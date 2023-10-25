أعلنت عنه شركة "دي دي إكس جلوبال"

مشروع طموح يُحدث ثورة في مجال ترميز الأصول في قطاعات العقارات والسياحة والتكنولوجيا، تماشياً مع رؤية القيادة لدفع التحول الرقمي.

تمّ تصميم مشروع "لؤلؤة الصحراء" بالتعاون مع شركة "Zhuzh" العالميّة للتصميم ومقرّها دبي.

ينسجم "لؤلؤة الصحراء" مع خطط ورؤى إمارة دبي الاستراتيجيّة بما في ذلك خطة دبي الحضريّة 2040، وأجندة دبي الاقتصاديّة 2033.

دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: كشفت "دي دي إكس جلوبال" الشركة الاستشارية لترميز الأصول عن مشروع "لؤلؤة الصحراء" أول مشروع عقاري من نوعه للاستثمار من خلال تكنولوجيا ترميز الأصول عبر منصّة "البلوك تشين" في دبي والمنطقة. جاء ذلك خلال حفل عُقد مؤخراً في فندق أرماني في برج خليفة، تناولت فيه الشركة رؤية المنتجع الفاخر الذي يجمع بين حضارة دبي وتراثها الغني والتكنولوجيا المتطوّرة.

وقد حضر الحفل ممثلون عن "دي دي إكس جلوبال" وشركة "Zhuzh" العالميّة للتصميم، بالإضافة إلى قادة أعمال من القطاعين العام والخاص في دبي.

ويتوافق "لؤلؤة الصحراء" مع خطط ورؤى إمارة دبي الاستراتيجيّة، بما في ذلك خطة دبي الحضريّة 2040، وأجندة دبي الاقتصاديّة 2033، ويعكس التحول الرقمي المتنامي الذي يؤثر بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصاديّة في دبي ودولة الإمارات.

وقد تم تصميم "لؤلؤة الصحراء" كمجتمع متكامل فاخر من قبل شركة Zhuzh، وهي شركة تصميم معماري عالمية ومقرها دبي، والتي ستعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول التصميم. وسيحتوي على العديد من مرافق الراحة الحديثة وعناصر التصميم المستقبلية المستوحاة من التراث الغني للمدينة.

وقال ألبرت ويجلهوفر، الرئيس التجاري لشركة دي دي إكس جلوبال: "اخترنا إطلاق أعمالنا في دبي بفضل ما توفّره حكومة الإمارة ورؤيتها وتوقعاتها بشأن تسريع التحول الرقمي. إنّنا نرى فرصة هائلة لدعم رحلة التحول الرقمي، خاصة في قطاع العقارات بالاعتماد على تقنية البلوكشين".

وأضاف: "تتيح لؤلؤة الصحراء فرصة فريدة لتقديم تقنية ترميز الأصول الحقيقية إلى قطاع العقارات في دبي على نطاق واسع. ونتطلع إلى منظومة شراكة غنية من شأنها أن تسهل تحقيق أهدافنا والرؤية الاستراتيجية لدبي لتكون رائدة في الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي سيؤدي إلى إضافة قيمة كبيرة لاقتصاد الإمارة".

بدوره قال ماركو فان هام، الرئيس التنفيذي لشركة Zhuzh: "لقد أتاحت فرصة مشروع لؤلؤة الصحراء لنا أن نتبنى نهجاً مبدعاً أثناء تعمقنا في تراث وثقافة دبي. نهدف إلى إنشاء مشروع تاريخي لكل من دبي والعالم، وقد منحتنا الشراكة مع DDX هذه الإمكانية. لقد كان من الرائع العمل مع شركة مبتكرة وسريعة التطوّر مثل DDX Global ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون على المديين القصير والطويل".

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حول دي دي إكس جلوبال

مستوحاة من ديناميكية اقتصاد دبي والمشهد العالمي المتطور باستمرار، تتمثل رؤية DDX Global في دعم العملاء الذين يرغبون في تحويل ممتلكاتهم العالمية الحقيقية إلى رموز.

وتهدف الشركة إلى تعزيز الفرص لجمهور أوسع من خلال إتاحة الأصول العقارية عالية الجودة للاستثمار في شكل رموز، والتي يمكن للمستثمرين العالميين الوصول إليها وتداولها بسهولة.

يعتبر ترميز العقارات عملية رقمنة الأصول العقارية التقليدية التي يمكن تداولها بأمان عبر البلوكتشين، ودون الحاجة إلى طرف ثالث. مما يؤدي إلى تحسين سيولة العقار وتسهيل فرصة الاستثمار من خلال استخدام تقنية هذه التقنيات.