القاهرة: أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للشركات والأفراد، بالتعاون مع مؤسسته للتنمية المجتمعية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع أكاديمية السويدي الفنية لرعاية 52 طالبًا لمدة 3 سنين موزعين على ثلاث فصول دراسية حتى التخرج، وذلك في إطار التزام البنك المستمر بدعم التعليم الفني في مجالي تكنولوجيا المسارات الكهربائية والبرمجة، وتمكين الشباب بالمهارات المستقبلية المطلوبة لسوق العمل.

وتعكس هذه الشراكة إيمان بنك نكست بالدور المحوري للتعليم الفني عالي الجودة في دعم التنمية الاقتصادية، حيث تتيح هذه الرعاية للطلاب فرص الالتحاق ببرامج تدريب فني متقدم تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على العمل بكفاءة في القطاعات الصناعية الحيوية وقطاع الطاقة.

وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وأحمد السويدي، رئيس مجلس الامناء مؤسسة السويدي إليكتريك، بحضور كلٍّ من إيمان بدر، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد والتسويق والشمول المالي ببنك نكست، عمرو جمالي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال، وحنان الريحاني، الأمين العام والرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية، إلى جانب لفيف من قيادات البنك والأكاديمية.

وفي هذا السياق، صرّح تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، قائلاً: "نؤمن في بنك نكست بأن الاستثمار في التعليم، وبخاصة التعليم الفني والتطبيقي، هو استثمار مباشر في مستقبل مصر. ويأتي تعاوننا مع أكاديمية السويدي الفنية، من خلال البنك ومؤسسته، متسقا مع اهدافنا بشأن تزويد الطلاب بالمهارات العملية والمعرفة والفرص التي تمكّنهم من أن يكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة في الاقتصاد الوطني".

وأضاف سيف الدين، "أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية البنك الشاملة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، التي تركز على دعم التعليم وتمكين الشباب وتحقيق أثر مجتمعي طويل الأمد، بما يتماشى مع استراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك المركزي المصري".

ومن جانبه، علّق أحمد السويدي، رئيس مجلس الامناء لمؤسسة السويدي إليكتريك، قائلاً: "نفخر بشراكتنا مع بنك نكست ومؤسسته في دعم وتأهيل الكوادر الفنية الشابة، بما يعكس التعاون المشترك في إعداد الشباب وسد الفجوة بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز دور التعليم الفني كأحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، من خلال دعم التدريب العملي واستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تعزيز الصناعة والاقتصاد الوطني."

ومن خلال هذه الشراكة، يؤكد بنك نكست ومؤسسته حرصهما على تعزيز الأثر المجتمعي ودعم بناء قدرات بشرية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة للنمو الشامل.

عن بنك نكست:

تأسس بنك نكست )المعروف سابقًا باسم( aiBANK عام 1974 كبنك استثمار وأعمال، وبدأ نشاطه تحت إشراف البنك المركزي المصري عام 1978 برأسمال يبلغ أربعين مليون دولار أمريكي، وتمت زيادته إلى مليار وتسعمائة وسبعة وثمانين مليون جنيه.

في عام 2020، وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 10 أكتوبر 2021، وبعد استكمال صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح خمسة مليارات وثلاثة جنيهات مصرية، وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك ودخول مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين وفقاً الآتي:

مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م بنسبة 51 %

صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة 25 %

بنك الاستثمار القومي بنسبة 24 %

وبناءً على قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2024 تم الموافقة على زيادة رأس المال ليصل إلى خمسة مليارات واربعمائة مليون وستة جنيهات مصرية.

يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية المختلفة، هذا إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات، وذلك بالمشاركة في تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loans التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعلى البنك في نفس الوقت. ويسعى البنك إلى دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر درعاً من دروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات الإسلامية والمخصص لها هيئة شرعية قوية تعمل طبقًا للمعايير المصرفية الإسلامية.

ويقدم البنك خدماته لكافة العملاء من خلال عدد (36) فرع منتشرون في جميع أنحاء الجمهورية مع العمل على التوسع جغرافيًا، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصراف الآلي (ATM) لتغطي أغلب الأماكن الحيوية. يحرص البنك على إرضاء عملائه من خلال تقديم الخدمات المتميزة والتنافسية مع العمل على توفير أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الاهتمام بصقل مهارات العاملين من خلال تدريبهم على أحدث البرامج التدريبية.

للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة: www.banknxteg.com

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

ريهام عباس

رئيس قطاع العلاقات العامة واتصالات المؤسسة في بنك نكست

rabbas@banknxteg.com

عن مؤسسة بنك نكست للتنمية المجتمعية

في عام 2016، عزز بنك نكست المعروف سابقًا باسم (aiBANK) التزامه لتحقيق رفاهية المجتمع من خلال تأسيس مؤسسة بنك نكست للتنمية المجتمعية، مؤسسة أهلية غير هادفة للربح مشهره برقم 10355 بوزارة التضامن الاجتماعي. تعمل المؤسسة كذراع تنموي لبنك نكست. وفى مؤسسة بنك نكست نسعى ان نكون صانعي التغيير، ونلتزم برد الجميل لمجتمعاتنا من خلال توفير الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة والتعليم الجيد والاستقرار الاقتصادي للفئات الاكثر احتياجا في المجتمع، وذلك من خلال مبادرات مجتمعية مستدامة، مع تشجيع ثقافة العمل التطوعي. على مدار السنوات القليلة الماضية، لعبت مؤسسة بنك نكست دورًا حيويًا في دعم أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، من خلال جهودها المتواصلة ومساهماتها في مختلف المبادرات المجتمعية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، وتحسين جودة التعليم، والرعاية الصحية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

ريهام عباس

رئيس قطاع العلاقات العامة واتصالات المؤسسة في بنك نكست

rabbas@banknxteg.com

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر ولأصحاب الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، شركة إي اف چي فاينانس لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة: www.efghldg.com

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

melgammal@efghldg.com

عمر سلامة

نائب رئيس أول للاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

osalama@efghldg.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@efghldg.com

ملاحظة حول البيانات الطليعة

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر «مجموعة إي اف چي القابضة» بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان «مجموعة إي اف چي القابضة» فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

نبذة عن أكاديمية السويدي الفنية (STA):

أنشأت أكاديمية السويدي الفنية عام 2011 كالتزام من مجموعة السويدي إليكتريك لتنمية المجتمع وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني بنظام التعليم المزدوج لمدة ثلاث سنوات، وتقوم الدراسة فيها على التدريب العملي بنسبة 80% في المصانع الشريكة و20% تعليم نظري بالمدرسة.

وتمنح أكاديمية السويدي الفنية شهادات دولية معتمدة من الغرفة التجارية الألمانية أو أوركل الدولية وفقا لكل تخصص، بالإضافة إلى المزايا التي تقدمها لطلابها كما تحرص الأكاديمية على تطبيق واستخدام التكنولوجيا في التعليم، وتحويل بعض المواد التعليمية إلى مواد تفاعلية إلكترونية في أكثر من 25 تخصص. حصلت الأكاديمية على الاعتماد الدولي ISO 21001: 2018 لتقديم تعليم فني متميز لطلابها وفقا للمعايير الدولية.

-انتهى-

#بياناتشركات