دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "بولت"، إحدى أبرز منصات النقل الرقمي في العالم، والتي تقدم خدماتها في أكثر من 600 مدينة ضمن 50 دولة، اليوم عن انطلاق عملياتها رسميًا في دولة الإمارات. ويأتي هذا الإعلان تزامنًا مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، في خطوة تهدف إلى دعم جهود الدولة في مواصلة مسيرة التقدم، كما يعكس هذا التوسع حرص الشركة على تقديم أحدث حلول التنقل الرقمي عالمية المستوى لجميع المقيمين والزوار.

ويعكس تزامن انطلاق عملياتها في هذا اليوم التاريخي التزام شركة بولت الراسخ بمواكبة رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتقدم والابتكار التكنولوجي، بما يضمن استمرار الدولة في تقديم خدمات متقدمة ومستدامة عبر مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع النقل.

رحلات مريحة وبأسعار في متناول الجميع

ويمثل دخول شركة "بولت" إلى سوق الإمارات خطوة استراتيجية تدعم توجه حكومة دبي إلى تحويل 80% من رحلات مركبات الأجرة إلى الحجز الإلكتروني خلال السنوات القادمة. ويتيح تطبيق "بولت"، الذي يتميز بسهولة استخدامه إمكانية حجز الرحلات بسهولة، وتتبع السائقين في الوقت الفعلي، وإتمام عمليات الدفع بمرونة وسلاسة عبر الهواتف الذكية.

وتهدف شركة "بولت" بشكل أساسي إلى تلبية احتياجات المقيمين والزائرين في دولة الإمارات على حد سواء، عبر توفير مجموعة متنوعة من خدمات النقل اليومية وخدمات المركبات الكبيرة بالإضافة إلى خدمة "بولت بريميوم" المخصصة للرحلات الفاخرة، تخطط الشركة أيضاً لتوسيع أسطولها ليشمل خدمات سيارات الأجرة في المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز منظومة النقل المتكاملة والمتنوعة التي تلبي احتياجات كافة العملاء بسهولة وفعالية.

دعم التنمية الحضرية

وتسعى شركة "بولت" إلى تشجيع الأفراد على تقليل الاعتماد على امتلاك المركبات الخاصة، والتوجه عوضاً عن ذلك نحو استخدام خدمات التنقل المشترك بشكل أكبر، كخطوة فعالة لمعالجة التحديات المرتبطة بالازدحام المروري وتلوث الهواء. وتهدف الشركة أيضًا إلى إعادة هيكلة المساحات العامة، من خلال تقليص البنية التحتية المخصصة للسيارات، مما يتيح امكانية استغلالها بكفاءة واستدامة أكبر. وتتطلع "بولت" إلى أن تصبح داعماً اساسياً لشبكة النقل الحضري في دولة الإمارات، عبر تقديم حلول تنقل سلسة ومستدامة تدعم رؤية الدولة في بناء مدن ذكية ومستدامة.

وعبّر السيد منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، عن سعادته بإطلاق خدمات بولت في دولة الإمارات قائلًا: "منذ الإعلان في شهر أكتوبر الماضي عن دخول بولت إلى السوق الإماراتي، ونحن نشهد تقدماً ملحوظاً في جهود الشركة تُوج اليوم بإطلاق عملياتها في دبي. لقد رسخت دبي مكانتها كوجهة عالمية رائدة تستقطب الزوار من شتى أنحاء العالم، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الطلب على خدمات النقل. ويأتي انضمام بولت ليشكل إضافة نوعية تُثري منظومة التنقل في الدولة، عبر توفير حلول متكاملة تشمل مركبات الليموزين، مركبات الأجرة، وحلول التنقل الصغيرة والذكية، مما يضمن تجربة تنقل أكثر سهولة وسلاسة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع من السكان والزوار على حد سواء."

وأضاف السيد منصور رحمه الفلاسي: "يتألف الأسطول الأولي لمنصة بولت من مركبات الليموزين التي تم إدراجها بالتعاون من قبل عدد من الشركاء الموثوقين عبر منصة بولت، بما في ذلك مركبات شركة تاكسي دبي، يهدف هذا الأسطول من المركبات إلى تلبية الطلب المتزايد في دبي من خلال توفير خيارات النقل التي تجمع بين الفخامة والقدرة على تحمل التكاليف، وتعزيز تجربة السفر ورفع مستوى الخدمات المقدمة. وفي المرحلة القادمة سيتم توسيع هذا الأسطول ليشمل خدمات المركبات الأجرة عبر التطبيق، مما يعزز من تكامل منظومة التنقل في دبي ويسهم في استدامة الخدمات المقدمة. وتسعى بولت أيضًا لاستكشاف فرص التوسع إلى إمارات أخرى، في ظل وجود خطط مستقبلية لإطلاق خدمات متنوعة تشمل خدمات التوصيل، والدراجات الكهربائية، وتأجير المركبات، لتلبية احتياجات المستخدمين بشكل شامل ومبتكر".

من جانبه، صرّح السيد إدوارد سوخانك، المدير الإقليمي لشركة بولت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: "ان إطلاق خدمات بولت في دولة الإمارات تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الثالث والخمسين، يعكس التزامنا الراسخ بدعم رؤية الدولة للتقدم والابتكار، وترسيخ مكانتها كمنارة للتطور والاستدامة. كما يمثل ذلك خطوة نوعية ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلِى التوسع في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب النجاح الذي حققناه في أسواق المملكة العربية السعودية ومصر، مضيفاً: إن الموقع الاستراتيجي لدبي يجعلها نقطة جذب عالمية للزوار من مختلف أنحاء العالم، مما يتيح لبولت فرصة مثالية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل في السوق الإماراتي.

وأضاف سوخانك: " تسعى بولت من خلال رؤيتها إلى الإسهام في بناء مدن مصممة لتلبية احتياجات الإنسان أولاً، بدلاً من التركيز على المركبات. فعلى مدى عقود، ركزت تصاميم المدن على تلبية احتياجات المركبات، مما أسفر عن اختناقات مرورية، وزيادة التلوث البيئي، واستهلاك مساحات شاسعة لإنشاء مواقف للسيارات بدلًا من تخصيصها للحدائق والمساحات العامة. ومن خلال إطلاق خدماتنا في الإمارات، نتطلع إلى تقديم حلول نقل مبتكرة تضع المتعاملين في المقدمة، عبر تقديم خدمات عالية الجودة بأسعار معقولة، مع تقليل أوقات الانتظار وتعزيز مستويات الأمان في خدماتنا التي نقدمها عبر التطبيق."

التزامٌ تام بخدمة المتعاملين وضمان رفاهيتهم

وتلتزم شركة بولت بضمان تجربة نقل استثنائية تجمع بين السلاسة والأمان لكل من الركاب والسائقين حيث تحرص على إخضاع جميع السائقين لعمليات تدقيق صارمة وتدريبات متخصصة للتحقق من خبراتهم وضمان تقديم خدمات احترافية بمعايير موثوقة.

ويتميز تطبيق بولت بدمج أحدث تقنيات الأمان المتقدمة، بما في ذلك خاصية المساعدة الفورية في حالات الطوارئ، وخاصية الكشف عن مخالفة مسار الرحلة، وإمكانية مشاركة تفاصيل الرحلة مع الآخرين، وخيارات خاصة عند عدم تطابق السائق أو الراكب مع معلومات الحجز. كما يقدم التطبيق ميزات إضافية مثل تحويل الصوت إلى نص، والإبلاغ السريع عن الحوادث، ما يعكس التزام الشركة بأعلى معايير الأمان والموثوقية، ويعزز الثقة في خدماتها.

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