أول إدراج لشركة متخصصة في تكنولوجيا التعليم في الإمارات

ألف للتعليم القابضة تزيد عدد الأسهم المخصصة للشريحة الأولى في طرحها العام الأولي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة– 31 مايو 2024:

رفع حصة مستثمري الشريحة الأولى (المستثمرون الأفراد والمستثمرون الآخرون، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون، والشركات والمؤسسات حسبما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات) من 112,000,000 سهم عادي إلى 140,000,000 سهم عادي نتيجةً للطلب القوي من المستثمرين، لتمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم العادية الحالية للشركة البالغ عددها 1,400,000,000 سهم عادي المطروحة للبيع في الطرح ("الأسهم") بالمقارنة مع نسبة 8% المعلن عنها سابقاً

نتيجة لذلك، تم تقليص حجم الأسهم للشريحة الثانية (المستثمرون المحترفون حسبما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات) من 1,288,000,000 سهم إلى 1,260,000,000 سهم ، تمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح بالمقارنة مع نسبة 92% المعلن عنها سابقاً

يبقى حجم الطرح من دون تغيير عند 1,400,000,000 سهم، تمثل ما نسبته 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة

تبقى فترات الاكتتاب كما هي، حيث يُغلق باب الاكتتاب أمام الشريحة الأولى في 4 يونيو 2024، في حين تنتهي فترة اكتتاب الشريحة الثانية بتاريخ 5 يونيو 2024

أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة بي ال سي ("ألف للتعليم" أو "الشركة" أو "المجموعة")، الشركة الحائزة على العديد من الجوائز والمتخصصة بتوفير حلول التعليم القائمة على الذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، اليوم عن قيام شركة تيكنوفا للاستثمار– شركة الشخص الواحد ذ.م.م وشركة كريبتونايت للاستثمار ذ.م.م ("المساهمين البائعين") بممارسة حقهما في زيادة عدد أسهم الطرح المخصصة للشريحة الأولى ضمن الطرح العام الأولي للشركة ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") من 112,000,000 (مئة وإثني عشر مليون) إلى 140,000,000(مئة وأربعين مليون) سهم عادي، وذلك بعد حصول المساهمين البائعين على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وجاءت هذه الخطوة تلبيةً للطلب الكبير من قبل المستثمرين.

ونتيجةً لقرار المساهمين البائعين زيادة حجم الأسهم المخصصة للشريحة الأولى، سيتم تخصيص 1,260,000,000 (مليار ومئتان وستون مليون) سهم للشريحة الثانية بدلاً من 1,288,000,000(مليار ومئتان وثمانية وثمانون مليون) سهم. ويبقى إجمالي أسهم الطرح من دون تغيير عند 1,400,000,000 (مليار وأربعمئة مليون) تمثل ما نسبته 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

واستناداً إلى النطاق السعري المعلن عنه سابقاً، والذي يتراوح بين 1.30 و1.35 درهم إماراتي للسهم الواحد، ستتراوح قيمة الطرح للشريحة الأولى الآن بين 182 مليون درهم و189 مليون درهم تمثل ما نسبته 10% من حجم الطرح العام الأولي.

يُشار إلى أن جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب ليست جديدة، وإنما هي أسهم حالية مملوكة للمساهمين البائعين، شركتي تيكنوفا للاستثمار – شركة الشخص الواحد ذ.م.م وكريبتونايت للاستثمار ذ.م.م. اللتين تبيعان ما نسبته 20% من أسهم ألف للتعليم، وتحتفظ الشركتان بملكية 68% و12% على التوالي من أسهم الشركة عقب الطرح. ووفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة والمساهمين البائعين ومديري السجل المشتركين، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهمين البائعين بعد الإدراج لفترة حظر بيع تبدأ من تاريخ سريان اتفاقية التعهد بالتغطية وتمتد لما يشمل 180 يوماً من تاريخ الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتبقى فترات الاكتتاب كما هي، حيث يُغلق باب الاكتتاب أمام الشريحة الأولى في 4 يونيو 2024، في حين تنتهي فترة اكتتاب الشريحة الثانية بتاريخ 5 يونيو 2024.

سيتم تحديد السعر النهائي للطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر بعد إغلاق اكتتاب الشريحة الثانية، ومن المتوقع الإعلان عنه بتاريخ 6 يونيو 2024.

ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الأسهم للتداول في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في 12 يونيو 2024، وذلك حسب ظروف السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على قبول الأسهم للتداول.

#بياناتشركات

-انتهى-

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا