريدت"، طوّرنا منصة ائتمانية حديثة قائمة على الحوسبة السحابية، وهذا يعني أنها تتيح للمُصدِرين في أسواق مثل المملكة العربية السعودية، إطلاق منتجات ائتمانية أذكى وأكثر توافقاً مع احتياجات السوق المحلية — بسرعة ودون تعقيد".

ومن خلال الجمع بين إدارة دفتر الأستاذ الائتماني وقدرات إصدار البطاقات على منصة واحدة، تتيح منصة "باي كريدت" للمُصدِرين تكوين وإدارة برامج الائتمان بمرونة أوسع، بما في ذلك الحدود المخصّصة وأسعار الفائدة ودورات الفوترة ونماذج السداد، وذلك عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) آمنة. ويدعم الحل الجديد "أبل باي" و "جوجل باي" و "سامسونغ باي"، لضمان التكامل السلس مع المحافظ الرقمية للمستخدمين في المنطقة.

المزايا الرئيسية

نظام فوترة مدمج لحساب الفوائد بدقة وتتبع الأرصدة لحظياً.

إعداد ائتماني متكامل يشمل تحديد الحدود والأسعار وهياكل السداد المخصّصة.

نظام إصدار بطاقات مدمج يدعم المحافظ الرقمية العالمية.

تقسيط مرن ومكافآت استرداد نقدي مدعومة ببيانات فورية.

منصة عالمية قابلة للتوسع قابلة للتكيّف مع الأطر التنظيمية الإقليمية.

اختبارات قبول المستخدم ( UAT ) لمحاكاة واقعية تضمن نشراً سريعاً وموثوقاً.

وقال جيف باركر، الرئيس التنفيذي لشركة "بيمنتولوجي": "يحتاج المُصدِّرون إلى بنية تحتية تواكب تغيّر التوقعات. ويقدّم حل "باي كريدت" لعملائنا في السعودية ودول مجلس التعاون القدرة على إطلاق وتوسيع عروض الائتمان بمستوى أعلى من التحكّم والرشاقة والشفافية".

ويجري بالفعل استخدام "باي كريدت" لدى بنوك رقمية رائدة حول العالم، ما يُمكّن المُصدِّرين من دخول سوق الائتمان، من دون الحاجة إلى بناء بنية إقراض كاملة، وهي ميزة محورية للبنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية في السعودية، خاصة تلك التي تسعى لتوسيع خدماتها بما ينسجم مع أهداف التحول الرقمي في "رؤية 2030".

نبذة عن "بيمنتولوجي"

تُعد "بيمنتولوجي" شركةً رائدة عالمياً في معالجة إصدار البطاقات من الجيل التالي، وتعمل على تمكين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية وبنوك التجزئة من إطلاق حلول مدفوعات مبتكرة، وإدارتها بسهولة على نطاق عالمي. وتمنح الشركة العملاء خياراتٍ أوسع وذات قيمةً أعلى عبر منصّاتٍ وخدماتٍ متكاملة تمتاز بسهولة الاستخدام، لمساعدتهم على تجاوز الأنماط التقليدبة، وتسريع الوصول إلى السوق، وتحقيق النمو المتواصل.

وبفضل منصّتها متعددة السُحُب ذات الانتشار العالمي الواسع، وقدرات البيانات المعزّزة في الزمن الحقيقي، ترسّخ "بيمنتولوجي" ريادتها في قطاع المدفوعات. ويضم فريقها خبراء مدفوعات ذوي معرفةٍ عميقة بالأسواق المحلية، ويعملون عبر 60 دولة و14 منطقة زمنية، ويقدّمون الدعم لعملائها على مدار الساعة. وتلتزم الشركة على نحوٍ راسخ بتوسيع الشمول المالي عالمياً، وإحداث تغييرٍ إيجابي في حياة الناس والمجتمعات التي تخدمها.

