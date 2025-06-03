مسقط – في إنجاز وطني جديد يعكس مسيرة البنك الحافلة بالتميّز والريادة، توّج بنك عُمان العربي بجائزة مرموقة وهي "أفضل علامة تجارية في تجربة العملاء للخدمات المصرفية للشركات"، وذلك خلال حفل تكريم إقليمي كبير ضم نخبة من القيادات المالية والإعلامية، ليؤكد البنك مجددًا مكانته كمؤسسة مصرفية سبّاقة تتفرد في تقديم خدمات مصرفية ترتكز على الابتكار، والاحترافية، والتجربة الشاملة عالية الجودة التي تُلبّي تطلعات العملاء بمختلف فئاتهم.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لسنوات من العمل الاستراتيجي المنهجي، والاستثمار العميق في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الحلول المصرفية المتقدمة الموجهة خصيصًا لقطاعات الشركات الكبرى، والجهات الحكومية، وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث حرص البنك على تصميم تجربة مصرفية متكاملة تتجاوز الخدمات التقليدية، وتُعزز من الكفاءة التشغيلية والمرونة المالية لعملائه، بما يواكب التغيرات المتسارعة في السوق ويوفر قيمة حقيقية مستدامة على المدى الطويل.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرّح سليمان الهنائي، المدير العام – رئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية في بنك عُمان العربيقائلاً:

"هذا التكريم ليس مجرد جائزة، بل شهادة ثقة نعتز بها من عملائنا الذين نضعهم في صميم كل ما نقوم به. تجربة العميل لدينا ليست خدمة تُقدّم، بل علاقة شراكة استراتيجية نؤمن بها، نطوّرها باستمرار، ونعمل على تمكينها من خلال منظومة متكاملة من الحلول والخبرات والابتكار."

وأضاف الهنائي:

"نحن في بنك عُمان العربي نعمل باستمرار على الاستثمار في العقول والأنظمة، ونبني تجربة مصرفية بمستوى عالمي نابعة من فهم عميق للبيئة العُمانية، مستندين إلى إرث مصرفي عريق ورؤية مستقبلية واضحة تضعنا في طليعة التميز على مستوى المنطقة."

هذا التتويج يعكس التفوق النوعي لبنك عُمان العربي في إعادة تعريف مفهوم تجربة العميل في القطاع المصرفي، حيث لم يعد التواصل مع العملاء مسألة إجرائية بل أصبح ركيزة أساسية في بناء الثقة وتعزيز العلاقات طويلة الأمد، وقد أثبت البنك من خلال هذا الإنجاز قدرته على التكيف مع تطلعات السوق، وتقديم حلول مصرفية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الدقيقة لكل فئة من عملائه من الشركات الكبرى إلى الهيئات الحكومية وصولًا إلى رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويؤكد هذا الإنجاز أيضًا مكانة بنك عُمان العربي كمؤسسة مالية وطنية ذات حضور محوري في مسار التنمية الاقتصادية، ودوره المتنامي في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، عبر تقديم تجربة مصرفية متفوقة ترتقي إلى مستوى الثقة والطموح الذي يوليه له عملاؤه وشركاؤه الاستراتيجيون داخل السلطنة وخارجها.

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