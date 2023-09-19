الرياض، المملكة العربية السعودية: وقعَّت "بيرنيز" الشركة الرائدة عالميًا في مجال العلاقات العامة والاستشارات، التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا رئيسيًا لها؛ مذكرة تفاهم مع "إنترناشونال بروبرتي ميديا" الشركة العالمية التي تعتبر من أكثر المنظمات موثوقية في منح جوائز عقارية عالمية "International Property Awards".

يأتي توقيع المذكرة لاستكشاف فرص التعاون في المملكة العربية السعودية، وإطلاق جوائز عالمية تعتبر الأولى من نوعها في القطاع العقاري بالمملكة تستند على معايير عالمية ومعتمدة، ودعمها إعلاميًّا وتنظيميًّا؛ بما يُساهم في تحفيز المستثمرين لإطلاق المشروعات العقارية المُبتكرة التي من شأنها تعزيز جاذبية القطاع العقاري بالمملكة.

وسوف تكشف "بيرنيز" و"إنترناشونال بروبرتي ميديا" خلال الأشهر القادمة عن مشاريع إعلامية جديدة تنطلق من العاصمة السعودية الرياض، تواكب رؤية 2030 وتؤكد ريادة السعودية في المجال الإعلامي.

وقع مذكرة التفاهم كلٍ من محمد الحمود، الرئيس التنفيذي لشركة "بيرنيز"، وستيورت شيلد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "إنترناشونال بروبرتي ميديا" وذلك على هامش فعاليات معرض "سيتي سكيب العالمي 2023" الحدث العالمي الأكبر في القطاع العقاري الذي استضافته العاصمة الرياض مؤخرًا.

وفي هذا السياق، قال محمد الحمود: تأتي مذكرة التفاهم اليوم مع "إنترناشونال بروبرتي ميديا" ضمن حرصنا في "بيرنيز" على تطوير خدماتنا، ورفع مستوى القدرة التنافسية التي توفر أفضل الخدمات الاتصالية والإعلامية للسوق العقاري في المنطقة. واليوم تبرز المملكة العربية السعودية من خلال استضافتها أكبر معرض عقاري عالمي، كمركز اقتصادي كبير على خارطة الاقتصاد الدولي من خلال توفير بنية مستدامة لتطوير القطاع العقاري الذي يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

من جانبه قال ستيورت شيلد: لا شك أن توقيع المذكرة مع "بيرنيز" يفتح لنا المجال لتقديم خبراتنا العالمية في تنظيم الجوائز العقارية، وإطلاق المبادرات الإعلامية الرائدة، من مدينة الرياض عاصمة المملكة التي تزدهر سريعًا في مختلف جوانب الحياة. لنساهم سويًا في دعم القطاع العقاري، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار العقاري، وتطوير مشاريع تُعنى برفع جودة الحياة.

ويحظى هذا التعاون الاستراتيجي بدعم كبير من "بيرنيز" التي توفر حلول الاتصال والعلاقات العامة في منطقة الشرق الأوسط وتمتلك رؤية شاملة عن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية.

الجدير ذكره أن جوائز "إنترناشونال بروبرتي أواردز" العقارية انطلقت قبل نحو 30 عامًا في المملكة المتحدة، وحظيت بثقة القطاع العقاري في العالم لكون الجوائز التي تقدمها يُشرف عليها نخبة من أكثر من 100 محكم حول العالم والمتخصصين في العقارات والتسويق والتصميم الداخلي والتطوير والهندسة المعمارية.

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