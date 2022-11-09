تأتي هذه الخطوة بعد أن استحوذ البنك على المبنى الأول من المشروع في مايو 2021 ضمن إطار استراتيجية التنويع الاستثماري المتبعة من قبله

أعلن بنك لشا ذ.م.م. (عامة) ("بنك لشا او البنك") عن استحواذه على المبنى الثاني من مقر إحدى الشركات المتواجدة في مدينة كولومبوس في ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الاستحواذ على المبنى الأول للشركة في مايو 2021 كجزء من استراتيجية البنك التي تركز على التوسع في سوق العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية.

يشكل هذا العقار المرحلة الثانية من تملك مبنيين يحتضنان المقر الرئيسي للشركة والذي تم إنجازه في أكتوبر 2022. ويتميز المبنى المجهز بتقنيات ذكية بتصميمه المعماري الحديث ذات مساحة تبلغ 200,000 قدم مربع تهدف إلى إنشاء مجتمع تفاعلي داخل مكاتب عصرية من فئة تروفي Trophy، كما تم تصميم المبنى للحصول على شهادة LEED البلاتينية (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي)، وتحقيق الامتثال لمعايير نظام (WELL) العالمي للمباني الخضراء. وقد تم تأجير المبنى بنسبة 100% بموجب عقد إيجار طويل الأمد. والمستأجر شركة أمريكية تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات الصحية وشركتها الأم هي من الشركات المدرجة على قائمة "فورتشن 100".

تمثل هذه الصفقة عملية الاستحواذ رقم 12 للبنك في مجال الاستثمار العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في سوق العقارات في الولايات المتحدة، بعد دخوله السوق الأمريكية لأول مرة من خلال استحواذه على مبنى سكني معدّ للعائلات في عام 2017. وتأتي عملية الاستحواذ هذه لتأكيد طموح البنك في الاستفادة من الفرص الاستثمارية في سوق العقارات في الولايات المتحدة وتعزيز مكانته لتحقيق المزيد من النمو والتوسع في هذا القطاع الراسخ.

وتعليقاً على هذا الاستثمار، صرّح رئيس مجلس إدارة البنك سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني قائلاً: "نحن نفتخر بعملية الاستحواذ على هذا العقار وهو يشكل معلماً راسخاً آخر على مواصلة البنك لجهوده في بناء محفظته الاستثمارية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، ويمثل هذا الاستحواذ تأكيدًا قويًا على استراتيجيتنا التي ترتكز على الاستثمار في الأصول العقارية العالية الجودة والمدرة للدخل في سوق العقارات في الولايات المتحدة الامريكية.

ومن جهته، أضاف الرئيس التنفيذي لبنك لشا السيد عبد الرحمن توتونجي قائلاً: "نحن سعداء جداً بالاستحواذ على هذه الصفقة التاريخية، والتي تعد معلماً معمارياً هاماً لمدينة كولومبوس في ولاية أوهايو. كما أننا ملتزمون بتوفير فرص استثمارية في الولايات المتحدة وخارجها بهدف تلبية احتياجات مستثمرينا."

بنك لشا المعروف سابقاً باسم بنك قطر الأول هو أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ينال ترخيص هيئة تنظيم مركز قطر للمال ويصبح كياناً مدرجاً في بورصة قطر تحت رمز (QSE:QFBQ).

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