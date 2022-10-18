مسقط: في إطار سعيه الحثيث نحو ترسيخ مكانته الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية، شارك بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- مؤخرا كشريك رئيسي في النسخة السنوية السابعة من ندوة التمويل الإسلامي، حيث أُقيمت الندوة بالشراكة مع الهيئة العامة لسوق المال . وشهدت الندوة حضور عدد من الخبراء المصرفيين وقادة القطاع المالي والمصرفي من داخل وخارج السلطنة.

وقد تم تسليط الضوء في الندوة على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق العُماني للمؤسسات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال الحوارات التي أُقيمت والحلقات نقاشية ودراسات الحالة. كما تم طرح ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصيرفة الإسلامية مع التركيز على الحلول القابلة للتطبيق لمواكبة التطورات الدائمة في السوق.

وبدافع استقطاب حلول مبتكرة في قطاع الصيرفة الإسلامية، شارك بنك نزوى بعدد من الحلقات النقاشية، حيث ترأس الفاضل خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى الحلقة النقاشية الأولى بعنوان "خدمات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان: الزخم والنجاح"، كما شارك الفاضل مجاهد بن سعيد الزدجالي، مدير عام تقنية المعلومات والعمليات في بنك نزوى والفاضل محمد سجاري رئيس قسم هيكلة المنتجات والفاضلة سعاد البلوشية رئيسة قسم الخزينة. حيث تناولوا مواضيع ذات نهج شامل في صناعة الصيرفة الإسلامية بالإضافة الى المواضيع التي سلطت الضوء على الرقمنة والتمويل الإسلامي المستدام بالإضافة الى، مساهمة صناعة الصيرفة الإسلامية في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

وحول مشاركة بنك نزوى في الندوة علق الفاضل/ خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى قائلا" في الحقيقة يسرنا أن نكون جزءا من هذا الحدث، حيث تعد هذه الندوة منصة خصبة لمناقشة المواضيع التي تهدف لتطوير الحلول المصرفية الإسلامية وتناول آخر المواضيع المتداولة في القطاع، بالإضافة إلى أنها فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعارف بين المختصين في المجال، وإمكانية الحصول على فرص للتعاون فيما بينهم التي من شأنها أن تحفز مجال الصيرفة الإسلامية، وتعزيز قدرته التنافسية، وتحقيق نموه المستدام".

وبصفته البنك الإسلامي الرائد في السلطنة، أظهر بنك نزوى أعلى مستويات الجودة والاحترافية والشفافية في عملياته في الوقت الذي يحرص على دمج أفضل الممارسات الدولية في جميع مجالات الأعمال. بالإضافة إلى سعية المستمر لدعم عملية التحول الرقمي التي تنتهجها السلطنة، ويحافظ البنك على ريادته في مجال الصيرفة الإسلامية وذلك من خلال الاستثمارات المستمرة في التقنيات الرائدة في الصناعة، والتعاون الاستراتيجي المستمر في مجال التكنولوجيا المالية.

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