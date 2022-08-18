تهدف الصفقة إلى

· تعزيز بصمات بوبليسيس سابينت في منطقة الشرق الأوسط

· وتوطيد الشراكة مع سيلزفورس عالميًّا

تعمل شركة شانغي ومقرها دبي، على تطوير الحلول السحابية التي تساهم في تسريع وأتمتة وتحسين عمليات عملائها من خلال توظيف خبراتها في جميع القطاعات الرئيسة للاعمال

دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت بوبليسيس سابينت، شركة التحول الرقمي عن استحواذها على شركة شانغي كونسلتينغ، الشريك الرائد لخدمات سيلزفورس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأسست شركة شانغي ومقرها دبي في العام 2010، وتعد شانغي الشريك الرئيس لشركة سايلزفورس في الإمارات على مدى الإثني عشرة عامًا الماضية. ويتألف فريق شركة شانغي من خبراء من اثني عشر دولة معتمدين بشهادات من سيلزفورس ويتحدثون ثمانية عشر لغة.

ومن خلال خبراتها العميقة في جميع القطاعات الرئيسة ووظائف الأعمال، تعمل شركة شانغي على تطوير حلولٍ سحابية للشركات تساهم في تسريع عملياتها وأتمتتها وتحسينها. ويتجاوز عدد عملاء الشركة 120 عميلًا عبر قطاعات متنوعة تشمل قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية والنقل والخدمات الصحية والاتصالات والخدمات المالية، كشركة ’اس تي سي البحرين‘ و’شركة اليسرة للأغذية‘ في الكويت وغيرها. هذا وقد استكملت شانغي 400 مشروع في منطقة الخليج وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفهوم أوسع لتواصل الاحتفاظ بتصنيف خمس نجوم و9.89 معدل إرضاء العملاء على آب اكستشاينج.

وتعليقًا على الصفقة، قال نايجل ڤاز، الرئيس التنفيذي لدى بوبليسيس سابينت: ’’نحن معجبون بفريق إدارة شانغي وخبراتهم وامكاناتهم بالإضافة الى تاريخ الشركة العريق مع سيلزفورس. إن الاستحواذ على شانغي يمثل دعامة أساسية لاستراتيجية نمونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ويساهم في توسيع إمكاناتنا وتقوية الشراكة مع سيلزفورس، حيث تتجاوز شراكة شانغ سجل نجاح استثنائي في تقنيات سيلزفورس لتشمل قدرات على تنفيذ مشاريع عالمية بالغة التعقيد، الأمر الذي يعزز قدراتنا وتواجدنا على المستوى العالمي.‘‘

ومن جهته قال غسان شكيبان، المؤسس والمدير الإداري لدى شركة شانغي ’’إن الثقة والشغف والابتكار بالإضافة الى التركيز على متطلبات العملاء جميعها عوامل تعزز من قدراتنا على توفير حلول سحابية متخصصة تساهم في تسريع نمو عملائنا وتدعم أهدافهم في توفير أفضل خدمة عملاء. تتجاوز علاقة الشراكة بين كل من شركة شانغي وبوبليسيس سابينت مع سيلزفورس عقدًا من الزمن، ويعزز هذه الشراكة أهداف وخبرات متوافقة في مجالات متنوعة بالاضافة الى التزامنا بالعمل كشريك مفضل لحلول التحول الرقمي لأشهر العلامات التجارية في العالم، وهذا التوافق الاستراتيجي بين الفريقين من شأنه أن يعزز القيمة الاستثنائية لعملائنا. ونحن نتطلع إلى تحقيق وصنع أثر إيجابي لا يُضاهى.‘‘

هذا ومن المتوقع ان يشهد حجم سوق التطبيقات السحابية في الشرق الأوسط زيادة تصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024 بعد أن سجل 2 مليار دولار أمريكي في العام 2019، أي بواقع معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17.5%1. كما يُتوقع أن يشهد سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط زيادة تصل إلى 28.5 مليار دولار أمريكي في العام 2022 بعد أن سجل 8.3 مليار دولار أمريكي في العام 2017. وهي زيادة بمعدل نمو سنوي مركب 28%2، وبالتالي زيادة حجم الانفاق السنوي على التحول الرقمي في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا الى 58 مليار دولار أمريكي بحلول 20253.

هذا ويخضع استكمال عملية الاستحواذ لموافقة السلطات المعنيّة.

#بياناتشركات

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1. ريبورت لينكر،2020: سوق التطبيقات السحابية في الشرق الأوسط على حسب التطبيق وحجم المؤسسة وتوقعات البلد حتى 2024

2باين اند كومباني، 2019: التجارة الالكترونية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا: الفرص خلف الضجيج

3الهيئة العالمية للبيانات، 2021: الانفاق العالمي على التحول الرقمي في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا يزيد الى 58 بليون دولار في 2025

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ناهد عاشور

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نبذة عن بوبليسيس سابينت

بوبليسيس سابينت هي شركة تحول رقمي تساهم في دعم الشركات العالمية في صنع ميزة تنافسية والحفاظ عليها في عالم يشهد معدلات رقمنة مرتفعة، وذلك من خلال إمكانيات سبيد المتخصصة: الاستراتيجيات والاستشارات، والمنتجات، والخبرة، والهندسة والبيانات والتي حين ندمجها مع ثقافة الفضول والمعرفة العميقة للشركة فهي تمكننا من صنع تأثير قوي على عمليات عملائنا من خلال إعادة تخيل المنتجات والتجارب التي يقيمها عملاؤهم. وتحدد

البيانات توجهنا، حيث تمكن عملاءنا من مواكبة التغييرات من خلال جعل تفعيل الرقمنة كأهم الأسس التي تقوم عليها أعمالهم. بوبليسيس سابينت هي مركز التحول الرقمي لمجموعة بوبليسيز التي يعمل لديها 20,000 موظفًا في 50 مكتب حول العالم.

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نبذة عن شانغي كونسلتنغ

شانغي كونسلتنغ هي شركة استشارية ترتكز أعمالها على تلبية متطلبات عملائها من خلال توفير حلول سحابية متخصصة تساهم في تطوير وتحسين الأعمال وتسريع العمليات والأتمتة. وهي شريك استراتيجي لخدمات سيلزفورس في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

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