أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، عن تعيين شركة الرمز ش.م.ع، الرائدة إقليمياً في قطاع الخدمات المالية، كمستشار مالي لتقديم الدعم في إعداد خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير وتعزيز منظومة أسواق رأس المال في المملكة.

وقد تم توقيع الاتفاقية خلال حفل أُقيم في مقر بورصة البحرين، بحضور رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين يوسف عبدالله اليوسف، والرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس مجلس إدارة شركة الرمز ظافر سحمي الأحبابي، والعضو المنتدب لمجموعة شركة الرمز محمد مرتضى الدندشي. ويؤكد هذا التعاون التزام بورصة البحرين بدعم أهداف النمو الاقتصادي للمملكة، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف خطة التعافي الاقتصادي الوطنية، بالإضافة إلى خطة ترقية السوق إلى مستوى الأسواق الناشئة.

بهذه المناسبة قال يوسف عبدالله اليوسف، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين: " تماشيًا مع التزام بورصة البحرين بدعم أهداف النمو الاقتصادي للمملكة، ومع رسالتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة أسواق المال كركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية، تواصل بورصة البحرين إطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز تصنيف أسواق رأس المال وترسيخ دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين. تعتمد استراتيجيتنا على تعزيز عمق السوق، وجذب الاستثمارات، ودعم النمو المستدام، بما يسهم في إعادة أسواق المال إلى صدارة النشاط الاقتصادي. ومن خلال هذه الجهود، نؤكد مجدداً على الدور الحيوي لأسواق المال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو فرص قيِمة. ويعكس تعاوننا مع شركة الرمز التزامنا بالاستفادة من الخبرات الإقليمية في مسيرتنا نحو تطوير السوق، بما يحافظ على تنافسية أسواق المال في البحرين ويؤكد دورها كعنصر محوري للنمو والازدهار الاقتصادي على المدى الطويل."

من جانبه قال ظافر سحمي الأحبابي، رئيس مجلس إدارة شركة الرمز: "فخورون بتعاوننا مع بورصة البحرين، إذ يُعد هذا التعيين تأكيداً على خبرات شركة الرمز والتزامها الطويل الأمد بدعم تطوير أسواق رأس المال في مختلف أنحاء المنطقة. كما يسعدنا أن نعمل إلى جانب مؤسسة وطنية مرموقة خلال لحظة محورية ضمن مسيرة التحول الاقتصادي في البحرين. وسنعمل معاً على استكشاف السبل الكفيلة بتشجيع المزيد من الشركات على الإدراج، وتوسيع فرص الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب دعم منظومة السوق وتوفير السيولة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لسوق مالية سليمة. ونتطلّع إلى المساهمة بما نمتلكه من خبرات إقليمية وأفضل الممارسات العالمية دعماً لأهداف البورصة ورؤية مملكة البحرين الأشمل للنمو."

وقال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: "تُجسّد هذه الاتفاقية التزامنا في ترسيخ مكانة أسواق رأس المال في مملكة البحرين كوجهة ديناميكية وجاذبة للمستثمرين الإقليميين والدوليين على حدٍ سواء. ومن خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية، كشراكتنا مع شركة الرمز، نمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق نحو النمو المستدام والابتكار. وستُسهم خبراتهم بدور محوري في رسم ملامح مستقبل السوق، كما نتطلع إلى مواصلة التعاون مع مختلف الأطراف المعنية بهدف تبادل الرؤى واستكشاف فرص جديدة ضمن منظومة أسواق رأس المال."

-انتهى-

#بياناتشركات