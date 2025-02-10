مسقط – نظم بنك ظفار – ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع – اجتماعًا مع زبائنه من فئة " الريادة" في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ بدر بن ناصر الفارسي والي الدقم، وعددًا من المسؤولين في البنك والجهات الحكومية والشركات الكبرى في سلطنة عمان.

وتهدف هذه الفعالية التي تعد الأولى من نوعها للبنك في محافظة الوسطى إلى بناء علاقة وثيقة مع زبائنه من فئة "الريادة"، والشركات المختلفة للتعريف بالمنتجات والخدمات التي يوفرها البنك لهذه الفئة، إضافة إلى استعراض مزايا الخدمات المصرفية الخاصة التي تم إطلاقها مؤخرًا، حيث تساعد هذه الخدمات الزبائن وعائلاتهم في إدارة ثرواتهم بطريقة حكيمة وبسرية تامة.

وأوضح أمجد إقبال بن حسن اللواتي، رئيس التجزئة المصرفية في بنك ظفار بقولة: " يسعى بنك ظفار باستمرار إلى توثيق علاقته بزبائنه، والحفاظ عليهم، وكسب رضاهم من خلال الاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم في الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة التي نقدمها لهم، ولذلك جاء هذا الاجتماع للالتقاء بزبائننا في محافظة الوسطى وتحديدا في ولاية الدقم لتحقيق هذا الهدف".

ويقدم البنك لزبائن " الريادة" عددًا من الخدمات المصرفية المتميزة التي صممت لتلائم أسلوب حياتهم العصرية والمتسارعة مثل معدل الفائدة الشهري المميز لحساب التوفير عالي العوائد، والقروض، وحسابات الودائع، وبرنامج المكافآت، فضلًا عن الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف النقال.

كما يقدم بنك ظفار لزبائن الريادة مجموعة من الخدمات التي تتمثل في بطاقة الخصم المباشر فيزا إنفينت، وبطاقة الخصم المباشر فيزا سيجنتشر، وبطاقة فيزا سيجنتشر الائتمانية، وفيزا إنفينت الائتمانية، وبطاقة ماستركارد، وورلد الائتمانية.إذ تلبي هذه البطاقات احتياجات الزبائن اليومية مثل الحجز للفنادق عند السفر، والتسوق، وحماية المشتريات، بالإضافة إلى الدخول إلى صالات رجال الأعمال في المطارات حول العالم وغيرها من المزايا المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك يقدم بنك ظفار لزبائن " الريادة" برنامج المكافآت وهو برنامج ولاء حصري وشامل، صُمم لحاملي البطاقات الائتمانية من بنك ظفار للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الامتيازات والفوائد، كما يُمكن الزبائن الاطلاع على نقاط المكافآت من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال من بنك ظفار.

ونظرا لتركيز البنك على النمو والابتكار وكسب رضا الزبائن، مما انعكس ذلك على النتائج المالية السنوية لعام 2024، فقد ارتفعت الأرباح الصافية 12.5% لتصل إلى 43.6 مليون ريال مقارنة ب38.7 مليون ريال بنهاية عام 2023. كما استثمر البنك في التكنولوجيا وتمكين الأعمال، إذ يعد البنك من أوائل البنوك الذي أطلق آبل باي، وسامسونج باي، كما وفر أجهزة الإيداع النقدي بالجملة، وEasy Biz وهي منصة للتحصيل الرقمي والتسوية، إضافة إلى إحرازه تقدم كبير في مجال الأمن السيبراني مما يؤكد التزام البنك في حماية عملياته وزبائنه.

ويقدم بنك ظفار مجموعة واسعة من الحلول المصرفية لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب والأطفال والفئات ذات الدخل المرتفع عبر فروعه المنتشرة في جميع محافظات سلطنة عمان والبالغ عددها 131 فرعًا بما فيها ظفار الإسلامي.

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