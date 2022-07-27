من خلال شركتها التابعة "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات"

يدعم الاستحواذ جهود الشركة الرامية إلى تعزيز وتطوير سلسلة القيمة عبر قنواتها ومنصّاتها في التجارة الإلكترونية واعتماد أحدث الحلول المبتكرة والتقنيات المتطوّرة

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت بن داود القابضة (المُدرجة في تداول تحت الرمز 4161، "الشركة")، استحواذها على حصّة بنسبة 80.5% في "إيكون"، الشركة التابعة لمجموعة "تي إف 1" الفرنسية الرائدة في إنتاج المحتوى والنشر والتوزيع، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات"، وهي شركة استثمارية متخصصة في حلول التكنولوجيا والبيع بالتجزئة. وسيتم تنفيذ الاستحواذ المحتمل على حصّة الأغلبية في "إيكون" من خلال شركة فرنسية تأسست مؤخراً تابعة لشركة "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات".

وتُعد "إيكون" شركة دولية رائدة تتخصص في خدمات التسويق عبر المؤثرين المدعومة بمحفظة من الحلول التكنولوجية المبتكرة، وتركز أنشطتها على قطاعات السفر ومستحضرات التجميل والمنتجات الفاخرة. وتحظى "إيكون" بحضور قوي في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط، وهي تزوّد عملائها بخدمات متكاملة في تطوير الاستراتيجيات وإدارة المواهب وإنتاج المحتوى ورصد أحدث التوجهات، وتضمّ قاعدة عملائها أكثر من 200 علامة تجارية مرموقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتكتسب هذه الصفقة الاستراتيجية أهمية كبيرة لأنها ستدعم بن داود القابضة وستعزز مركزها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة والمضي قدماً نحو آفاق أوسع من فرص النمو في مجال البيع بالتجزئة عبر المنصّات الإلكترونية بالاعتماد على حلول التسويق الرقمي، مما سيعزز سلسلة القيمة عبر منصّاتها وقنواتها المتخصصة في التجارة الإلكترونية.

وفي المقابل، ستوفر بن داود القابضة كافة أشكال الدعم المالي والتجاري اللازم لشركة "إيكون" للمضي قدماً نحو تحسين منصّتها الإلكترونية وتوسيع نطاق أعمالها لتشمل شرائح وقطاعات جديدة إلى جانب تعزيز وصولها إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط، التي أحرزت فيها بالفعل سلسلة من الإنجازات والنجاحات. وتُعد حلول التسويق عبر المؤثرين اليوم ركيزةً أساسيةً في قطاع التجارة الإلكترونية، ومن المتوقع أن تنمو قيمة الإنفاق على مثل هذه الحلول لنحو 16.4 مليار دولار خلال العام 2022 بالتزامن مع زخم نشاط الشخصيات المؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن الشباب يشكل شريحة كبيرة في التركيبة السكانية بالمنطقة، فضلاً عن انتشار استخدام الهواتف الذكية بين أفراد المجتمع ككل.

وتعقيباً على هذه الصفقة، قال الأستاذ/ أحمد عبدالرزاق بن داود، الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة: "تمثّل صفقة استحواذنا على ’إيكون’ خطوة في غاية الأهمية وتنسجم مع طموحات شركتنا التابعة ’مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات’ المتمثّلة في التوسع عبر كافة القطاعات في سلسلة القيمة في مجال البيع بالتجزئة عبر القنوات الإلكترونية. وقد سجّل التسويق عبر المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي نمواً متسارعاً في جميع أنحاء العالم، ويُعزى ذلك إلى جُملة من العوامل الرئيسية أبرزها تغيّر سلوك وعادات المستهلكين بفعل التداعيات المترتبة على الجائحة العالمية. وتشهد منطقة الشرق الأوسط زخماً كبيراً في مجال التسويق عبر المؤثرين، ومن هنا تبرز أهمية استثمارنا في شركة موثوقة تتخصص في حلول وتقنيات التسويق المبتكرة وتحظى بحضور قوي محلياً ودولياً، مما سيدعم نمو أعمالنا وسيعزز كفاءتنا في اتخاذ قرارات تسويقية ثاقبة ومدروسة لصالح علاماتنا التجارية، الدانوب وبن داود. ومن جانبنا، سندعم شركة ’إيكون’ في توسيع نطاق حضورها ومواصلة نموها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها".

ومن جانبه، قال أوليفييه بيلون، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى شركة "إيكون": "تتمتع شركة ’إيكون’ بمكانة مرموقة، لأنها قادرة على توفير محفظة متكاملة من حلول التسويق عبر المؤثرين تغطي تنفيذ الخطط الاستراتيجية والإنتاج وتحليل البيانات، إلى جانب خبراتها الواسعة في قطاع التجزئة. وتتبنّى شركتنا منهجية فريدة تعلو فيها قيم الابتكار والإبداع، مما يعزز مكانتها وسط الشركات الإبداعية في مجال التسويق عبر المؤثرين. ونحن نقدم حلولاً مخصصةً تلبي كافة احتياجات العملاء على اختلافهم، مع التركيز على تطوير محتوى نوعي ومتميّز. وتمتلك الشركة استوديو في دبي ومكاتب في الرياض وأبوظبي، مما يجعلنا في مكانة جيدة تؤهلنا إلى رصد ومواكبة احتياجات هذه الأسواق المتنامية. ونحو واثقون بأن شراكتنا مع بن داود ستكون بمثابة فصل جديد في مسيرة نموّنا الزاخرة بالنجاحات والإنجازات، كما أنها ستكون نقطة انطلاقة للتوسيع والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى قطاعات التجزئة والسفر والسياحة والترفيه".

وتجدر الإشارة أن شركة "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات" تملك خيار شراء أسهم إضافية بنسبة 4.9% في شركة "إيكون" مع استمرار المؤسس والإدارة الرئيسية، الذين سيواصلون دورهم والمشاركة بشكل فاعل في دعم مسيرة نمو وربحية الشركة.

وقد وافق مجلس إدارة بن داود القابضة ومساهمو شركة "إيكون" على هذه الصفقة، والتي من المتوقع اختتامها عن قريب.

تتمتع بن داود القابضة بإرث طويل في تبني الابتكار وحلول التقنية المتطورة في مجال البيع بالتجزئة للمواد الغذائية والكماليات، وتعتبر من الشركات الرائدة في هذا المجال إلكترونياً في المملكة العربية السعودية. وكانت بن داود القابضة من أوائل الشركات التي تبنت مفهوم التجارة الإلكترونية للمواد الغذائية والكماليات من خلال إطلاق منصة الدانوب أونلاين للتسوق عبر الإنترنت وتطبيق الهواتف المحمولة لعلامة الدانوب في عام 2017م، والتي أصبحت إحدى المنصات الإلكترونية الرائدة في المملكة. وساهم إطلاق تطبيق الهواتف المحمولة لعلامة بن داود في عام 2019م بتعزيز قدرة الشركة على تلبية احتياجات التسوق عبر الإنترنت مع توفير خدمات سلسة وموثوقة وآمنة للمستخدمين.

للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الصفقة، تفضلوا بزيارة قسم علاقات المستثمرين عبر الموقع الإلكتروني الخاص بشركة بن داود القابضة: www.bindawoodholding.com.

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نبذة عن "بن داود القابضة"

تُعتبر شركة بن داود القابضة من أبرز مشغلي محلات الهايبرماركت والسوبرماركت لتجارة البيع بالتجزئة للمواد الغذائية والكماليات في المملكة العربية السعودية. بلغ عدد متاجر الشركة 78 متجراً، منها 52 هايبرماركت و26 سوبرماركت، وجميعها تقع بمواقع استراتيجية في المملكة العربية السعودية، وتدير الشركة علامتين تجاريتين متكاملتين: "بن داود" و "الدانوب".

نبذة عن "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات"

"مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات" هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة بن داود القابضة، المشغّل الرائد لمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في المملكة العربية السعودية في مجال تجارة التجزئة للمواد الغذائية والكماليات. تأسست الشركة في يناير 2022م بهدف الاستفادة من فرص الاستثمار في مجال البيع بالتجزئة عبر المنصّات الإلكترونية، وكانت قد أعلنت في مارس 2022م عن توقيعها اتفاقاً نهائياً للاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة التطبيقات الدولية التجارية، التي طوّرت وتشغل منصات بن داود القابضة، الدانوب وبن داود.

نبذة عن "إيكون"

تأسست "إيكون" عام 2008م في باريس، وتحظى بحضور قوي حالياً في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، وأصبحت واحدة من أفضل وكالات التسويق عبر المؤثرين في العالم. عززت "إيكون" على مدار الـ 15 عاماً الماضية مكانتها الريادية في مجال التسويق عبر المؤثرين، ونجحت في ابتكار حملات تسويق متميزة لعلامات تجارية عالمية مرموقة في قطاعات المنتجات الفاخرة ومستحضرات التجميل والأزياء والسفر، بالإضافة إلى عدد من كبريات شركات السلع الاستهلاكية. وتشمل محفظة العملاء العالميين علامات مرموقة مثل "لوريال" و"إل في إم إتش" و"شوبارد" و"نسبريسو".

نبذة عن مجموعة "تي إف 1"

تتمتع مجموعة "تي إف 1" بمكانة رائدة باعتبارها لاعباً رئيسياً في قطاعات إنتاج ونشر وتوزيع المحتوى. وتتمثل الرؤية الرئيسية للمجموعة في إلهام المجتمعات وتحفيزها على نحو إيجابي، وتنقسم عملياتها التشغيلية إلى فرعين رئيسيين، هما: القسم الإعلامي، والذي يضمّ محفظة واسعة تنضوي تحتها خمس قنوات مجانية (تي إف 1، وتي إم سي، وتي إف إكس، وتي إف 1 مسلسلات وأفلام، وإي سي آي)، وأربعة قنوات رئيسية (قناة أوشوايا التلفزيونية، وقناة هيستوار تي في، تي في بريز، وقناة سيري كلوب)؛ ومنصات بث وعرض المحتوى حسب الطلب (إم واي تي إف 1، وتيفو ماكس، وسالتو)، بجانب علامات رقمية بارزة (بما فيها مارميتون، وأوفيمينن، ودوكتيسيمو، ولي نوميريك)، وشركة متخصصة في مبيعات البث الدعائي المباشر "تي إف 1 بوب". كما تنشط المجموعة في الإنتاجات الموسيقية وغيرها من العروض المباشرة والحية من خلال شركة "موزيك وّن".

أما قسم الإنتاج، من خلال شركة نيوين استوديو، فيضمّ تحت مظلّته 40 شركة وعلامة إبداعية متواجدة في فرنسا وجميع أنحاء العالم. ويتخصص هذا القسم في تطوير وتوزيع البرامج الإعلامية التي تتناول المجالات والموضوعات المختلفة بما يلبي تطلعات كافة اللاعبين البارزين في القطاع الإعلامي، بدايةً من محطات البث العام ومروراً بشبكات البث في القطاعين العام والخاص ووصولاً إلى المنصات الإلكترونية.

تباشر مجموعة "تي إف 1" عملياتها في 20 دولةً، ويعمل لديها فريق عمل مكوّن من 3380 شخصاً، وذلك كما في 31 ديسمبر 2021. وقد سجّلت المجموعة خلال العام الماضي إيرادات بقيمة 2,427 مليون يورو (وهي مُدرجة في بورصة يورونكست باريس في القسم الأول تحت الرمز: ISIN FR0000054900).

لاستفسارات المستثمرين

حسن جاويد، رئيس قسم علاقات المستثمرين [المكلَّف]

hassan.javaid@danubeco.com