دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بن غاطي القابضة المحدودة ("بن غاطي" أو "الشركة القابضة")، المطوّر العقاري الرائد في دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، بهدف توسيع قاعدة عملاء بن غاطي من خلال تقديم حلول تمويل عقاري متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تتيح للعملاء شراء وحدات سكنية في مشاريع الشركة على الخارطة.

وتسمح هذه المذكرة للطرفين بوضع إطار تفصيلي لاتفاقية مشتركة تهدف إلى تقديم حلول تمويل سكني على كافة مشاريع بن غاطي بما فيها مشاريع قيد الإنشاء التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 35%.

وفي هذه المناسبة، قالت المهندسة قطر الندى بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي: "يشكّل هذا الحل التمويلي المبتكر المتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية نقلةً نوعيةً في القطاع العقاري، إذ يُسهم في تعزيز مبيعات الوحدات على الخارطة واستدامة نمو السوق. ونتطلع من خلال هذا التعاون المثمر إلى تمكين قاعدة أوسع من عملائنا من الوصول إلى التمويل عند مراحل مبكرة في مشاريعنا، وبالتالي مضاعفة فرص الاستفادة من النمو في السوق العقاري. ونفخر بعلاقتنا الوطيدة مع مصرف أبوظبي الإسلامي ونتطلع إلى مواصلة العمل معاً لدفع عجلة تطوّر حلول التمويل العقاري".

من جانبه، قال السيد محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي أداء دور محوري في توسيع نطاق الوصول إلى حلول التمويل العقاري بدولة الإمارات، بما يمكّن المزيد من الأفراد والعائلات من اتخاذ خطوتهم الأولى نحو تملّك المنازل. وتعكس شراكتنا مع بن غاطي رؤيتنا المشتركة الهادفة إلى رفع نسبة تملّك العقارات من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وانطلاقاً من هذا التعاون المثمر، نسعى إلى تعميق سوق التمويل العقاري في الدولة عبر توفير حلول تمويلية ملائمة وترسيخ أسس الشمول المالي".

وتعمل بن غاطي حالياً على تطوير 18,600 وحدة ضمن 23 مشروعاً في مناطق رئيسية بإمارة دبي، تشمل وسط المدينة، والخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، والجداف، ومجمع دبي للعلوم، ومدينة دبي للإنتاج، والمدينة الرياضية. وكانت الشركة قد أطلقت في مطلع شهر مايو مشروعها الأحدث بن غاطي اكوارايز، الذي يضم 1,600 وحدة، وذلك خلال فعالية بارزة في كوكا كولا أرينا وسط حضور ما يقارب 12,000 شخص.

وتتمتع بن غاطي بسجلٍ حافلٍ بالإنجازات في تسليم وحدات مشاريعها وفقاً للمواعيد المحددة، مدعومةً بنموذج أعمالها الداخلي المتكامل، والذي يشمل مراحل التصميم والبناء والتنفيذ والتوريد الداخلي لمواد البناء. وخلال عام 2024، حققت الشركة مبيعاتٍ بلغت قيمتها 11.6 مليار درهم، بزيادةٍ بلغت نسبتها 161% على أساس سنوي، مدفوعةً بإطلاق 16 مشروعاً ناجحاً وتسليم 3700 وحدة دون تأخير ووفقاً للجدول الزمني المحدد. كما عززت الشركة مكانتها الريادية في السوق من خلال تعاونها مع علامات تجارية دولية مرموقة مثل مرسيدس-بنز، وبوجاتي، وجاكوب آند كو، بالإضافة إلى نخبةٍ من الشخصيات المرموقة مثل نجم كرة القدم نيمار جونيور والموسيقار العالمي أندريا بوتشيلي. وتأكيداً على خططها الطموحة للتوسع المستقبلي، استحوذت الشركة مؤخراً على أراضٍ استراتيجية بمساحةٍ تتجاوز 13 مليون قدم مربعة، ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة مشاريعها التطويرية المستقبلية 26 مليار درهم.

نبذة عن بن غاطي القابضة المحدودة:

تُعد بن غاطي القابضة المحدودة علامة تجارية إماراتية مرموقة في قطاع التطوير العقاري، وتتمتع بمكانة رائدة في السوق، حيث تمتلك محفظة مشاريع تضم أكثر من 80 مشروعاً بقيمة تزيد عن 40 مليار درهم. ويرأس الشركة محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، الذي يتبنى رؤية مبتكرة تهدف إلى تقديم مشاريع فاخرة تعكس ذوقاً فنياً رفيعاً ومعايير عالية في التصميم والجودة.

نجحت بن غاطي في تسليم أكثر من 11,000 وحدة سكنية في الأشهر الستة عشر الماضية، محققةً إنجازات بارزة بالتعاون مع علامات تجارية عالمية مثل بوجاتي، ومرسيدس بنز، وجاكوب آند كو. وتواصل الشركة توسيع محفظتها العقارية لتلبية متطلبات السوق المتنامية، مع التركيز على تقديم مشاريع سكنية ترتقي بمستوى الفخامة في دبي.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي:

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 244 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في خمسة أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

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