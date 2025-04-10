ستوفر المنشأة الخدمية التي تبلغ مساحتها قرابة 120 ألف قدم مربع إمكانيات سريعة وسهلة ومريحة للصيانة والإصلاح والعمرة لجميع طائرات بومباردييه لرجال الأعمال

أبوظبي تعتبر مركزاً حيوياً نابضاً بالحياة للأعمال والتجارة في دولة الإمارات، وتوفر المنشأة الجديدة في هذه الإمارة سهولة الوصول لقاعدة عملاء بومباردييه المتنامية

مونتريال: أعلنت شركة بومباردييه الكندية، الرائدة في قطاع الطيران اليوم عن تطوير منشأة خدمية حديثة في مطار البطين للطيران الخاص بأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة. وتوسع هذه الخطوة الاستراتيجية من قدرات الشركة الرائدة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة على مستوى العالم، وتجسد شراكة قوية مع مطارات أبوظبي، مستفيدة من خبراتها العريقة والتزامها بالتميز في قطاع الطيران. ويأتي اختيار مطار البطين للطيران الخاص الحيوي، بدلاً من الموقع الذي أُعلن عنه سابقاً في مطار أبوظبي الدولي عام 2022، ليؤكد التزام بومباردييه الراسخ بخدمة عملائها في هذا القطاع الهام، وتلبية احتياجاتهم بفعالية أكبر.

ومن المتوقع أن تساهم منشأة بومباردييه الخدمية الجديدة مع اكتمال مراحل تشغيلها وتجهيزها في توفير نحو 100 فرصة عمل متخصصة في قطاع الطيران بإمارة أبوظبي، مما يعزز حضور شركة بومباردييه في هذا المركز الحيوي النابض بالحياة. ووفقاً للجدول الزمني، ستنطلق أعمال البناء والتشييد في النصف الأول من عام 2025، مع توقعات بإنجاز المشروع وبدء التشغيل خلال النصف الثاني من عام 2026.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال بول سيسليان، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات ما بعد البيع والاستراتيجية:" في خطوة استراتيجية هامة، يسعدنا الإعلان عن اختيار مطار البطين للطيران الخاص الحيوي في أبوظبي موقعاً جديداً لمنشأتنا الخدمية المتطورة. يتماشى هذا الاختيار الاستراتيجي مع أولوياتنا في تقديم خدمات ما بعد البيع المتميزة بأبهى صورة، كما أنه يلبي بدقة احتياجات قاعدة عملائنا الكرام الذين اعتادوا على تجربة خدمة استثنائية عالمية المستوى. إن هذه المنشأة الحديثة، التي تقع في قلب هذا المركز النابض بالحياة، ستضمن استمرارهم في الحصول على أعلى معايير الخدمة التي يتوقعونها."

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي:" يسعدنا أن نرحب بمنشأة بومباردييه الخدمية الجديدة في رحاب مطار البطين للطيران الخاص، لتكون إضافة نوعية تعزز شراكتنا القوية والناجحة. تمثل هذه الخطوة توافقاً استراتيجياً مثالياً، خاصةً مع تركيز المطار الحصري على قطاع طيران الأعمال وقدرته الفائقة على توفير تجربة انسيابية وفعالة لعملاء بومباردييه الكرام. ولا شك أن هذه المنشأة ستساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد في عالم الطيران، وستدفع بعجلة النمو الاقتصادي في المنطقة. ونحن على ثقة تامة بأن هذا التعاون المثمر سيقود كلاً من بومباردييه ومطارات أبوظبي نحو آفاق جديدة من النجاح المشترك".

وستضم منشأة بومباردييه الخدمية الجديدة في أبوظبي، والبالغة مساحتها حوالي 120ألف قدم مربع، مبنى صيانة متطور بمساحة 55ألف قدم مربع، ومستودعاً لقطع الغيار، ومجموعة متكاملة من خدمات الصيانة تشمل الصيانة الثقيلة والدورية، والتعديلات الهندسية للطائرات، ووحدات الصيانة السريعة للطائرات المتعطلة على أرض المطار.

وستكون المنشأة الجديدة قادرة على استيعاب طائرات بومباردييه جلوبال 7500، بالإضافة إلى طائرة بومباردييه جلوبال 8000 الجديدة، والتي تمثل الجيل الأحدث والرائد في أسطول الشركة، وذلك عند دخولها الخدمة خلال النصف الثاني من عام 2025.(1). وستقدم المنشأة الجديدة حلول خدمة متكاملة لمنطقة الشرق الأوسط وعملاء بومباردييه حول العالم من عائلات طائرات ليرجيت وتشالنجر وجلوبال.

وتمثل منشأة أبوظبي الخدمية الجديدة إضافة نوعية لتوسيع نطاق خدمات بومباردييه المتوفرة في دولة الإمارات، وبالإضافة إلى محطة بومباردييه لصيانة الخطوط في دبي، التي تقدم لعملاء طائرات ليرجيت وتشالنجر وغلوبال خدمات سريعة وفعالة للطائرات المتوقفة على الأرض، وقدرات صيانة الخطوط العامة، ستعزز المنشأة الجديدة من قدرات الشركة في تلبية احتياجات العملاء المتنامية في المنطقة.

(1) طائرة غلوبال 8000 لا تزال قيد التطوير والانتهاء من عمليات التصميم والحصول على الشهادات اللازمة. من المتوقع دخولها الخدمة في عام 2025. جميع المواصفات والبيانات تقريبية وقد تتغير دون إشعار مسبق وتخضع لقواعد تشغيل وافتراضات وشروط معينة.

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