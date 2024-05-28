شركة الخليج للإستثمار الإسلامي ولوجي بوينت تُطلقان منصة لوجستية قوية في المملكة العربية السعودية

تعاون مجموعة الخليج للإستثمار الإسلامي، وهي مجموعة رائدة في إدارة الأصول، مع لوجي بوينت، وهي شركة خدمات لوجستية خليجية ذو خبرة، لتعزيز النمو المذهل للاقتصاد السعودي من خلال بناء حلول تخزين من الدرجة الأولى في جميع أنحاء المملكة في صفقة بقيمة حوالي 300 مليون دولار أمريكي.



في وقت سابق من هذا الشهر، استحوذت شركة بروكفيلد لإدارة الأصول على حصة أغلبية في منصة عقارات لوجستية التابعة لمجموعة الخليج للإستثمار الإسلامي، مما يوفر حلول تخزين مخصصة لعملاء رفيعي المستوى على المدى الطويل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جدة:

وقّعت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي (GII) وشركة لوجي بوينت التابعة لشركة سيسكو القابضة اتفاقية في جدة لإنشاء منصة لوجستية مشتركة توفر حلول تخزين من الدرجة الأولى في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في صفقة بقيمة تجاوزت المليار ريال سعودي (حوالي 300 مليون دولار أمريكي).

وأعلنت لوجي بوينت وهي شركة رائدة في مجال تطوير العقارات الصناعية واللوجستية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بالاستثمار وإدارة وتشغيل المناطق والمدن اللوجستية المرتبطة وغير المرتبطة. وسوف يعمل المشروع المشترك بين شركة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII) ولوجي بوينت على إنشاء بنية تحتية لوجستية جديدة في المدن السعودية الرئيسية، بدءًا من الرياض وجدة، حيث ستوفر مرافق التخزين والمناولة كركيزة لشبكة لوجستية متعددة الأصول تخدم الشركات في جميع أنحاء المملكة.

تُعد هذه الشراكة هي ثاني صفقة لوجستية على التوالي لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار البديل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تدير أصولاً بأكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي. في وقت سابق من هذا الشهر، استحوذت شركة بروكفيلد لإدارة الأصول على حصة أغلبية في منصة العقارات اللوجستية التابعة لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي، حيث تقدم حلول تخزين مخصصة لعملاء رفيعي المستوى على المدى الطويل في الإمارات العربية المتحدة.

بدأت قصة شركة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII) في مجال الخدمات اللوجستية في ديسمبر 2017 بالاستحواذ على مركز تنفيذ لوجستي في دورتموند (ألمانيا) بالشراكة مع شركة GARBE Industrial، المتخصصة في الخدمات اللوجستية الألمانية، حيث تبلغ مساحة المركز مليون قدم مربع. قامت الشراكة لاحقًا ببيع المركز إلى مستثمر آسيوي في عام 2020، مع تحقيق معدل عائد داخلي (IRR) بنسبة 18٪. تركز استثمارات شركة الخليج للإستثمار الإسلامي في أصول الخدمات اللوجستية في مجلس التعاون الخليجي على الاستحواذ وتجميع وإعادة توظيف وتطوير المرافق للشركات الرائدة، بما في ذلك المرافق في دبي لشركات هيلمن وسيفا وسينو ترانس ونون وغيرها من العملاء، والتي غالبًا ما تشتمل على شركاء محليين.



ومن جانبه علق بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII) قائلًا: "تُعزز شراكة شركة الخليج للإستثمار الإسلامي مع لوجي بوينت عملياتنا اللوجستية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لتسهيل التوسع السريع للبنية التحتية للمملكة، ودعم اقتصادها المزدهر. إنها خطوة تطور طبيعية لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي بعد صفقتنا الأخيرة التي استحوذت فيها شركة بروكفيلد على حصة أغلبية في أصولنا اللوجستية في الإمارات العربية المتحدة ".

وتابع محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII): "يعتبر مشروعنا المشترك في مجال الخدمات اللوجستية مع لوجي بوينت أحدث عنصر في استراتيجية النمو لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي داخل المملكة، والتي تشمل بالفعل ترخيص مصرفي من هيئة السوق المالية لشركة GII السعودية، بالإضافة إلى استحواذ مخابز عماد في جدة خلال الشهرين الماضيين".

وأضاف فاروق شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة لوجي بوينت: "لقد فتحت هذه الشراكة مع شركة الخليج للإستثمار الإسلامي آفاقًا جديدة لفرص الاستثمار. نحن ملتزمون بالاستفادة من خبراتنا في تطوير المناطق والمدن اللوجستية لدفع استراتيجية توسعنا. وتعاوننا مع GII يُعزز موقعنا كرواد في قطاع الخدمات اللوجستية. تفخر لوجي بوينت بتوافقها مع أهداف رؤية 2030، ولعب دورًا محوريًا في تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز لوجستي عالمي".



نبذة عن شركة الخليج للإستثمار الإسلامي

تُعد شركة الخليج للإستثمار الإسلامي واحدةً من أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار البديل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتزيد قيمة الأصول التي تديرها الشركة على 4.5 مليارات دولار، تسعى من خلالها إلى تقديم عائدات عالية، وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمساهمين، من خلال الاستثمار في فرص رائعة لتحقيق الدخل والنمو.

تؤمن شركة الخليج للإستثمار الإسلامي بفكرة "الابتكار الهادف لتحقيق الغرض"، وبالتالي تعمل على تحقيق استدامة المنظومة التي تعمل فيها. وتحت قيادة فريق إداري ملتزم يدعمه مساهمون بارزون من المنطقة، توظف شركة الخليج للإستثمار الإسلامي رأس المال الخاص ضمن فئات أصول بديلة متنوعة، مثل العقارات والملكية الخاصة، ورأس المال الاستثماري. وأبرز مستثمرين الشركة هم أصحاب الثروات الضخمة والشركات العائلية والبنوك والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.

يقع المقر الرئيسي لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع جهاتها في الإمارات لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية.

بذة عن شركة لوجي بوينت

تأسست شركة لوجي بوينت في عام 1999، وبدأت رحلتها كأول منطقة تخليص جمركي وإعادة تصدير في المملكة، تقع داخل ميناء جدة الإسلامي. حددت الشركة مهمتها في تقديم حلول القرن الحادي والعشرين لمنظومة اللوجستيات في المملكة العربية السعودية من خلال التركيز الدائم على الابتكار والمرونة ورضا العملاء. في بضع سنوات قصيرة، تحولت منطقة التخليص الجمركي وإعادة التصدير إلى مركز سلسلة إمداد ولوجستيات معترف به دولياً وحائز على جوائز متعددة يخدم مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك النفط والغاز، السيارات، السلع الاستهلاكية السريعة الحركة، الخدمات اللوجستية للطرف الثالث، والبحرية، على سبيل المثال لا الحصر.

منذ ذلك الحين، تطورت لوجي بوينت لتصبح المطور الرائد للعقارات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المجمعات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة. يتماشى تطوير هذه البنية التحتية الحيوية بشكل مثالي مع هدف رؤية السعودية 2030 لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي دولي رائد يخدم التجارة العالمية. تسعى لوجي بوينت اليوم إلى تقديم المرونة والكفاءة والقدرة على التكيف والمتانة لسلاسل الإمداد العالمية من خلال تطوير عقارات لوجستية مبتكرة وحديثة مع الالتزام ببروتوكولات البيئة والمجتمع والحوكمة.

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