بنك دبي الإسلامي يقدم حلولاً معززة لامتلاك سيارة بورشه من أجل تلبية متطلبات العملاء.

تم تصميم الحلول بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

توفر "بورشه سيرفيسز الشرق الأوسط وأفريقيا" حلول تمويل السيارات لجميع العلامات التجارية التابعة لمجموعة فولكس واجن

يسهم التعاون بين "بورشه سيرفيسز الشرق الأوسط وأفريقيا" وبنك دبي الإسلامي في تحسين تجربة العملاء وترسيخ العلاقات التجارية بين الطرفين.

أصبح حلم امتلاك سيارة بورشه في متناول الجميع، وذلك بعد الإعلان عن الشراكة مع بنك دبي الإسلامي لترسيخ العلاقات التجارية بين شركة السيارات الرائدة والمصرف داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

دبي. أعلنت "بورشه سيرفيسز الشرق الأوسط وأفريقيا" عن عقد شراكة مع بنك دبي الإسلامي من أجل تقديم المزيد من الخدمات المحسّنة لعملائهما في جميع أنحاء دولة الإمارات مع تعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما.

ويمكن لعملاء بنك دبي الإسلامي الحصول على تمويل لشراء سيارة بورشه من خلال عملية تتوافق مع الشريعة الإسلامية بشكل كامل، ما يوفر لهم تجربة سلسة من خلال نموذج "المرابحة" للتمويل الإسلامي.

وقال ديفيد بيكانديت، المدير التنفيذي لشركة "بورشه سيرفيسز الشرق الأوسط وأفريقيا": "يسرنا التعاون مع بنك دبي الإسلامي في تقديم حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لعملائنا في الإمارات العربية المتحدة". وأضاف: "يؤكد هذا التعاون التزامنا بتعزيز تجربة عملاء بورشه".

ولا تقتصر حلول تمويل السيارات المبتكرة والسلسة والمدروسة التي يوفرها بنك دبي الإسلامي على عملاء بورشه فحسب، بل تشمل عملاء جميع العلامات التجارية التابعة لمجموعة فولكس واجن.

ويسهم التعاون بين الطرفين في توسيع محفظة "بورشه سيرفيسز الشرق الأوسط وأفريقيا" من خيارات التمويل المبتكرة والسلسة، ما يتيح لشريحة أكبر من العملاء امتلاك سيارة بورشه.

وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: "تسهم شراكتنا مع "بورشه سيرفيسز الشرق الأوسط وأفريقيا" في توفير حلول تمويل السيارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمزيد من العملاء في دولة الإمارات".

وأضاف: "يسهم هذا التعاون في تعزيز حلول الملكية للعملاء، ويضمن لهم أيضاً تجربة قيادة فاخرة بحلول تمويلية تتماشى مع مبادئهم وقيمهم. وتعكس هذه المبادرة التزام بنك دبي الإسلامي بالمنتجات المالية المبتكرة التي تلبي متطلبات عملائنا وتعزز تجربة الشراء من خلال تحسين الخدمات ذات القيمة المضافة".

يمكن للعملاء زيارة أقرب مركز بورشه للاطلاع على الحلول التي يوفرها بنك دبي الإسلامي من أجل تصميم حل تمويلي مخصص يلبي متطلباتهم.

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