"آرتشر للطيران" تعلن عن اتفاقية إطارية مع مكتب أبوظبي للاستثمار لإطلاق خدمات التاكسي الطائر في الإمارات

"آرتشر للطيران" تتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتشغيل خدماتها للتاكسي الطائر عبر الإمارات، وتصنيع طائراتها في الدولة، وتأسيس مهابط مروحية للتاكسي الطائر

"آرتشر للطيرن" تتعاون مع شركائها في أبوظبي لتأسيس مهابط مروحية وتوفير البنية التحتية للشحن الكهربائي للتاكسي الطائر

"آرتشر للطيران" ومكتب أبوظبي للاستثمار يعتمدان خطة طموحة لإطلاق عمليات التاكسي الطائر وتوفير الدعم اللازم لها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 أبريل 2024 – أعلنت اليوم شركة "آرتشر للطيران"، الشركة الرائدة في صناعة الطائرات الكهربائية العمودية، توقيع اتفاقية إطارية مع أبوظبي، وذلك خلال فعالية (دريفت إكس – DriftX) المنعقدة في حلبة مرسى ياس في أبوظبي، والتي تستعرض أحدث تقنيات النقل والتنقل المدني، وتستضيف جلسات يشارك بها كبار الخبراء لمناقشة أبرز مستجدات القطاع وسبل تطويره

وتدعم الاتفاقية تسريع تشغيل رحلات "آرتشر للطيران" التجارية للتاكسي الطائر في جميع أنحاء دولة الإمارات، بالإضافة إلى تصنيع طائراتها داخل الدولة وتأسيس مهابط مروحية للتاكسي الطائر في الدولة. وتساهم هذه الاتفاقية الإطارية الشاملة في تكريس مكانة إمارة أبوظبي كوجهة رائدة عالميًا في مجال تطبيقات التنقل الجوي في المدن، وذلك مع توقع انطلاق رحلات طائرة "آرتشر للطيران" الشهيرة "مدنايت" خلال العام المقبل.

وتتضمن أوجه التعاون بين مكتب أبوظبي للاستثمار و"آرتشر للطيران" تأسيس مهابط مروحية للتاكسي الطائر، ودعم عملياته في دولة الإمارات، وتصنيع طائرة "مدنايت" في الدولة. وبموجب الاتفاقية، سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على إطلاق برامج تدريبية لتطوير الكوادر الوطنية القادرة على العمل في هذا القطاع، وتسهيل تأسيس المقر الدولي الرئيسي لشركة "آرتشر للطيران" بالإضافة إلى تأسيس مركزها العالمي للتميز في أبوظبي.

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تقود أبوظبي جهود إطلاق التاكسي الطائر الكهربائي على مستوى العالم. ويسر مكتب أبوظبي للاستثمار إعلان الشراكة مع "آرتشر للطيران" التي تعد من إحدى الشركات الأكثر ابتكاراً في العالم لتوفير كافة سبل الدعم لها لتأسيس مقرها الدولي في أبوظبي ووضع إطار استثماري شامل لتسريع تقدمها نحو تصنيع وتشغيل طائراتها من فئة "ميدنايت" في الإمارات."

ومن جانبه، قال آدم غولدستين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "آرتشر للطيران": "سيساهم توقيع هذه الاتفاقية مع أبوظبي في تسريع جهود نشر خدماتنا في جميع أنحاء الإمارات، حيث ستوفر حافزاً لتسريع إطلاق عملياتنا للتاكسي الطائر الكهربائي في الدولة في أواخر العام 2025. كما تؤكد هذه الاتفاقية التزام إمارة أبوظبي القوي بدعم شركة "آرتشر للطيران" في إطار سعي الإمارة لتكريس مكانتها كمركز عالمي للتنقل الجوي المدني. وبفضل الدعم الذي تقدمه أبوظبي، سنتمكن من المساهمة في الارتقاء بقطاع النقل والتنقل المدني في الإمارة وفي جميع أنحاء العالم."

وبموجب هذه الاتفاقية، سيدعم مكتب أبوظبي للاستثمار تأسيس مهابط مروحية للتاكسي الطائر، بالتعاون مع شركة "آرتشر للطيران" وغيرها من شركات التاكسي الجوي، في عدد من المواقع الحيوية في جميع أنحاء أبوظبي، مما يعزز البنية التحتية للتنقل الجوي المدني اللازمة لشركة "آرتشر للطيران" لتوسيع نطاق عملياتها.

وجاء توقيع الاتفاقية ثمرة لتعاون دام ستة أشهر، بعد إعلان مكتب أبوظبي للاستثمار و"آرتشر للطيران" عن توقيع مذكرة تفاهم خلال حفل إطلاق مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في العام 2023، والذي يهدف إلى صياغة مستقبل التنقل المدني عبر دعم ابتكار ونشر تطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة الجوية والبرية والبحرية.

وسيواصل كل من مكتب أبوظبي للاستثمار و"آرتشر للطيران" العمل على تسريع نمو الشركة في المنطقة، بالإضافة إلى الدعم الذي وفرته مبادلة للاستثمار (مبادلة)، شركة الاستثمار السيادي في إمارة أبوظبي، أعلن شركاء عمليات "آرتشر للطيران" بما في ذلك فالكون للطيران و"إير شاتو"، و"جال-أمرك"، عن خطط لتقديم خدمات الصيانة والعمرة والإصلاح لطائرات "آرتشر للطيران".

وتهدف شركة "آرتشر للطيران" لإحداث تغيير جذري في قطاع النقل الجوي المدني، واستبدال الرحلات التي تستغرق من 60 إلى 90 دقيقة بالسيارة برحلات التاكسي الطائر التي تتراوح مدتها من 10 إلى 20 دقيقة، والتي تتميز بكونها آمنة ومستدامة ومنخفضة الضوضاء وتنافسية من حيث التكلفة مع النقل البري. وتتسع طائرة "ميدنايت" الكهربائية لأربعة ركاب، وهي مصممة للقيام برحلات سريعة متتالية مع أقل وقت للشحن بين الرحلات.

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