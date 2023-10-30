الرحلة المباشرة الوحيدة من الشرق الأوسط إلى غرب كندا، تربط بين وجهتين عالميتين مميزتين

أربع رحلات أسبوعية تُضاف إلى الرحلات اليومية للخطوط الكندية على مدار السنة بين دبي وتورونتو

دبي - دشّنت الخطوط الجوية الكندية رحلتها الجديدة التي تنطلق أربع مرات أسبوعيًا دون توقف بين مطار دبي الدولي (DXB) ومركزها في مطار فانكوفر الدولي (YVR)، لتكون بذلك أول رحلة طيران دون توقف تُسيّرها الشركة بين الوجهتين العالميتين الشهيرتين، والخدمة الوحيدة دون توقف التي تربط الشرق الأوسط بغرب كندا. ويأتي هذا المسار الجديد ليُضاف إلى الرحلة اليومية التي تُسيّرها الخطوط الجوية الكندية على مدار السنة بين دبي وتورونتو.

سيتم تشغيل الرحلة الجديدة بين دبي وفانكوفر بطائرة بوينج 787-9 حديثة الطراز، وتستوعب 298 راكبًا بثلاث فئات من الخدمات: الدرجة الاقتصادية، والدرجة الاقتصادية الفاخرة، والدرجة المميزة للخطوط الكندية، والتي توفر للعملاء راحة فائقة في مقصورة فاخرة، مع أماكن جلوس واسعة، وخدمة شخصية، وأطعمة فاخرة، ووزن إضافي للأمتعة، وإمكانية الوصول إلى الخدمات ذات الأولوية في المطار. تم اختيار توقيت جميع الرحلات لتحسين الربط مع شبكة الخطوط الكندية الشاملة في أمريكا الشمالية وشبكة طيران الإمارات الواسعة خارج دبي. تتوفر المقاعد للحجز على موقع aircanada.com، وعبر تطبيق Air Canada ومراكز اتصال الخطوط الجوية الكندية ووكالات السفر.

تقول ماري جين لوريت، نائبة رئيس الشؤون الدولية والشبكات والشراكات في شركة الخطوط الجوية الكندية: "نحن متحمسون الآن لنُقدم، ليس فقط رحلة واحدة، بل رحلتين من أكثر المدن ازدحامًا في الإمارات العربية المتحدة إلى مراكزنا الكندية في فانكوفر وتورونتو. وتأتي رحلاتنا الجوية الجديدة بين دبي وفانكوفر كإضافة إلى الرحلة اليومية التي تُسيّرها الخطوط الجوية الكندية بين تورونتو ودبي، مما يوسع تواجدنا في الأسواق الدولية سريعة النمو في شبه القارة الهندية ومناطق الشرق الأوسط. تؤكد الخطوط الجوية الكندية التي انتقلت مؤخرًا إلى المبنى 3 بمطار دبي الدولي على أهمية شراكتها الاستراتيجية مع طيران الإمارات وأهمية رحلاتها الجوية بين الإمارات العربية المتحدة وكندا، حيث توفر رحلات ربط إلى أكثر من 200 وجهة عبر شبكات الخطوط الجوية الكندية وطيران الإمارات، مع الميزة الإضافية المُتمثلة في السفر بتذكرة واحدة. يمكن للأشخاص المؤهلين الدخول إلى صالات طيران الإمارات الخاصة بدرجة رجال الأعمال وغيرها من المرافق المركزية في دبي قبل انطلاق رحلتهم. كما سيتمكن أعضاء برنامج إيروبلان من الاستفادة من مزايا المسافر الدائم على جميع الرحلات الجوية التي يُسيّرها طيران الإمارات، مع إمكانية الوصول إلى وجهات في ست قارات."

يقول روب وايتهاوس، نائب رئيس قسم الأبحاث في مطارات دبي: "يسرنا في مطارات دبي أن نرحب بإضافة فانكوفر إلى قائمة وجهاتنا الدولية المتنامية، وهو ما يتحقق بتدشين الخطوط الجوية الكندية للخدمة الجديدة. وبفضل سهولة رحلات المغادرة من مطار دبي الدولي (DXB)، توفر الرحلات الجديدة للخطوط الكندية ربطًا سلسًا بين ساحل غرب كندا ودبي. يأتي هذا التوسع ليُمثل إضافة إلى الخدمة اليومية الحالية بين مطار دبي الدولي وتورونتو، ويؤكد مجدداً التزامنا بتعزيز مكانة دبي السياحية، وتوسيع خدمات الربط العالمي."

وصرحت سعادة تريسي رينولدز،°قنصل عام كندا في دبي والإمارات الشمالية قائلة: "تُمثل هذه الرحلة الافتتاحية بين فانكوفر ودبي مُناسبة مهمة، حيث تربط بين مدينتين نابضتين بالحياة عبر القارات.وصرحت سعادة تريسي رينولدز، قنصل عام كندا في دبي والإمارات الشمالية قائلة: "تُمثل هذه الرحلة الافتتاحية بين فانكوفر ودبي مُناسبة مهمة، حيث تربط بين مدينتين نابضتين بالحياة عبر القارات. وصرحت سعادة تريسي رينولدز، قنصل عام كندا في دبي والإمارات الشمالية قائلة: "تُمثل هذه الرحلة الافتتاحية بين فانكوفر ودبي مُناسبة مهمة، حيث تربط بين مدينتين نابضتين بالحياة عبر القارات. ومنذ توقيع اتفاقية النقل الجوي الموسعة في أبريل، كان هناك العديد من الإعلانات عن توسيع الروابط الجوية بين الإمارات العربية المتحدة وكندا، ويتضمن ذلك رحلات جوية إضافية إلى تورونتو ورحلة جوية جديدة إلى مونتريال. لكن هذه الرحلة هي أول رحلة على الإطلاق إلى الساحل الغربي لكندا، مما يفتح فرصًا جديدة تمامًا للسياحة والأعمال. تسمح الرحلات الجوية المباشرة بالاتصال المباشر بين الأشخاص والثقافات. لدى فانكوفر ودبي الكثير من الأشياء التي يمكن تبادلها؛ فهذا الربط الجديد سيرفع من مستوى العلاقة بين كندا والإمارات العربية المتحدة وسيسمح بزيادة حركة السفر والتجارة والتفاهم بين بلدينا، وسيُفيد على وجه الخصوص العديد من الكنديين البالغ عددهم 45 ألف شخصًا يعيشون في الإمارات العربية المتحدة. ويُشرفني أن أكون جزءًا من هذه الاحتفالات التاريخية للخطوط الجوية الكندية."

التخليص الجمركي المسبق للولايات المتحدة

يُعد السفر إلى الولايات المتحدة على متن الخطوط الجوية الكندية سلسًا عند وجود ترانزيت في كندا. لا يُطلب من العملاء المغادرين من الإمارات العربية المتحدة استلام أمتعتهم أثناء عملية الترانزيت، ويمكنهم إنهاء إجراءات التخليص الجمركي والجوازات الأمريكية في مونتريال وتورونتو وفانكوفر. لقد تم اختيار مواعيد الخطوط الجوية الكندية وشبكتها لربط العملاء سريعًا بوجهاتهم النهائية.



رحلات الطيران الدولية

توفر الرحلات الدولية للخطوط الجوية الكندية على متن الطائرات ذات الجسم العريض ثلاثة خيارات من المقصورات: توفر الدرجة المميزة للخطوط الجوية الكندية مقصورات فردية للنوم، وتضم الفئة الاقتصادية الممتازة مقاعد أكبر حجمًا مع مساحة إضافية للساقين وخدمات ممتازة، وتضم الفئة الاقتصادية وجبات ونبيذ ومشروبات مجانية من تصميم الطُهاة. تحتوي جميع المقصورات على شاشات ترفيهية حائزة على جوائز على متن الطائرة في كل مقعد تُوفر ساعات من الترفيه المجاني على متن الطائرة وإمكانية شراء اتصال واي فاي. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر لجميع أعضاء برنامج إيروبلان التابع للخطوط الجوية الكندية رسائل نصية مجانية على متن الطائرات المزودة بشبكة واي فاي.

تمتلك الخطوط الجوية الكندية 27 صالة من صالات Maple Leaf في أمريكا الشمالية وفي جميع أنحاء العالم للعملاء المُؤهلين.

تقدم الخطوط الجوية الكندية على متن الرحلات الدولية بعضًا من أفضل المأكولات الكندية بإشراف مجموعة الطهاة المشهورين بالخطوط الجوية الكندية، بما في ذلك الشيف الشهير في مونتريال جيرومي فيرير والطهاة الحائزين على جوائز في فانكوفر، الشيف ديفيد هوكسورث والشيف فيكرام فيج. وتكتمل رحلة الطهي من خلال مجموعة مختارة من أفضل أنواع النبيذ الذي اختارته نادلة النبيذ الكندية الرائدة فيرونيك ريفيست.

يحظى جميع العملاء بفرصة جمع النقاط واستردادها مع برنامج إيروبلان، وهو برنامج الولاء الرائد في كندا، عند السفر مع الخطوط الجوية الكندية، ويحصل العملاء المؤهلون على ميزة تسجيل الوصول ذات الأولوية وإمكانية الدخول إلى صالات Maple Leaf وأولوية الصعود إلى الطائرة وغيرها من المزايا.

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نبذة عن الخطوط الجوية الكندية

الخطوط الجوية الكندية هي أكبر شركة طيران في كندا، وهي حاملة علم البلاد وعضو مؤسس في Star Alliance؛ شبكة النقل الجوي الأكثر شمولاً في العالم. تقدم الخطوط الجوية الكندية خدمة مُجدولة مباشرة إلى أكثر من 180 مطارًا في كندا والولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي في ست قارات. وتحمل تصنيف أربع نجوم من Skytrax. برنامج إيروبلان التابع للخطوط الجوية الكندية هو برنامج ولاء السفر الأول في كندا، ويمكن للأعضاء من خلاله كسب النقاط أو استردادها على أكبر شبكة عالمية لشركات الطيران الشريكة والتي تضم 45 شركة طيران، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المكافآت التي تشمل بضائع وفنادق وتأجير سيارات. يوفر قسم الشحن التابع للخطوط الجوية الكندية، Air Canada Cargo، مصاعد الشحن الجوي والربط بمئات الوجهات في ست قارات باستخدام طائرات الركاب والشحن التابعة للخطوط الجوية الكندية. تهدف الخطوط الجوية الكندية إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في صفر انبعاثات كربونية من جميع العمليات العالمية بحلول عام 2050. أسهم الخطوط الجوية الكندية مطروحة للتداول العام في بورصة TSX في كندا وOTCQX في الولايات المتحدة.