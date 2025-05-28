في إطار جهودها الدؤوبة لتطبيق أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين في أنحاء مملكة البحرين، تعاونت بورصة البحرين مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" لتنظيم ورشة عمل تحت شعار "صياغة استراتيجية علاقات المستثمرين وابتكار قصة أسهم مقنعة". وقد حضر الورشة أكثر من 40 من المتخصصين في علاقات المستثمرين، وممثلي الشركات المدرجة، ومجتمع المستثمرين الأوسع.

وتعكس هذه الورشة الالتزام الراسخ لكل من جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" وبورصة البحرين بتعزيز التميز في علاقات المستثمرين، وتزويد الشركات المدرجة بالمعرفة العملية لتطوير استراتيجياتهم تجاه المستثمرين، فضلا عن جذب المستثمرين.

أقيمت الورشة بقيادة سارة شديد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Pivot Advisory ، والمصرفية السابقة، والخبيرة في علاقات المستثمرين. وقد تناولت أساسيات تطوير استراتيجيات علاقات المستثمرين مع تركيز خاص على كيفية ابتكار قصة الأسهم المقنعة القادرة على جذب انتباه مجتمع المستثمرين. كما اكتسب الحاضرون رؤية عميقة واستراتيجيات عملية حول تطوير علاقات المستثمرين ، وتعزيز قدرتهم على إبراز قيمة ومزايا شركتهم أمام المستثمرين الحاليين والمحتملين.

وفي هذا الصدد، قالت السيدة مروة المسقطي، مدير أول تطوير الشراكات والاستدامة والاتصالات في بورصة البحرين وعضو مجلس إدارة جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط: "تلتزم بورصة البحرين بالارتقاء بمعايير ممارسات علاقات المستثمرين في سوق رأس المال. وتأتي هذه الورشة في إطار جهودنا المستمرة بتمكين الشركات المدرجة وتزويدها بالأدوات والطرق اللازمة لتعزيز نموهم. ومن خلال التعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا"، فإننا نسعى إلى تعزيز علاقات المستثمرين وتطبيق الممارسات التي تضمن مشاركة مثمرة من جانب قطاع المستثمرين."

من جانبه، قال السيد باولو كازاماسيما، الرئيس التنفيذي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا": "ساهمت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط فرع البحرين بالتعاون مع بورصة البحرين بدور فعال في بناء منظومة طموحة تتيح للمتخصصين في علاقات المستثمرين تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق النمو. هذه الورشة تسهم في تعزيز رسالتنا الرامية إلى دعم التطور الاستراتيجي لإمكانيات علاقات المستثمرين، وبناء حوار ديناميكي بين الشركات المصدرة ومجتمع المستثمرين في المنطقة."

يُذكر أن بورصة البحرين وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" كانتا قد أطلقتا بشكل رسمي فرع البحرين للجمعية في شهر أبريل من العام 2019، وذلك بهدف تطوير وتعزيز أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين في مملكة البحرين. وقد أسفر هذا التعاون عن إطلاق العديد من المبادرات المؤثرة، بما في ذلك ورش العمل عن علاقات المستثمرين، واجتماعات فرع البحرين، وجلسات تبادل المعلومات. وتماشيًا مع هذه الجهود، أصدرت بورصة البحرين دليل أفضل الممارسات في مجال العلاقات المستثمرين في عام 2021، لتزويد الشركات المدرجة بإطار عمل محدّث وأدوات فعالة تسهم في تعزيز التواصل مع المستثمرين وتطبيق ممارسات تتميز بالشفافية.

كما استضافت بورصة البحرين المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" في عام 2023.

ومن خلال مثل هذه المبادرات الطموحة، تواصل كل من بورصة البحرين وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" تزويد الشركات المدرجة بالموارد والمنصات اللازمة لتعزيز الشفافية، وتوطيد علاقات المستثمرين، والارتقاء بمعايير علاقات المستثمرين في جميع أنحاء المملكة.

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