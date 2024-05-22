الرياض، المملكة العربية السعودية - 22 مايو 2024: أعلنت شركة رسن لتقنية المعلومات (ويشار إليها بـ "رسن" أو "الشركة" أو "المصدر" ويشار إليها مع شركاتها التابعة بـ"المجموعة")، المزود الرائد لخدمات التقنية المالية والتقنية التأمينية في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، اليوم عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح ("سعر الطرح النهائي") عند 37 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري. ويعني هذا الأمر وصول القيمة السوقية للشركة إلى 2.8 مليار ريال سعودي (747 مليون دولار أمريكي) عند الإدراج. ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة ما يقارب 108.6 مليار ريال سعودي (29.0 مليار دولار أمريكي)، أي ما يمثل معدل تغطية بلغ 129.1xمرة.

ومن المقرر أن تستمر فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد لمدة يومين، تبدأ يوم الأربعاء بتاريخ 29 مايو 2024م، وتنتهي يوم الخميس بتاريخ 30 مايو 2024م.

بهذه المناسبة، قال مؤيد الفلاج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: "يسعد شركة رسن للغاية أن تشهد هذه المستويات العالية من الإقبال على الطرح العام الأولي من قبل المستثمرين من المؤسسات، حيث تمت تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب بواقع عدة أضعاف. ويؤكد تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري على مستويات الثقة العالية التي تبديها السوق تجاه رؤية رسن الاستراتيجية، كما يسلط هذا الأمر الضوء على التزامنا بتطبيق استراتيجية نمو مصممة لتحقيق أعلى مستويات القيمة لجميع المساهمين. وفي الوقت الحالي، نركز على الاستفادة من هذا الزخم القوي لتعزيز حضورنا في السوق ودفع عجلة النمو المستدام على المدى الطويل."



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-انتهى-

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