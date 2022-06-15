· الخدمة الجديدة تتيح للعملاء الاستفادة من خدمات التأمين الشامل على سياراتهم المستوردة ومجموعة واسعة من المزايا الإضافية

· شركة ميونيخ ري تقدم حلول إعادة التأمين للسيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية

أعلنت بوليسي بازار، منصة الخدمات المالية والتأمين عن طريق الإنترنت الأسرع نمواً في دولة الإمارات، عن تعاونها مع الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) لإطلاق خطة تأمين شاملة عبر الإنترنت على السيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية لتزويد العملاء بخدمات مريحة وسريعة للتأمين الشامل على السيارات المستوردة، فضلاً عن مجموعة واسعة من المزايا الإضافية. ويمكن للعملاء الاستفادة من هذا المنتج الفريد للتأمين على سياراتهم الفاخرة عبر الإنترنت بكل سهولة وبساطة.

تُصنّف شركات التأمين خدمة التأمين على السيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية على أنها من الخدمات ذات المخاطر العالية، لكون هذه السيارات غير مصممة لتحمل الظروف المناخية القاسية في دول الخليج. وكان الخيار الوحيد المتاح للعملاء هو التأمين ضد الغير، وغالباً ما كان الحصول على عرض أسعار يستغرق وقتاً طويلاً.

ويتيح الإطلاق الحصري لهذا المنتج على منصة بوليسي بازار الفرصة لمشتري السيارات المستوردة للحصول على عروض الأسعار بشكل فوري، ويمنحهم راحة البال أثناء قيادة سياراتهم الفاخرة. وأصبح بمقدور مالكي السيارات أو الراغبين بشرائها الآن الحصول على تغطية تأمينية شاملة على سياراتهم بحد أدنى للأقساط التأمينية يبدأ من 109 درهم إماراتي لسيارات السيدان، و1400 درهم إماراتي (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة) للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أو سيارات الكوبيه أو الشاحنات الصغيرة. وتتضمن هذه التغطية التأمينية مجموعة متنوعة من المزايا الإضافية مثل خدمات المساعدة المجانية على الطرقات، وتسوية المطالبات من قبل شركة تأمين تكافلي موثوقة، وخدمات الصيانة والإصلاح في الكراج، والتأمين على السيارات المستأجرة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نيراج غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة بوليسي بازار: "يسعدنا أن نطلق هذا المنتج الأول من نوعه بالتعاون مع شركة سلامة، لنتيح للعملاء في المنطقة الحصول على عروض أسعار فورية لخدمات التأمين الشامل على مركباتهم غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية عن طريق بوليسي بازار. وتفتقر المركبات غير المخصصة للاستخدام في دول الخليج العربي إلى المواصفات اللازمة من حيث أنظمة تبريد المحرك

وشبكة التبريد، وأنظمة تكييف الهواء والحماية من الصدأ؛ وغالباً ما تواجه الكثير من المشاكل عند تعرضها للعوامل المناخية في دولة الإمارات. ولذلك فإن شراء التغطية التأمينية الشاملة يحمي أصحاب المركبات من الخسائر المالية الناجمة عن تعرض السيارة لأضرار عرضية أو ميكانيكية".

وأضاف غوبتا: "يشكل البحث عن تأمين للسيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية حوالي 10% من عمليات البحث على منصة بوليسي بازار، ونحن ممتنون لشركة سلامة على تعاونها معنا لتطوير هذا المنتج وإطلاقه بهذه السرعة الكبيرة. أما بالنسبة لخدمات إعادة التأمين، فيمكن لشركة ميونيخ ري، المزود العالمي الرائد لخدمات إعادة التأمين، أن تساعد أصحاب السيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية على تجديد عقود التأمين الشامل على سياراتهم".

ومن جهته، قال فهيم الشحي، الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة): "تبرهن شراكتنا مع بوليسي بازار على التزامنا الراسخ بتوفير تجارب سهلة وسريعة للتأمين عبر الإنترنت لجميع عملائنا، ولا سيما أصحاب السيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية، والذين لم يكن بمقدورهم سابقاً الحصول على تغطية تأمينية شاملة لسياراتهم. ويشكل ذلك دليلاً واضحاً على تعاوننا مع جميع الأطراف المعنية لابتكار سبل لتجاوز التحديات الراهنة، وضمان تزويد جميع العملاء بحلول موثوقة للتأمين التكافلي".

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