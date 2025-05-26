مسقط: في خطوة تعكس التزامه المستمر بدعم المبادرات التنموية المستدامة ذات الأثر الاجتماعي، أعلن بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان ، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع مؤسسة الصحة الوقفية (أثر)، تهدف إلى تأسيس شراكة استراتيجية لتعزيز دور القطاع الوقفي الصحي في التنمية الشاملة، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية عُمان 2040.

وقد تم توقيع الإتفاقية من قبل الفاضل خالد جمال الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، والفاضل أحمد بن عبدالله الخنجي، رئيس اللجنة التنفيذية، عضو مجلس إدارة مؤسسة "أثر"، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين، من خلال تقديم بنك نزوى الدعم اللوجستي والفني لمؤسسة "أثر" لدعم تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية في مجالات الاستثمار الوقفي، وتأسيس المشاريع الصحية ذات الطابع التنموي. كما يشمل التعاون تدريب الكوادر البشرية لتطوير الكفاءات المهنية، إلى جانب الترويج للخدمات والأنشطة المالية التي تقدمها المؤسسة عبر قنوات بنك نزوى المختلفة. وتنص الاتفاقية كذلك على فتح المؤسسة لحساباتها الرئيسية لدى البنك، والإعلان عن بنك نزوى كشريك استراتيجي في كافة المنصات الإعلامية ذات الصلة.

وأكد الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: " نؤمن في بنك نزوى بأهمية توظيف خبراتنا في العمل المصرفي الإسلامي لدعم المؤسسات الوقفية التي تحمل رسالة اجتماعية حيوية، لا سيما في القطاعات ذات التأثير المباشر مثل الصحة. وتمثل هذه الشراكة نموذجاً للتكامل بين العمل المصرفي الإسلامي والمجال الوقفي، بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم المجتمع العُماني".

من جانبه، أكد الفاضل أحمد بن عبدالله الخنجي أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء نموذج وقفي صحي متكامل يعتمد على الشراكة والتخصص، قائلاً: "نعمل على تطوير خدمات صحية وقفية مؤسسية ومهنية تخدم كافة شرائح المجتمع العماني، وهذه الشراكة مع بنك نزوى ستعزز من قدراتنا وتوسع من أثرنا."

كما تنص المذكرة على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المتفق عليها، وتقديم تقارير دورية للإدارة العليا في المؤسستين، مع إمكانية توقيع اتفاقيات تنفيذية مستقلة لأي مشروع مستقبلي.

وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود بنك نزوى المستمرة لترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة تدعم القطاعات ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم الاستدامة الوطنية.

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