القاهرة: وقعت بى تك بيزنس، إحدى قطاعات شركة بى تك الرائدة في مجال بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية؛ وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، بروتوكول تعاون مع شركة فودكس مصر الرائدة فى حلول إدارة المطاعم بمصر والشرق الأوسط، بهدف توفير كافة المستلزمات والمعدات لأصحاب المطاعم من عملاء فودكس والتي تمكنهم من التوسع في أعمالهم وتحقيق النمو.

وقع الاتفاقية كل من المهندس شريف الساكت، رئيس القطاعات البيعية لشركة «بى تك» وبلال زهران، المدير العام لشركة فودكس مصر، بحضور القيادات التنفيذية للشركتين، وذلك في إطار حرص الشركتين على مواصلة التميز وتعزيز علامتهما التجارية. ويُعد هذا التعاون أول شراكة من نوعها في السوق المصري لتقديم حلول شاملة ومبتكرة للمطاعم والكافيهات، والتى تساعدهم على تعزيز أعمالهم وزيادة رواجها وتحسين جودة الخدمة وزيادة الكفاءة التشغيلية، مما يساهم في تعزيز تجربة العملاء وجذب المزيد من الزبائن.

وتوفر هذه الشراكة لعملاء فودكس Advanced فرصة الحصول على عروض حصرية مصممة خصيصًا للحصول من بى تك على معدات المأكولات والمشروبات التجارية والأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، كما تتيح أيضاً مجموعة من الحلول وأنظمة الإدارة لعملاء بى تك من أصحاب المطاعم والكافيهات الذين يرغبون في إدارة منشآتهم باستخدام برامج فودكس المختلفة والحصول على عروض إضافية من خلال خطة فودكس Advanced.

أعرب المهندس شريف الساكت، رئيس القطاعات البيعية لشركة بى تك، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "تعمل بى تك دائماً على تقديم تجربة تسوق استثنائية تلبي احتياجات ورغبات العملاء من شراء مختلف الأجهزة المنزلية والإلكترونية، ونحن نفخر بأن شراكتنا مع فودكس تعد أول شراكة من نوعها توفر مميزات حصرية لقطاع المطاعم والكافيهات. نحن ننتهج استراتيجية طموحة تهتم بمواصلة التميز والريادة في مجال بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية من خلال عقد المزيد من الشراكات الناجحة".

من جانبه، صرح بلال زهران، المدير العام لشركة فودكس مصر: "متحمسون للشراكة مع بى تك لتقديم تجربة استثنائية لأول مرة في قطاع المطاعم والكافيهات تُمكن عملائنا من توسيع نطاق أعمالهم وفتح فروع جديدة وإدارة مالية مرنة ومستقرة لأعمالهم. نحن ملتزمون بدعم نمو قطاع المطاعم والكافيهات في إطار خطتنا الطموحة تجاه تعزيز تجربة العملاء، والاستفادة من الشبكة الضخمة لشركة بى تك، من خلال الفروع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز من قدرتنا على الوصول إلى المزيد من العملاء، وتقديم خدماتنا لهم بشكل أكثر سهولة وكفاءة."

وتمتلك فودكس مصر العديد من المميزات التنافسية في السوق المصري، والتي تمكنها من تعزيز قدرات أصحاب المطاعم خلال عملياتهم اليومية، وذلك بفضل الأنظمة والحلول المبتكرة التي تقدمها فودكس في مصر ومنها، نظام فودكس لنقاط البيع POS الشامل الذي يعمل على مركزية العمليات بدءًا من الطلبات وحتى إدارة المخزون. كما يعمل نظام فودكس Online على تعزيز المبيعات المباشرة من خلال تمكين العملاء من الطلب والدفع الإلكتروني مباشرة دون أي وسيط إلى جانب نظام فودكس Kiosk والذي يُعد حلاً للطلب والدفع الذاتي لتحسين الكفاءة والربحية. كما قامت الشركة بإطلاق خدمة فودكس للمحاسبة والتي تُعد برنامجا محاسبى متخصصًا لإدارة البيانات المالية.

والجدير بالذكر أن بى تك تتمتع باقوي شبكة فروع تصل إلى 185 فرع منتشرة فى 24 محافظة وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية لعملائها وعلى رأسها خدمة ميني كاش والتي ساهمت بشكل كبير في دعم ريادة بى تك في السوق المصري وتحقيق شعبية كبيرة بين العملاء ويتخطى حجم العمالة فى بى تك أكثر من 7 آلاف موظف حيث تعد الشركة المتخصصة في تجارة الأجهزة المنزلية والإلكترونية الأسرع نموًا في مصر.

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