أرامكس تعين شركة "أرقام سيكيوريتيز" مزودًا للسيولة بهدف تعزيز سهولة التداول للمستثمرين



دبي، الإمارات العربية المتحدة –14 مايو 2024: أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالميًا لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX) اليوم، تعيين شركة أرقام سيكيوريتيز، المؤسسة المالية الإقليمية الرائدة والمرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، مزودًا للسيولة على أسهمها المدرجة في سوق دبي المالي.

وبموجب شروط الاتفاقية المنعقدة لمدة عام واحد، ستبدأ شركة أرقام سيكيوريتيز في تداول أسهم أرامكس بشكل مستقل عن طريق تقديم عروض أسعار في اتجاهين ضمن نظام التداول في السوق بما يتوافق مع المعايير المحددة للتفويض والتي تتضمن ألا تتجاوز ملكية شركة أرقام سيكيوريتيز في أي وقت 5٪ (خمسة بالمائة) من إجمالي عدد أسهم شركة ارامكس المدرجة في السوق، وفي إطار لوائح وضوابط سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع. كما تم الحصول على جميع الموافقات التنظيمية.

ويأتي قرار تعيين مزود سيولة مرخص وفقًا لما اعتمده مجلس الإدارة في 8 ديسمبر 2023، بهدف تعزيز السيولة للمشاركين في السوق وتقليل الفارق بين أسعار العرض والطلب. ويأتي تعيين مؤسسة مالية مرخصة لتوفير خدمات السيولة ليؤكد التزام أرامكس بتيسير تجربة التداول للمستثمرين مع تعزيز مكانتها الرائدة كشركة مدرجة مسؤولة ونشطة في سوق دبي المالي. وتتمتع أسهم أرامكس بتداول حر بنسبة 50% وهي متاحة بنسبة 100% للاستثمار الأجنبي لتوسيع محفظتها من المساهمين الاستراتيجيين، حيث تمتلك شركة جيوبوست 28% وموانئ أبوظبي 22% من أسهم شركة أرامكس.

وقال نيكولا سيبويه، المدير التنفيذي للشؤون المالية لشركة أرامكس: "تحرص أرامكس على مواصلة استكشاف السبل التي من شأنها تعزيز القيمة المضافة للمساهمين، وبما يتيح قدرًا أكبر من المرونة والقدرة على التكيف خلال التعامل المرن مع ظروف ومتغيرات السوق، الأمر الذي يمكّنا من تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا."

ومن جهته قال، فيسيلين تيليف، رئيس قسم صناعة السوق في شركة أرقام سيكيوريتيز: "يسعدنا أن نقدم خدمات توفير السيولة في سوق دبي المالي إلى أرامكس، بما يعزز التزامنا بتعزيز السيولة وكفاءة التداول في المنطقة. وبالاستناد على خبراتنا الواسعة وفهمنا الشامل للسوق المحلية، نحن على ثقة من قدرة أرقام سيكيوريتيز على تيسير أنشطة التداول على أسهم أرامكس في سوق دبي المالي."

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