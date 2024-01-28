​​​​​المملكة العربية السعودية:أبرمت شركة بيبسيكو اتفاقية مع شركتي الدانوب للمواد الغذائية والكماليات احدى شركات بن داود القابضة والتي تعتبر أحد أبرز مشغلي محلات تجارة البيع بالتجزئة للمواد الغذائية في المملكة العربية السعودية وشركة نضيرة لتقديم برنامج "يلا نحولها"، الذي تقدمه شركة نضيرة بهدف تشجيع المستهلكين على إعادة التدوير، وتمكين عدد أكبر من الأفراد والمجتمعات من الاستفادة من هذا البرنامج. وتأتي هذه الشراكة في سياق التزام هذه المؤسسات بدعم الجهود البيئية ودفع عجلة الاقتصاد الدائري في المملكة، كما تلقي الضوء على الدور الحيوي لشركة الدانوب في إتاحة خيارات إعادة التدوير في متناول عملائها.

وكانت شركة نضيرة الاجتماعية الرائدة في مجال إدارة النفايات في المنطقة، قد أطلقت برنامج "يلا نحولها" لتمكين المشاركين من المساهمة بدورهم في بناء اقتصاد صديق للبيئة.

ويقدم البرنامج تطبيقًا يسمح للمستخدمين بإنشاء وتلقي أكياس تحمل رموز استجابة سريعة، ويقدم لهم تعليمات حول كيفية تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير ومن ثم وضعها في حاويات ذكية موزعة في نقاط تجميع مختلفة. وفي مقابل المواد القابلة لإعادة التدوير، يحصل المستهلكون على نقاط مكافآت يمكن استردادها ضمن متاجر الدانوب.

وصرّح عامر شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في الشرق الأوسط: "حماية البيئة هدف طموح يتطلب عقد شراكات بناءة بين المؤسسات الرائدة لنتمكن معًا من إحداث تغيير إيجابي ملموس. وشراكتنا مع الدانوب ونضيرة هي خير مثال على أهمية الشراكات في تغيير المجتمعات والأعمال للأفضل. ومن خلال برنامج ’يلا نحولها‘ نأمل بإرساء معايير جديدة للابتكار وإشراك المجتمع، والاستفادة من مواردنا وأفكارنا الفريدة لدعم الاقتصاد الدائري في السعودية في تحقيق أقصى إمكاناته".

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة بن داود القابضة الدكتور عبدالرزاق بن داود : "تتمتع شركتنا بحضور قوي وراسخ في المملكة، ونفخر بدورنا في تغيير حياة الناس الذين نخدمهم. وانطلاقًا من قيمنا ورسالتنا، نسعى لتمكين المواطنين والمقيمين بالأدوات التي تساعدهم على اتباع عادات أكثر استدامة لنبني معًا مستقبلًا أكثر إشراقًا لنا جميعًا. نريد أن نوفر للمستهلكين راحة أكبر من خلال البحث عن سبل لتحسين حياتهم، ونعتقد بأن شراكتنا مع بيبسيكو ونضيرة تحقق هذه الغاية، حيث سيتم نشر حاويات إعادة التدوير في مواقع حيوية للمساهمة في تعزيز الاستدامة في المملكة".

وختم الأستاذ ربيع من شركة نضيرة: "نحن ندرك أهمية إشراك أبناء المجتمع كافة للقيام بدورهم في التصدي لتحديات الاستدامة. حرصنا منذ تأسيس شركتنا على إبرام الشراكات مع الشركات والمؤسسات التي تشاركنا الرؤية والالتزام بإحداث تغيير ملموس في مجتمعاتنا. ونأمل بأن تساعدنا الشراكة مع بيبسيكو والدانوب في الوصول إلى قاعدة أوسع من المستهلكين وتمكينهم من ترك أثر فعلي ودائم على البيئة".

تؤكد هذه الشراكة على التزام شركة الدانوب بخدمة المجتمعات، واتباع نهج يركز على المجتمع وعلى بناء مستقبل أخضر، وتحرص الشركة على تمكين سكان المملكة من المساهمة في بناء هذا المستقبل. وتتماشى هذه الشراكة مع جهود شركة بيبسيكو المستمرة لدعم العمل البيئي وقضايا الاستدامة، حيث بادرت الشركة الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات بإطلاق العديد من البرامج والمشاريع ذات الصلة مدفوعة باستراتيجيتها للتحول الشامل "بيبسيكو الإيجابية"، التي تضع الاستدامة في صميم عملياتها، بهدف تحقيق تغيير إيجابي على قطاع الطعام والشراب وعلى القطاع الزراعي في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية.

وقد انضمت الشركة إلى مبادرة الالتزام الطوعي لاستدامة المياه، والتي أطلقتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، حيث تطمح بيبسيكو لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في سلسلة الإمداد الزراعية بنسبة 40% بحلول العام 2040.

الجدير بالذكر أن شركة نضيرة هي واحدة من بين الشركات العشر التي تأهلت للمشاركة في برنامج Greenhouse Accelerator من بيبسيكو، وهو برنامج تعاوني يهدف لدعم نمو وتقدم الشركات الناشئة والمستدامة العاملة في قطاع الطعام والشراب.

وستكون شركة "استدامة"، الرائدة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، شريك إعادة التدوير لهذا المشروع، حيث تقدم حلولًا مبتكرة وعالية الكفاءة لإدارة النفايات، وتمارس عملياتها في مدينة جدّة. وستتولى الشركة مسؤولية تجميع ومعالجة المواد القابلة لإعادة التدوير من خلال برنامج "يلّا نحولها"، لضمان معالجتها بطريقة مسؤولة ومراعية للبيئة.

للمزيد من المعلومات حول استراتيجية بيبسيكو الإيجابية، يمكنكم زيارة Pepsico.com. للمزيد من المعلومات حول شركة نضيرة وبرنامج "يلا نحولها"، يمكنكم زيارة: Nadeera.org وللمشاركة في مبادرة يلا نحولها يمكنكم تحميل تطبيق الدانوب وزيارة danube.sa

نبذة عن بيبسيكو:

يستمتع المستهلكون بمنتجات "بيبسيكو" أكثر من مليار مرة في اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وبلغ صافي إيرادات الشركة 79مليار دولار أمريكي بعام 2021 بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من المأكولات الخفيفة والمشروبات المنعشة، والتي تتضمن "ليز" و"دوريتوس" و"شيتوس" و"جاتوريد" و"بيبسي كولا" و"ماونتن ديو" و"كويكر" و"صودا ستريم". وتشمل منتجات "بيبسيكو" تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن العديد من العلامات التجارية الرائدة التي تحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتمارس بيبسيكو أعمالها انطلاقًا من رؤيتها الطموحة بأن تكون الشركة الرائدة عالميًا في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، من خلال الفوز عبر استراتيجية "بيبسيكو الإيجابية" pep+ للتحول الشامل، التي تضع الاستدامة ورأس المال البشري في صميم أعمال الشركة من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو عبر العمل بطريقة آمنة تجاه الكوكب وإلهام التغيير الإيجابي لكوكب الأرض وسكانه. المزيد من المعلومات متوفرة على الموقع الإلكتروني www.pepsico.com

نبذة عن شركة بن داود القابضة

تُعتبر بن داود القابضة من أبرز مشغلي محلات الهايبرماركت والسوبرماركت لتجارة البيع بالتجزئة للمواد الغذائية والكماليات في المملكة العربية السعودية. بلغ عدد متاجر الشركة 87 متجراً، منها 54 هايبرماركت و29 سوبرماركت و4 متاجر إكسبرس، وجميعها تقع بمواقع إستراتيجية في المملكة العربية السعودية إلى جانب متجر واحد في مملكة البحرين. وتدير الشركة علامتين تجاريتين متكاملتين: "بن داود" و "الدانوب".

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