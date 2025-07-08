مسقط: في خطوة تعكس ريادته المتنامية في تقديم حلول مصرفية رقمية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يقدم بنك نزوى – البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان – الخدمات المصرفية المفتوحة لشركات التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتأتي هذه الخدمات تماشيًا مع توجهات البنك المركزي العُماني التي تهدف إلى تعزيز الابتكار في القطاع المالي وتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي، بما يسهم في تطوير المشهد المالي الرقمي في السلطنة. ويُتيح ذلك لشركات التكنولوجيا المالية، تصميم حلول مالية مبتكرة، ضمن إطار يضمن أعلى معايير النزاهة التنظيمية، والامتثال التام لأحكام الشريعة الإسلامية.

وفي تعليقه، صرّح الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، قائلاً: "في بنك نزوى، نعتبر الخدمات المصرفية المفتوحة مُمكّنًا استراتيجيًا يتيح لنا تجاوز الحدود التقليدية لما يمكن أن تقدمه الصيرفة الإسلامية في ظل المشهد الرقمي المتسارع اليوم. وتعكس هذه المبادرة التزامنا برسم ملامح مستقبل تلتقي فيه الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع الإمكانات الرقمية المتطورة، مما يُمكّن شركاءنا وعملاءنا من الوصول إلى خدمات أكثر ذكاءً وتخصيصًا من أي وقت مضى. وهي امتداد لجهودنا الرامية إلى جعل الخدمات المصرفية أكثر ترابطًا وتفاعلاً، بما يتوافق تمامًا مع الاحتياجات المتطورة لمن نخدمهم".

وقد صُمّمت الخدمات المصرفية المفتوحة بعناية فائقة لتقديم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة في المنظومة المالية، حيث توفر وظائف محسّنة مع الحفاظ على ترسيخ مبادئ التمويل الإسلامي. كما تمتاز الخدمات بإطار عمل آمن لواجهات برمجة التطبيقات (API)، بحيث يُمكّن الجهات الخارجية المصرّح لها من الوصول إلى بيانات الحسابات والخدمات المصرفية عبر أذونات معتمدة من العميل، مما يضمن أعلى مستويات الشفافية وحماية البيانات والامتثال التنظيمي. وتتيح هذه البنية للمؤسسات المالية والمطورين الاتصال الفوري بأنظمة بنك نزوى الأساسية، مما يسرع تطوير الجيل القادم من الحلول الرقمية ويوسع نطاق الابتكار المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وتوفر هذه المنصة أساسًا متينًا وقابلًا للتطوير لطرح حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق بسرعة وكفاءة أكبر. ويستفيد العملاء في المقابل من تجربة مصرفية أكثر ذكاءً وتطورًا، مع خدمات تتميز بمستوى أعلى من الخصوصية والاستجابة وسهولة الوصول. كما تسهم المنصة في تعزيز المشهد المالي الأوسع، وتدعم تطور خدمات مصرفية أكثر شمولًا، قائمة على التكنولوجيا ومتوافقة مع احتياجات العصر.

ومع استمرار الخدمات المصرفية المفتوحة في إعادة تشكيل المشهد المالي، يواصل بنك نزوى تركيزه على ضمان تطور مبادئ التمويل الإسلامي لمواكبة هذه التحولات. ومن خلال تبني التقنيات التي تعزز الشفافية والمرونة والشمول المالي، يسهم البنك في بناء منظومة رقمية تلبي احتياجات الحاضر وتواكب فرص المستقبل.

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