تعزز المنشأة فرص توطين المنتجات لزيادة المواد الأولية ودعم تطوير القوى العاملة المحلية وتقليص الفترات الزمنية لتوصيل المنتجات للعملاء في المملكة العربية السعودية

شهد حفل التدشين حضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة؛ ومعالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار ومعالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية؛ ولورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز"؛ والدكتور رائد بن ناصر الريس، الرئيس التنفيذي لشركة "دسر"

الجبيل، المملكة العربية السعودية: بحضور كريم من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة، ومعالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار، ومعالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، دشنت "بيكر هيوز"، الشركة الرائدة في تكنولوجيا الطاقة، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"، التابعة لكل من "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" و"أرامكو السعودية" و"الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك"، رسمياً يوم الأحد منشأة التصنيع المشتركة التي تم الإعلان عنها سابقاً، والتي تركز على توفير حلول الكيماويات لحقول النفط والقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية.

تستهدف منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات زيادة قدرات الإمداد في السعودية، من المواد الخام مثل المذيبات والجليكولات (glycols)، بالإضافة إلى تسريع تطوير مهارات التصنيع وقدرات القوى العاملة المحلية بنسبة 70% من السعودة. ومن خلال التسليم السريع للحلول الكيميائية المناسبة للغرض، تصبح المنشأة أقرب إلى العملاء والموردين، ما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في جميع الأعمال، كما تعتمد المنشأة الجديدة أيضًا على إستراتيجية بيكر هيوز الحديثة لتوفير وإنتاج المواد الكيميائية بالقرب من مراكز الطلب الرئيسية، كما تم تحقيقه مؤخرًا مع مصنع المواد الكيماوية في سنغافورة.

وبهذه المناسبة قال لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز": "نحتفي اليوم بإنجازٍ نوعي، يتوج جهودنا المتواصلة مع شركة "دسر" لتعزيز القيمة المحلية المضافة وتمكين سوق الكيماويات في المملكة والمنطقة بمُجملها. ويأتي افتتاح المنشأة تماشياً مع الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية، ويمثل نقلةً نوعية ضمن مساعي المملكة لدفع عجلة نمو الاقتصاد والصناعة. ونفخر في "بيكر هيوز" بأن نكون جزءً من هذه الرحلة التي بدأناها منذ ما يزيد على 85 عاماً في المملكة العربية السعودية، ونتطلع للمضي قُدُماً في استثماراتنا لمواصلة النمو معاً."

من جهته، ،قال الدكتور رائد الريس الرئيس التنفيذي لشركة "دسر": "يأتي تدشين مشروع منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات الجديدة، في سياق جهود دسر المستمرة بالتعاون مع شركائها لتوطين الصناعات الاستراتيجية، تعظيما للأثر التنموي والاقتصادي في المملكة. في دسر نعتز ونقدر الشراكة المميزة مع بيكر هيوز والتي نرى اليوم واحدة من ثمراتها، فهذا المشروع الجديد سيوفر فرص وظيفية مميزة لأبناء وبنات الوطن حيث نستهدف نسبة توطين تصل إلى أكثر من 70%"

يذكر أن منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات تمتد على مساحة 90 ألف متر مربع، تقريبًا، ويضم مختبرًا لمراقبة الجودة في الموقع، ومواد تغذية لخط أنابيب أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين، و14 خزانًا للتخزين. كما تصنّع المنشأة مواد الكيماويات النفطية والصناعية.

نبذة عن شركة "بيكر هيوز":

"بيكر هيوز"، المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (BKR)، شركةٌ عالمية متخصصة بتكنولوجيا الطاقة، توفر حلولاً للعملاء ضمن قطاعات الطاقة والصناعة حول العالم. وتملك الشركة خبرةً تمتد لأكثر من 100 عام، وتزاول أعمالها ضمن ما يزيد عن 120 دولة. وتساهم "بيكر هيوز" بتقنياتها وخدماتها المبتكرة في التحول ضمن قطاع الطاقة، وجعله أكثر أماناً ونظافة وكفاءة لمجتمعاتنا وكوكبنا. للمزيد من المعلومات حول الشركة، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: bakerhughes.com

شركة دسر:

تهدف الشركة السعودية للاستثمار الصناعي، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، سابك، وأرامكو، إلى تعظيم التأثير التنموي على الاقتصاد السعودي من خلال تنفيذ استثمارات صناعية استراتيجية ومستدامة مع شركاء تقنيين عالميين، وإطلاق القيمة الصناعية للمملكة. السلاسل.

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