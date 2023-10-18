جدّة، السعودية: أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية ("سال" أو "الشركة")، الشركة الوطنية الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجستية في المملكة العربية السعودية؛ وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي للطرح العام الأولي لأسهم الشركة، اليوم عن اكتمال عملية التخصيص النهائي للأسهم المطروحة للاكتتاب لشريحة المستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي للشركة ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

ويأتي ذلك بعد الاكتمال الناجح لعملية بناء سجل الأوامر للفئة المشاركة من المؤسسات وتحديد سعر الطرح النهائي عند 106 ريالات للسهم الواحد، والتي أسفرت عن تغطية شريحة المؤسسات بنحو 72 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، حيث بدأت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد من 11 إلى 13 أكتوبر 2023م وبلغ عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد 2,400,000 سهم عادي، تمثل 10٪ من إجمالي أسهم الطرح. وقد بلغ عدد المستثمرين الأفراد 833,500 مكتتب وعادلت قيمة طلباتهم الإجمالية ما يقارب 4.1 مليار ريال سعودي، مما يعني تغطية شريحة الأفراد بواقع 16.1 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة لإكتتاب الأفراد.

وقد خصصت الشركة سهمين كحد أدنى لكل شخص من فئة المكتتبين الأفراد؛ وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها مع عامل تخصيص بنسبة 1.9805٪.

تفاصيل الطرح

تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 106 ريال للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ 8.48 مليار ريال سعودي (2.26 مليار دولار أمريكي).

يبلغ إجمالي حجم الطرح 2.54 مليار ريال سعودي (678 مليون دولار أمريكي).

تشتمل عملية الطرح العام الأولي على طرح 24,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج، ويتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين ("المساهمون البائعون").

من المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول بعد إتمام الإدراج مباشرةً في "تداول" 30% من أسهم الشركة (24,000,000) من إجمالي أسهمها (80,000,000).

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