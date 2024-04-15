إسطنبول - أعلنت علامة إيلي صعب، أحد الأسماء الرائدة في مجال الأزياء الراقية على مستوى العالم والعلامة التجارية الفاخرة والمرموقة، وتور القابضة، شركة التطوير العقاري التركية المعروفة بمشروعاتها المبتكرة والتعاونات الدولية، عن شراكتهما من أجل إطلاق مشروعين عقاريين في تركيا.

ويمثل هذا التعاون خطوة فارقة في قطاع العقارات بتركيا، حيث يخضع قطاع الرفاهية المحلي لتطور ديناميكي نظرًا لوجود العديد من الشراكات المتضافرة التي تجمع بين الخبرة الدولية والنُهج المحلية المبتكرة. تهدف الشراكة إلى إعادة تعريف معنى حياة الرفاهية في تركيا عن طريق مزج خبرة تور القابضة في مجال التطوير العقاري مع تراث تصميمات إيلي صعب الأيقونية.

يقدم المشروعان السكنيان اللذان يحملان علامة إيلي صعب التجارية موقعين مميزين، حيث يقع أحدهما على طول خط البوسفور الأيقوني بإسطنبول، والآخر خارج حدود المدينة. يتميز مشروع البوسفور السكني بإطلالات خلابة ووصول سهل إلى طاقة المدينة المفعمة بالحيوية، بينما يقدم المشروع الآخر الهدوء والسكينة وسط المناظر الخضراء المحيطة به، بعيدًا عن ضوضاء الحضر. يقدم كلا الموقعين وعدًا لسكانهما بالاستمتاع بتجربة حياة فريدة من نوعها تتميز بالرفاهية والرقي.

ومن جانبه، صرح السيد إيلي صعب الابن، الرئيس التنفيذي لإيلي صعب: يسعدنا التعاون مع تور القابضة لتقديم مشروعات إيلي صعب السكنية في تركيا، متخذين بذلك خطوة فارقة في خطتنا للتطوير الإستراتيجي. فخلال الأعوام الأربعة الماضية، بدأنا رحلة طموحة لتوسيع نطاق علامتنا التجارية لتشمل العقارات، حيث تعاقدنا على العديد من المشروعات العالمية الناجحة التي شملت دولاً مثل المملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، والبرازيل، وغيرها الكثير. يجسد هذا التعاون التزامنا بتقديم تجارب حياة فاخرة استثنائية ويتوافق بسلاسة مع مهمتنا المتمثلة في تجسيد الفخامة والرفاهية في جميع الأبعاد.

وقال السيد مصطفى توران، رئيس تور القابضة: تضيف لنا شراكتنا الإستراتيجية مع إيلي صعب إبداعًا ملحوظًا في قطاع مساكن الرفاهية في تركيا وتعزز إستراتيجية علامتنا التجارية العالمية بصورة أكبر. نحن في زخم نمو مستمر بفضل مكاتبنا المنتشرة في جميع أنحاء العالم وشبكة التعاون الواسعة. ولا يعكس هذا المشروع جاذبية تركيا المتزايدة للمستثمرين الأجانب فحسب، بل يمثل أيضًا خطوة بارزة توطد مكانتها على الساحة الدولية. إن التعاون مع علامة تجارية عالمية مثل إيلي صعب يعزز ابتكارنا في القطاع ورؤيتنا بشأن تطوير مساحات معيشة حصرية، وفي الوقت ذاته، يقوي ويعزز وضع تركيا على خريطة الأعمال والاستثمارات الدولية.

من المقرر إطلاق مشروعيّ إيلي صعب في تركيا في مايو 2024، وسيكون ذلك بمثابة خطوة في غاية الأهمية في مجال الحياة الراقية. ومن المتوقع أن يرفع هذان المشروعان معايير المعيشة الفاخرة في تركيا بفضل تصميمهما المميز ورقيهما الذي لا يضاهى.

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