الشارقة – الإمارات العربية المتحدة: أبرمت "بيئة"، الرائدة في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي في المنطقة، شراكة مع مجموعة “هاشغراف”، وهي شركة هندسة تكنولوجيا "ويب 3" مقرها سويسرا وتعمل ضمن منظومة "هيديرا". وتهدف الشراكة إلى إطلاق "الهوية الرقمية اللامركزية"، إحدى الحلول النوعية والأولى من نوعها في المنطقة، والتي تسمح بالوصول الآمن إلى مجموعة الخدمات والأعمال المتنوعة التي توفرها "بيئة". وتؤكد اتفاقية الشراكة، التي تم توقيعها خلال معرض "جيتكس جلوبال 2025"، التزام الطرفين المشترك بدفع مسيرة الابتكار والتميز الرقمي في المنطقة.

وتُقدِّم الشراكة منتج IDTrust، وهي منصة الهوية ذاتية السيادة المخصصة للمؤسسات، ومبنية على تقنية السجلات الموزعة (DLT) الخاصة بـمنظومة "هيديرا"، وذلك بدعم من مؤسسة هاشغراف (THA) ضمن برنامج المسرّع المؤسسي. وتمثل هذه الخطوة محطة رئيسية في مسيرة التحول الرقمي ل"بيئة"، إذ تضع الأساس لبناء منظومة مترابطة وآمنة تركز على الخصوصية، وتشمل قطاعات البيئة والطاقة والعقارات والتكنولوجيا والرعاية الصحية.

يُذكر أن "بيئة" تطورت منذ تأسيسها في 2007، لتصبح مجموعة رائدة ومتنوعة تركز على خمس قطاعات استراتيجية أساسية، هي: البيئة، الطاقة، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والعقارات. معًا، تُشكِّل هذه القطاعات منظومة متكاملة مكرَّسة للاستدامة والتحول الرقمي. ومن خلال مواجهة التحديات البيئية وتبني التقنيات والحلول الذكية في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، تواصل "بيئة" قيادة الجهود نحو مستقبل أذكى وأكثر استدامة.

إلى ذلك صرّح خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في "بيئة" قالاً: "على مدى سنوات، التزمنا بمبادئ الاستدامة والتكنولوجيا والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ونفخر بكوننا من أوائل من يطبّق حل "الهوية الرقمية اللامركزية"، في المنطقة عبر منظومة أعمالنا المتنامية. وأود التنويه إلى أنها خطوة أساسية نحو إنشاء تجربة رقمية سلسة لموظفينا وعملائنا وسكاننا وشركائنا، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لحوكمة أكثر ذكاءً واستدامة."

سيتم طرح حل "الهوية الرقمية اللامركزية"، على مراحل، بدءًا من عمليات "بيئة" الداخلية، بما في ذلك إدارة هويات الموظفين والشركاء، قبل أن يتم توسيع الخدمة تدريجياً لتشمل جميع الشركات والمشاريع التابعة مثل المجتمعات العقارية الذكية، والمنشآت الصحية، ومنصات الخدمات البيئية. كما ستبحث المراحل المستقبلية في التعاون الأوسع مع الجهات الحكومية والمعنية على مستوى المدن في الدولة، لترسيخ مكانة "بيئة" كنموذج رائد في تبني الهوية اللامركزية في المنطقة.

وبدوره، قال كمال اليوسفي، رئيس مؤسسة “هاشغراف:” "بدعم من مجلس “هيديرا”، تتمثل مهمة مؤسسة “هاشغراف” في تعزيز اعتماد واستخدام منظومة هيديرا عالميًا. وتواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إثبات ريادتها في تطبيق التقنيات الرقمية المتقدمة من خلال عقد شراكات استراتيجية، ومنها تعاوننا مع "بيئة". ويعكس هذا الالتزام طويل الأمد لـهيديرا بتمكين المؤسسات والجهات الحكومية ليس فقط في دولة الإمارات، بل في عموم المنطقة وخارجها. نتطلع قدماً لدعم "بيئة" في هذه المبادرة المبتكرة التي ستعيد تعريف تبني الهوية اللامركزية عالميًا."

من خلال الاستفادة من منصة “IDTrust” كحل آمن ومبني على الخصوصية، يوفّر النظام الثقة للأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية. وستتمكن "بيئة" من تقديم خدمات مصادقة رقمية آمنة وفعّالة وسلسة عبر عملياتها ومنظومتها. وقد تم تطوير وتشغيل “IDTrust”بواسطة هاشغراف باستخدام تقنيات تشفير مقاومة للتهديدات الكمية للتحقق من الهويات، مما يعزز الثقة والمصداقية في عدة محاور تشمل إصدار الاعتمادات، وإجراء عمليات التحقق من العميل، وفتح الحسابات المصرفية، ومشاركة السجلات الطبية، وإثبات تصاريح الإقامة وملكية العقارات، والشهادات الأكاديمية، ورخص القيادة، والتحقق من هويات الموظفين، بما في ذلك الوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية.

وأضاف ستيفان دايس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة هاشغراف: "يوفر حل “IDTrust” إطارًا قائمًا على الخصوصية لهوية ذاتية السيادة للمؤسسات والجهات الحكومية، لتمكين الأفراد والمنظمات على حد سواء. ومن خلال شراكتنا مع "بيئة"، نضع معاً معياراً جديداً لهوية مؤسسية آمنة ولامركزية."

وفقًا لتقرير صادر عن جراندفيو ريسيرتش، بلغ حجم سوق "الهوية الرقمية اللامركزية"، العالمي نحو 647.8 مليون دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 102 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %90.3 بين عامي 2023 و2030.

ويعد تبني "بيئة" حل "الهوية الرقمية اللامركزية"، نموذجًا إقليميًا للأنظمة القائمة على هيديرا، يبرهن كيفية تمكين التكنولوجيا المستدامة من فتح آفاق جديدة للحوكمة الرقمية والابتكار في الخدمات.

نبذة عن "بيئة"

تعمل "بيئة" على استدامة جودة حياة أفراد المجتمع والارتقاء بها عبر طرح حلول مستقبلية واعدة وتسخير التقنيات من أجل النهوض بمستوى الاستدامة والتحول الرقمي لآفاق واعدة. كما تسعى "بيئة" إلى تمكين الابتكار ليكون جزءاً أصيلاً ضمن عملياتها، وتوفير خدمات متكاملة لإدارة الموارد، ومواصلة التحول الرقمي إضافة إلى توظيف أحدث التقنيات بما يسمح لها بمواصلة جهودها الدؤوبة لمعالجة التحديات البيئية، ودعم الجهود الوطنية لوضع الخطط لمستقبل ذكي ومستدام. يُذكر أن "بيئة" تُعرف بحلولها البيئية المبتكرة والذكية، كما أنها تعمل بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية حيث تساهم في دعم الجهود الوطنية لأجل غدٍ أفضل للجميع.

نبذة عن مؤسسة هاشغراف

مؤسسة هاشغراف (THA) هي منظمة غير ربحية تُموّل برامج الابتكار والبحث وبناء المشاريع. تعمل المؤسسة على تعزيز الشمول الرقمي وتمكين الجميع من خلال التبني الواسع لتقنية هيديرا. كما تقدم برامج تدريب وشهادات اعتماد تُسهم في تحقيق تأثير إيجابي في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).

نبذة عن مجموعة هاشغراف

مجموعة هاشغراف (THG) هي شركة تكنولوجيا ويب 3 مقرها سويسرا، تعمل ضمن منظومة هيديرا، ومتخصصة في تصميم وتطوير ونشر حلول مؤسسية متقدمة تهدف إلى تمكين المؤسسات والحكومات من التكيّف والمنافسة في اقتصاد ويب 3. تركز المجموعة على بناء أعمال خالية من العوائق من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر، لفتح آفاق جديدة للنمو والفرص لعملائها من المؤسسات حول العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات