ريو دي جانيرو، البرازيل: أعلنت مجموعة إيدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، عن توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية بين شركة "بيكن رِد" التابعة لها، وبين بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في مجال تحليل البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال معرض ومؤتمر LAAD للدفاع والأمن 2025 الذي عُقد في مركز ريوسنترو للمعارض والمؤتمرات في ريو دي جانيرو.

تهدف الاتفاقية لاستكشاف أوجه التآزر بين قدرات بريسايت المتطوّرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة وبين حلول "بيكن رِد" الأمنية الضرورية لإنجاز المهام. سيعمل الطرفان معاً على استكشاف مشاريع مؤثرة في مجالات المدن الآمنة والذكية ومبادرات التحوّل الرقمي وأنظمة الأمن المتقدمة في الأسواق الدولية الإستراتيجية، بما في ذلك دول أمريكا اللاتينية.

أكد توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "يعكس تعاوننا مع "بيكن رِد" التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بنشر حلول الذكاء الاصطناعي المسؤولة، ويُسلّط الضوء على الأهمية المتزايدة لدور التكنولوجيا في تمكين مجتمعات مرنة وآمنة ومستدامة على المستويين المحلي والدولي. من خلال شراكتنا مع "بيكن رِد" نهدف إلى التوسّع بآفاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مستقبلية آمنة وقابلة للتكيف".

قال موريسيو دي ألميدا، الرئيس التنفيذي لشركة "بيكن رِد": " باعتبارها جزءاً من مجموعة عالمية متنوّعة، تسعى شركتنا دائماً إلى التوسّع بنطاق قدراتها عبر الشراكات المتميزة ودخول الأسواق الجديدة وتقديم المنتجات فائقة الجودة،. سيتيح تعاوننا مع بريسايت فرصة لكلتا الشركتين للاستفادة من نقاط قوّتهما الفريدة، مما يُحقق حلّاً شاملاً ومتكاملاً يُساعد الشركات في مختلف القطاعات على تحسين عملياتها وتعزيز عملية اتخاذ القرار ودفع عجلة الابتكار."

يُشكّل هذا التعاون أهمية بالغة لدولة الإمارات، إذ يساهم في تعزيز مكانتها الرائدة على المستوى العالمي في مجال الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الأمن الوطني والتنمية المجتمعية. تشمل الفوائد الرئيسية لهذا التعاون ما يلي:

تعزيز الأمن الوطني: تساهم هذه الشراكة في تمكين قدرات الكشف عن التهديدات، والتي تُعدّ ضرورية لحماية البنية التحتية الوطنية، وذلك من خلال الجمع بين رؤى بريسايت القائمة على الذكاء الاصطناعي وبين خبرة "بيكن رِد" في مجال الأمن السيبراني.

تساهم هذه الشراكة في تمكين قدرات الكشف عن التهديدات، والتي تُعدّ ضرورية لحماية البنية التحتية الوطنية، وذلك من خلال الجمع بين رؤى بريسايت القائمة على الذكاء الاصطناعي وبين خبرة "بيكن رِد" في مجال الأمن السيبراني. تطوير مبادرات المدن الذكية: يتماشى توقيع مذكرة التفاهم مع رؤية أبوظبي للمدن الذكية من خلال دمج التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تُحسّن التخطيط الحضري والسلامة العامة وإدارة الأزمات.

يتماشى توقيع مذكرة التفاهم مع رؤية أبوظبي للمدن الذكية من خلال دمج التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تُحسّن التخطيط الحضري والسلامة العامة وإدارة الأزمات. تعزيز التعاون العالمي: تُبرز الاتفاقية الدور الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الشراكات الدولية التي تُحفّز على الابتكار ومعالجة التحديات العالمية.

تُبرز الاتفاقية الدور الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الشراكات الدولية التي تُحفّز على الابتكار ومعالجة التحديات العالمية. دعم الريادة التكنولوجية: تُؤكد هذه الشراكة على طموح أبوظبي نحو ريادة الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تُمكّن قدرات النمّو المستدام وتوفير البيئات الآمنة.

سيتمّ تشكيل لجنة مشتركة لتحديد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في مشاريع تطبيقية عملية تشمل البنية التحتية الحضرية مع مراعاة التركيز على الأولويات العالمية. تُؤكد هذه المبادرة على التزام بريسايت بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الهادفة لتحقيق أثر إيجابي وعلى حرص "بيكن رِد" على تطوير الابتكارات الأمنية.تمثل هذه الشراكة لحظة محورية لكلا الشركتين في مساعيهما الهادفة لتشكيل مستقبل التحوّل الرقمي والابتكار الأمني ​​على نطاق عالمي.

حول بريسايت

بريسايت هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويملك أغلب أسهمها شركة G42 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، كما تعد الشركة الرائدة في العالم في مجال تحليلات البيانات الضخمة بالذكاء الاصطناعي، وهي تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات وخبرة الذكاء الاصطناعي لخدمة جميع القطاعات على اختلاف أحجامها لإحداث تأثير إيجابي في الشركات وفي المجتمعات على حدٍ سواء. تتفوق بريسايت في تفسير البيانات من كافة المصادر لدعم اتخاذ القرارات المدفوعة بالرؤية الثاقبة بما يُسهِم في تشكيل السياسات وخلق مجتمعات أكثر أمنًا وصحة وسعادة واستدامة. تعمل بريسايت اليوم، من خلال مجموعتها من المنتجات والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، على تمكين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التطبيقي في القطاعين الخاص والعام لمساعدة المؤسسات في تحقيق استراتيجياتها وطموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي بشكلٍ أسرع.

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حول إيدج

تم إطلاق ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات المتقدمة تكنولوجياً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس ايدج جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

مع تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود ايدج تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني من خلال التعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء الدوليين واعتماد التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية والأنظمة السيبرانية الفيزيائية وأنظمة الدفع المتقدمة والروبوتات والمواد الذكية. تجمع ايدج بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ ايدج في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن ستة قطاعات أساسية: المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، و الأمن الوطني.

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