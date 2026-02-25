(المنامة، مملكة البحرين): أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن استكمال عملية الاعتماد الشامل لخدمة الخصم المباشر الخاصة بهيئة الكهرباء والماء، وذلك بالتعاون مع شركة "بنفت" ليكون أول بنك في مملكة البحرين الذي يعتمد هذه الخدمة وذلك انطلاقاً من حرصه على راحة عملاءه الكرام وامتداداً لجهوده في توسيع نطاق خدماته الإلكترونية المُقدمة لهم.

تقدم هذه الخدمة وسيلة عصرية وآمنة لسداد فواتير الكهرباء والماء بشكل تلقائي من خلال ربط حساباتهم البنكية بتطبيق بنفت بي. ويوقِّع العملاء اتفاقية الخصم المباشر مع هيئة الكهرباء والماء، ومن ثم مراجعة واعتماد التفويض عبر تطبيق بنفت بي، بما يضمن آلية رقمية آمنة وسلسة ويُسهم في تقليل الاعتماد على الموافقات اليدوية المعتمد سابقاًويوفر تجربة رقمية متكاملة وأكثر راحة وبأعلى معايير الأمان والجودة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد سميح أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين للتقنية والعمليات بالقول: "نحن سعداء بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء وشركة بنفت ضمن مشروع خدمة الخصم المباشر عبر تطبيق بنفت بي، والتي تمثل نقلة نوعية في مجال تسهيل الخدمات المالية لعملائنا وتعزيز راحتهم اليومية."

وأضاف السيد سميح أبوطالب: "تشكل هذه المبادرة محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للبنك، حيث توفر للعملاء تجربة دفع آمنة ومرنة وموثوقة وتقلل من الإجراءات التقليدية، كما تدعم توجه المملكة نحو رقمنة الخدمات المالية وتبسيطها، وتؤكد على التزامنا الدائم بتقديم حلول مبتكرة تحقق أعلى مستويات الكفاءة والرضا وبما يتماشى مع نهجنا القائم على آفاق بلاحدود"

ويعكس هذا التطور التزام بيت التمويل الكويتي – البحرين بتقديم حلول مُبتكرة تسهّل حياة العملاء اليومية وتعزز راحتهم، بما يتماشى مع استراتيجية البنك في دعم التحول الرقمي في المملكة. كما يشكل المشروع إضافة نوعية لجهود تعزيز كفاءة الخدمات المالية والحكومية ويؤكد على الدور الريادي الذي يلعبه البنك في تسريع وتيرة تبني الحلول المصرفية الذكية.

ومن خلال هذا الإنجاز، يواصل بيت التمويل الكويتي – البحرين تعزيز مكانته كبنك سبّاق في ابتكار الحلول المصرفية المتطورة التي تدعم مسيرة المملكة نحو التحول الرقمي الشامل. ويؤكد البنك التزامه الراسخ بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائه الاستراتيجيين لتقديم خدمات عصرية ترتقي بتجربة العملاء وتواكب تطلعاتهم المستقبلية.

للاطلاع على آخر أخبار بيت التمويل الكويتي – البحرين ومتابعة مبادراته وخدماته الرقمية، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.bh.kfh.com أو متابعة الحساب الرسمي على إنستغرام @kfh.bahrain.

